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Победа "ГДР": работа над ошибками в самом ярком сериале - РИА Новости, 05.06.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
21:39 05.06.2025 (обновлено: 22:10 05.06.2025)
https://ria.ru/20250605/gdr-2020974120.html
Победа "ГДР": работа над ошибками в самом ярком сериале
Победа "ГДР": работа над ошибками в самом ярком сериале - РИА Новости, 05.06.2025
Победа "ГДР": работа над ошибками в самом ярком сериале
Победителем IV Национальной премии интернет-контента (ИРИ) в номинации "Игровой сериал более 30 минут" признали сериал "ГДР". Это первое масштабное... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T21:39:00+03:00
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Москва, 5 июн — РИА Новости, Светлана Вовк. Победителем IV Национальной премии интернет-контента (ИРИ) в номинации "Игровой сериал более 30 минут" признали сериал "ГДР". Это первое масштабное художественное осмысление драматических, порой трагических событий переломной для всей Европы эпохи. Действие разворачивается незадолго до падения Берлинской стены и развала СССР. В столице Восточной Германии разные спецслужбы охотятся за секретными архивами, а в Кремле решается судьба огромного государства и выстраивается новая геополитика.Громкая премьераСразу после выхода в онлайн-кинотеатре Wink "ГДР" стал одним из самых рейтинговых и обсуждаемых. В 2024-м его включили в Книгу рекордов России в номинации "Показ предпремьеры сериала в наибольшем количестве кинотеатров".Для успеха здесь есть все: сюжет динамичный — со шпионскими приключениями, погонями, перестрелками. И не менее увлекательная и, пожалуй, более важная параллельная линия — кремлевское закулисье, где президент СССР Михаил Горбачев обсуждает важнейшие решения с женой Раисой, народным депутатом Борисом Ельциным, министром иностранных дел Эдуардом Шеварднадзе. Интриги, сомнения, соперничество за популярность и власть. В фильме множество реальных исторических событий и диалогов. Например, встреча Горбачева с Иоанном Павлом II в Ватикане.Кроме того, великолепный актерский ансамбль и скрупулезное отношение к мельчайшим деталям быта, интерьеров, локаций, диалогов.Разведка, политика, любовьСюжетных линий несколько. Первая — шпионская. Здесь хватает и экшена, и загадок. Александр Нечаев (Александр Горбатов) возвращается на службу в КГБ после предыдущей провальной спецоперации. Руководство поручает ему проследить за гастролирующими в Москве артистами берлинского мюзик-холла. Те, предположительно, должны передать зашифрованную информацию американскому журналисту. Расследование приведет капитана в Восточный Берлин, где разведки всего мира пытаются заполучить секретный архив Штази.Вторая — политическая, с реальными историческими персонажами, в том числе Михаилом Горбачевым (Виталий Коваленко) и Раисой Максимовной (Мадлен Джабраилова). В кремлевских кулуарах и в частных покоях главы государства и его супруги обсуждаются не только последствия падения Берлинской стены, но и новые дипломатические отношения со всей Европой и США. Эта линия не такая динамичная, как шпионская, но более напряженная. Ведь последствия решений первого лица огромной империи до сих пор влияют на судьбы миллионов людей во всем мире.Мелодраматическая линия — сложные отношения Нечаева с женой, с которой его связывает и работа в КГБ. Романтическая интрижка капитана с солисткой мюзик-холла Ингрид грозит срывом ответственной операции.Актерский составПочему это нужно смотретьДля поколения, пережившего события конца 1980-х — начала 1990-х, это возможность вспомнить и по прошествии лет переосмыслить ту переломную эпоху, задуматься о последствиях исторических решений и личной ответственности принимавшего их лидера.А молодым зрителям наверняка интересно узнать, почему потерпела крах огромная империя, а заодно и понять, как важно помнить уроки прошлого, чтобы не повторить их. "Мы хотим, чтобы этот фильм дал возможность современному зрителю по-новому взглянуть на события, которые изменили судьбу не только ГДР, но и всей Европы. И конечно, разрушение стены и исчезновение ГДР напрямую повлияло в дальнейшем на историю нашей страны. Даже сейчас, спустя много лет, это самым серьезным образом сказывается на каждом из нас. Поэтому для меня это не просто детектив — это взгляд в будущее через наше прошлое", — отмечал режиссер фильма Сергей Попов.Внимание к деталямВ сериале прекрасно воссоздана атмосфера эпохи: одежда, интерьеры, диалоги, поведение героев. Среди локаций — специально отстроенный ковбойский городок в парке "Москино". Также снимали в Германии, Турции, Белоруссии, Калининградской и Ленинградской областях.По словам сценариста Василия Павлова, во время работы над проектом внимательно изучались мнения журналистов, дипломатов, политиков, сотрудников спецслужб того времени. А главная сложность заключалась в том, что существует несколько версий произошедшего 35 лет назад, при этом многие архивные материалы до сих пор засекречены.Сериал "ГДР" создан кинокомпанией "Всемирные русские студии" при участии телекомпании НТВ, видеосервиса Wink.ru и "НМГ Студии" и поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ").
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европа, ссср, россия, михаил горбачев, александр нечаев, борис ельцин, штази, москино, кино и сериалы, культура, культура-важное, новости культуры
Культура, Европа, СССР, Россия, Михаил Горбачев, Александр Нечаев, Борис Ельцин, Штази, Москино, Кино и сериалы, Культура, Культура-Важное, Новости культуры
Победа "ГДР": работа над ошибками в самом ярком сериале

