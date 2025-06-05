https://ria.ru/20250605/germaniya-2020865728.html

"Ставка на прямую конфронтацию". У России появился новый враг

"Ставка на прямую конфронтацию". У России появился новый враг - РИА Новости, 05.06.2025

"Ставка на прямую конфронтацию". У России появился новый враг

Рейтинг популярности нового канцлера ФРГ Фридриха Мерца с момента его прихода к власти взлетел почти в два раза. Благодаря борьбе с мигрантами и антироссийской... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T08:00:00+03:00

2025-06-05T08:00:00+03:00

2025-06-05T08:03:00+03:00

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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости, Михаил Катков. Рейтинг популярности нового канцлера ФРГ Фридриха Мерца с момента его прихода к власти взлетел почти в два раза. Благодаря борьбе с мигрантами и антироссийской риторике премьер-неудачник стал главной надеждой немцев на выход из кризиса. Что происходит в Германии — в материале РИА Новости.Из грязи в князиПравительство он возглавил с рейтингом 23%. Через две с половиной недели, 26 мая, у него было уже 38% — по подсчетам социологического центра INSA.По данным института Forsa, среди сторонников ХДС/ХСС его поддерживают 74%, СДПГ — 44, "зеленых" — 28, "левых" — 12. Даже девять процентов избирателей "Альтернативы для Германии" (АдГ) одобрили первые решения Мерца на посту канцлера.В целом 41% немцев считают, что он сможет стать хорошим главой государства. При этом рейтинг ХДС/ХСС стабилизировался на уровне 26%, АдГ — 23. Социал-демократы по-прежнему на третьем месте — 16.Если месяц назад респонденты жаловались на неопытность и отсутствие харизмы Мерца, то теперь он им нравится готовностью противостоять России и нелегальным мигрантам.Сразу после приведения к присяге новое правительство значительно усилило контроль на границах. Мигрантов без документов, включая тех, кто намерен просить убежище, не пускают в страну. Приостановили воссоединение семей, ужесточили процедуры депортации. Пересмотрели правила получения гражданства — теперь для этого нужно прожить в ФРГ не три года, а пять лет, доказать свою финансовую независимость и хорошее владение немецким языком.Что касается внешней политики, Мерц первым делом посетил Киев, чтобы заверить Зеленского в неизменной поддержке Берлина. Вместе с Макроном и Стармером призвал Москву к 30-дневнему перемирию, пригрозив ужесточением санкций. И пообещал ВСУ крылатые ракеты Taurus, заявив о снятии ограничений на дальность передаваемого Украине оружия. А сами поставки засекретил.Все впередиВ четверг, 5 июня, Мерц встретился в Вашингтоне с Дональдом Трампом. Уговаривал продолжать борьбу с Россией.Накануне агентство Bloomberg сообщало: "Канцлер, который может быть колким и воинственным, ясно дал понять во внутренних беседах, что не намерен вступать в препирательства с президентом США, в отличие от Зеленского".В ХДС предложили выслать из ФРГ всех российских дипломатов и закрыть Русский дом в Берлине. "Требуются меры против вербовки так называемых низкоуровневых агентов", — пояснил депутат Родерих Кизеветтер, замглавы парламентского комитета по делам спецслужб.Также он считает необходимым прекратить выдавать российским туристам визы и заблокировать источники информации, включая страницы в соцсетях, которые якобы распространяют пропаганду Кремля.Немецкий орелНаучный сотрудник отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Мария Хорольская уточняет: дело не только в антимигрантской и антироссийской политике."У него был такой рейтинг, что увеличить его совсем несложно. Так часто случается. Население еще не устало от этого политика и ждет от него чего-то позитивного. При этом Мерц принялся активно выполнять предвыборные обещания. С мигрантами, кстати, это далеко не всем по душе. Например, левые считают такие действия негуманными. Но многие немцы довольны", — отметила она в беседе с РИА Новости.Кроме того, Мерц оказался в лучших условиях, чем предыдущий канцлер Олаф Шольц, лишившийся в 2022-м российского газа. Это перечеркнуло все его планы. У Мерца "черных лебедей" не предвидится.Замглавы Института Европы РАН Владислав Белов указывает: Берлин отбросил все приличия в общении с Москвой."Если при Шольце мы видели относительно сдержанную формально миротворческую линию, то сейчас ставку сделали на прямую конфронтацию, в первую очередь по линии украинского конфликта", — подчеркивает он.И продолжает: "Ключевым символическим шагом стало участие Мерца в визите "Коалиции желающих" в Киев 10 мая 2025-го, где помимо, скажем так, Веймарского треугольника, мы увидели четырехугольник. Фактически это был окончательный отказ от статуса сдержанного посредника, какого придерживался Шольц".Доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин все же не верит, что Мерц перейдет красные линии."Сейчас он делает только то, о чем говорил в ходе предвыборной кампании: борется с мигрантами и помогает Киеву. Немцы увидели, что получили во главе государства верного своему слову человека, и это их обнадежило. В целом у него складывается образ сдержанного консерватора. К слову, это дает основания полагать, что он не предпримет самых радикальных шагов, в частности, не отправит войска на Украину", — сообщил эксперт РИА Новости.И добавил: в то же время пока рано делать выводы о популярности нового правительства. Как минимум стоит дождаться 100 дней у власти. Например, торговая война между ЕС и США способна серьезно навредить Германии и обрушить рейтинг канцлера.

https://ria.ru/20250513/germaniya-2016501253.html

https://ria.ru/20250506/germaniya-2015100388.html

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в мире, германия, россия, берлин (город), владислав белов, фридрих мерц, хдс/хсс, российская академия наук, мгимо, дональд трамп