"Ставка на прямую конфронтацию". У России появился новый враг
Германист Белов: Берлин взял курс на союз с Украиной
© Sputnik / Денис Асланов
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости, Михаил Катков. Рейтинг популярности нового канцлера ФРГ Фридриха Мерца с момента его прихода к власти взлетел почти в два раза. Благодаря борьбе с мигрантами и антироссийской риторике премьер-неудачник стал главной надеждой немцев на выход из кризиса. Что происходит в Германии — в материале РИА Новости.
Из грязи в князи
Правительство он возглавил с рейтингом 23%. Через две с половиной недели, 26 мая, у него было уже 38% — по подсчетам социологического центра INSA.
© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер ФРГ Фридрих Мерц во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским
По данным института Forsa, среди сторонников ХДС/ХСС его поддерживают 74%, СДПГ — 44, "зеленых" — 28, "левых" — 12. Даже девять процентов избирателей "Альтернативы для Германии" (АдГ) одобрили первые решения Мерца на посту канцлера.
В целом 41% немцев считают, что он сможет стать хорошим главой государства. При этом рейтинг ХДС/ХСС стабилизировался на уровне 26%, АдГ — 23. Социал-демократы по-прежнему на третьем месте — 16.
Если месяц назад респонденты жаловались на неопытность и отсутствие харизмы Мерца, то теперь он им нравится готовностью противостоять России и нелегальным мигрантам.
© AP Photo / Markus SchreiberБундестаг в Берлине, Германия
© AP Photo / Markus Schreiber
Бундестаг в Берлине, Германия
Сразу после приведения к присяге новое правительство значительно усилило контроль на границах. Мигрантов без документов, включая тех, кто намерен просить убежище, не пускают в страну. Приостановили воссоединение семей, ужесточили процедуры депортации. Пересмотрели правила получения гражданства — теперь для этого нужно прожить в ФРГ не три года, а пять лет, доказать свою финансовую независимость и хорошее владение немецким языком.
Что касается внешней политики, Мерц первым делом посетил Киев, чтобы заверить Зеленского в неизменной поддержке Берлина. Вместе с Макроном и Стармером призвал Москву к 30-дневнему перемирию, пригрозив ужесточением санкций. И пообещал ВСУ крылатые ракеты Taurus, заявив о снятии ограничений на дальность передаваемого Украине оружия. А сами поставки засекретил.
Все впереди
В четверг, 5 июня, Мерц встретился в Вашингтоне с Дональдом Трампом. Уговаривал продолжать борьбу с Россией.
Накануне агентство Bloomberg сообщало: "Канцлер, который может быть колким и воинственным, ясно дал понять во внутренних беседах, что не намерен вступать в препирательства с президентом США, в отличие от Зеленского".
© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп
В ХДС предложили выслать из ФРГ всех российских дипломатов и закрыть Русский дом в Берлине. "Требуются меры против вербовки так называемых низкоуровневых агентов", — пояснил депутат Родерих Кизеветтер, замглавы парламентского комитета по делам спецслужб.
Также он считает необходимым прекратить выдавать российским туристам визы и заблокировать источники информации, включая страницы в соцсетях, которые якобы распространяют пропаганду Кремля.
Немецкий орел
Научный сотрудник отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Мария Хорольская уточняет: дело не только в антимигрантской и антироссийской политике.
© AP Photo / Massoud HossainiАфганцы, депортированные из Германии, в международном аэропорту в Кабуле
© AP Photo / Massoud Hossaini
Афганцы, депортированные из Германии, в международном аэропорту в Кабуле
"У него был такой рейтинг, что увеличить его совсем несложно. Так часто случается. Население еще не устало от этого политика и ждет от него чего-то позитивного. При этом Мерц принялся активно выполнять предвыборные обещания. С мигрантами, кстати, это далеко не всем по душе. Например, левые считают такие действия негуманными. Но многие немцы довольны", — отметила она в беседе с РИА Новости.
Кроме того, Мерц оказался в лучших условиях, чем предыдущий канцлер Олаф Шольц, лишившийся в 2022-м российского газа. Это перечеркнуло все его планы. У Мерца "черных лебедей" не предвидится.
© AP Photo / Ebrahim NorooziОлаф Шольц и Фридрих Мерц на заседании бундестага во время выборов канцлера Германии
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Олаф Шольц и Фридрих Мерц на заседании бундестага во время выборов канцлера Германии
Замглавы Института Европы РАН Владислав Белов указывает: Берлин отбросил все приличия в общении с Москвой.
"Если при Шольце мы видели относительно сдержанную формально миротворческую линию, то сейчас ставку сделали на прямую конфронтацию, в первую очередь по линии украинского конфликта", — подчеркивает он.
© AP Photo / Markus SchreiberФридрих Мерц и Владимир Зеленский во время пресс-конференции
© AP Photo / Markus Schreiber
Фридрих Мерц и Владимир Зеленский во время пресс-конференции
И продолжает: "Ключевым символическим шагом стало участие Мерца в визите "Коалиции желающих" в Киев 10 мая 2025-го, где помимо, скажем так, Веймарского треугольника, мы увидели четырехугольник. Фактически это был окончательный отказ от статуса сдержанного посредника, какого придерживался Шольц".
Доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин все же не верит, что Мерц перейдет красные линии.
Здание рейхстага в центре Берлина
"Сейчас он делает только то, о чем говорил в ходе предвыборной кампании: борется с мигрантами и помогает Киеву. Немцы увидели, что получили во главе государства верного своему слову человека, и это их обнадежило. В целом у него складывается образ сдержанного консерватора. К слову, это дает основания полагать, что он не предпримет самых радикальных шагов, в частности, не отправит войска на Украину", — сообщил эксперт РИА Новости.
И добавил: в то же время пока рано делать выводы о популярности нового правительства. Как минимум стоит дождаться 100 дней у власти. Например, торговая война между ЕС и США способна серьезно навредить Германии и обрушить рейтинг канцлера.