Сериал "ГДР" стал победителем IV Национальной премии интернет-контента (ИРИ)

© Фото : Пресс-служба НТВКадр со съемочной площадки многосерийного художественного фильма "ГДР"
Кадр со съемочной площадки многосерийного художественного фильма ГДР - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© Фото : Пресс-служба НТВ
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Москва, 5 июн — РИА Новости, Светлана Вовк. Победителем IV Национальной премии интернет-контента (ИРИ) в номинации "Игровой сериал более 30 минут" признали сериал "ГДР". Это первое масштабное художественное осмысление драматических, порой трагических событий переломной для всей Европы эпохи. Действие разворачивается незадолго до падения Берлинской стены и развала СССР. В столице Восточной Германии разные спецслужбы охотятся за секретными архивами, а в Кремле решается судьба огромного государства и выстраивается новая геополитика.

Громкая премьера

Сразу после выхода в онлайн-кинотеатре Wink "ГДР" стал одним из самых рейтинговых и обсуждаемых. В 2024-м его включили в Книгу рекордов России в номинации "Показ предпремьеры сериала в наибольшем количестве кинотеатров".
© Фото : Пресс-служба НТВКадр со съемочной площадки многосерийного художественного фильма "ГДР"
Кадр со съемочной площадки многосерийного художественного фильма ГДР - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© Фото : Пресс-служба НТВ
Кадр со съемочной площадки многосерийного художественного фильма "ГДР"
Для успеха здесь есть все: сюжет динамичный — со шпионскими приключениями, погонями, перестрелками. И не менее увлекательная и, пожалуй, более важная параллельная линия — кремлевское закулисье, где президент СССР Михаил Горбачев обсуждает важнейшие решения с женой Раисой, народным депутатом Борисом Ельциным, министром иностранных дел Эдуардом Шеварднадзе. Интриги, сомнения, соперничество за популярность и власть. В фильме множество реальных исторических событий и диалогов. Например, встреча Горбачева с Иоанном Павлом II в Ватикане.
Кроме того, великолепный актерский ансамбль и скрупулезное отношение к мельчайшим деталям быта, интерьеров, локаций, диалогов.

Разведка, политика, любовь

Сюжетных линий несколько.
Первая — шпионская. Здесь хватает и экшена, и загадок. Александр Нечаев (Александр Горбатов) возвращается на службу в КГБ после предыдущей провальной спецоперации. Руководство поручает ему проследить за гастролирующими в Москве артистами берлинского мюзик-холла. Те, предположительно, должны передать зашифрованную информацию американскому журналисту. Расследование приведет капитана в Восточный Берлин, где разведки всего мира пытаются заполучить секретный архив Штази.
© Фото : Пресс-служба НТВКадр со съемочной площадки многосерийного художественного фильма "ГДР"
Кадр со съемочной площадки многосерийного художественного фильма ГДР - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© Фото : Пресс-служба НТВ
Кадр со съемочной площадки многосерийного художественного фильма "ГДР"
Вторая — политическая, с реальными историческими персонажами, в том числе Михаилом Горбачевым (Виталий Коваленко) и Раисой Максимовной (Мадлен Джабраилова). В кремлевских кулуарах и в частных покоях главы государства и его супруги обсуждаются не только последствия падения Берлинской стены, но и новые дипломатические отношения со всей Европой и США. Эта линия не такая динамичная, как шпионская, но более напряженная. Ведь последствия решений первого лица огромной империи до сих пор влияют на судьбы миллионов людей во всем мире.
Мелодраматическая линия — сложные отношения Нечаева с женой, с которой его связывает и работа в КГБ. Романтическая интрижка капитана с солисткой мюзик-холла Ингрид грозит срывом ответственной операции.
© АО "Всемирные русские студии"Кадр из тизера к сериалу "ГДР"
Кадр из тизера к сериалу ГДР
Кадр из тизера к сериалу "ГДР"
© АО "Всемирные русские студии"
1 из 5
© Фото : Пресс-служба НТВКадр со съемочной площадки многосерийного художественного фильма "ГДР"
Кадр со съемочной площадки многосерийного художественного фильма ГДР
Кадр со съемочной площадки многосерийного художественного фильма "ГДР"
© Фото : Пресс-служба НТВ
2 из 5
© АО "Всемирные русские студии"Кадр из тизера к сериалу "ГДР"
Кадр из тизера к сериалу ГДР
Кадр из тизера к сериалу "ГДР"
© АО "Всемирные русские студии"
3 из 5
© АО "Всемирные русские студии"Кадр из тизера к сериалу "ГДР"
Кадр из тизера к сериалу ГДР
Кадр из тизера к сериалу "ГДР"
© АО "Всемирные русские студии"
4 из 5
© Фото : Пресс-служба НТВКадр со съемочной площадки многосерийного художественного фильма "ГДР"
Кадр со съемочной площадки многосерийного художественного фильма ГДР
Кадр со съемочной площадки многосерийного художественного фильма "ГДР"
© Фото : Пресс-служба НТВ
5 из 5
Кадр из тизера к сериалу "ГДР"
© АО "Всемирные русские студии"
1 из 5
Кадр со съемочной площадки многосерийного художественного фильма "ГДР"
© Фото : Пресс-служба НТВ
2 из 5
Кадр из тизера к сериалу "ГДР"
© АО "Всемирные русские студии"
3 из 5
Кадр из тизера к сериалу "ГДР"
© АО "Всемирные русские студии"
4 из 5
Кадр со съемочной площадки многосерийного художественного фильма "ГДР"
© Фото : Пресс-служба НТВ
5 из 5

Актерский состав

  • Капитан Александр Нечаев — Александр Горбатов;
  • Жена Нечаева Светлана, аналитик КГБ — Дарья Урсуляк;
  • Михаил Горбачев — Виталий Коваленко;
  • Раиса Горбачева — Мадлен Джабраилова;
  • Мама Нечаева — Татьяна Лютаева;
  • Артистка берлинского мюзик-холла Ингрид — Линда Лапиньш;
  • Джек Эванс, музыкант, актер (прототип: Дин Рид) — Кирилл Зайцев;
  • Карл Майерс, заместитель министра иностранных дел ГДР — Владислав Ветров;
  • Михаэль Фосс, подполковник Штази — Евгений Харитонов.

Почему это нужно смотреть

Для поколения, пережившего события конца 1980-х — начала 1990-х, это возможность вспомнить и по прошествии лет переосмыслить ту переломную эпоху, задуматься о последствиях исторических решений и личной ответственности принимавшего их лидера.
© AP Photo / Thomas KienzleЖители Берлина на стене после открытия границы между Западным Берлином и ГДР. 10 ноября 1989
Жители Берлина на стене после открытия границы между Западным Берлином и ГДР. 10 ноября 1989 года - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© AP Photo / Thomas Kienzle
Жители Берлина на стене после открытия границы между Западным Берлином и ГДР. 10 ноября 1989
А молодым зрителям наверняка интересно узнать, почему потерпела крах огромная империя, а заодно и понять, как важно помнить уроки прошлого, чтобы не повторить их.
"Мы хотим, чтобы этот фильм дал возможность современному зрителю по-новому взглянуть на события, которые изменили судьбу не только ГДР, но и всей Европы. И конечно, разрушение стены и исчезновение ГДР напрямую повлияло в дальнейшем на историю нашей страны. Даже сейчас, спустя много лет, это самым серьезным образом сказывается на каждом из нас. Поэтому для меня это не просто детектив — это взгляд в будущее через наше прошлое", — отмечал режиссер фильма Сергей Попов.

Внимание к деталям

В сериале прекрасно воссоздана атмосфера эпохи: одежда, интерьеры, диалоги, поведение героев. Среди локаций — специально отстроенный ковбойский городок в парке "Москино". Также снимали в Германии, Турции, Белоруссии, Калининградской и Ленинградской областях.
© Фото : Пресс-служба НТВКадр со съемочной площадки многосерийного художественного фильма "ГДР"
Кадр со съемочной площадки многосерийного художественного фильма ГДР
Кадр со съемочной площадки многосерийного художественного фильма "ГДР"
© Фото : Пресс-служба НТВ
1 из 4
© Фото : Пресс-служба НТВКадр со съемочной площадки многосерийного художественного фильма "ГДР"
Кадр со съемочной площадки многосерийного художественного фильма ГДР
Кадр со съемочной площадки многосерийного художественного фильма "ГДР"
© Фото : Пресс-служба НТВ
2 из 4
© Фото : Пресс-служба НТВКадр со съемочной площадки многосерийного художественного фильма "ГДР"
Кадр со съемочной площадки многосерийного художественного фильма ГДР
Кадр со съемочной площадки многосерийного художественного фильма "ГДР"
© Фото : Пресс-служба НТВ
3 из 4
© Фото : Пресс-служба НТВКадр со съемочной площадки многосерийного художественного фильма "ГДР"
Кадр со съемочной площадки многосерийного художественного фильма ГДР
Кадр со съемочной площадки многосерийного художественного фильма "ГДР"
© Фото : Пресс-служба НТВ
4 из 4
Кадр со съемочной площадки многосерийного художественного фильма "ГДР"
© Фото : Пресс-служба НТВ
1 из 4
Кадр со съемочной площадки многосерийного художественного фильма "ГДР"
© Фото : Пресс-служба НТВ
2 из 4
Кадр со съемочной площадки многосерийного художественного фильма "ГДР"
© Фото : Пресс-служба НТВ
3 из 4
Кадр со съемочной площадки многосерийного художественного фильма "ГДР"
© Фото : Пресс-служба НТВ
4 из 4
По словам сценариста Василия Павлова, во время работы над проектом внимательно изучались мнения журналистов, дипломатов, политиков, сотрудников спецслужб того времени. А главная сложность заключалась в том, что существует несколько версий произошедшего 35 лет назад, при этом многие архивные материалы до сих пор засекречены.
Сериал "ГДР" создан кинокомпанией "Всемирные русские студии" при участии телекомпании НТВ, видеосервиса Wink.ru и "НМГ Студии" и поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ").
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