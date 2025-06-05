На Западе вспомнили слова главы Словении после атаки Украины на аэродромы
Дизен вспомнил слова президента Словении о РФ после атаки Украины на аэродромы
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПрезидент Словении Наташа Пирц Мусар
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Президент Словении Наташа Пирц Мусар. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х вспомнил слова президента Словении Наташи Пирц-Мусар о России после атаки Украины на аэродромы.
В конце мая она заявила, что одной из ошибок Евросоюза было то, что он перестал вести диалог с Россией.
В конце мая она заявила, что одной из ошибок Евросоюза было то, что он перестал вести диалог с Россией.
"По крайней мере у президента Словении есть здравый смысл. <...> Наши политические лидеры бойкотируют дипломатию во время самой опасной прокси-войны в истории и хлопают в ладоши <...> когда российские ядерные силы подвергаются нападению. Безумие!" — говорится в публикации.
Первого июня Минобороны России сообщило о террористических атаках ВСУ FPV-дронами на аэродромы в пяти регионах. Все удары в Ивановской, Рязанской и Амурской областях отразили. Возгорания на объектах в Мурманской и Иркутской областях ликвидировали, жертв среди персонала нет. Некоторых участников атак удалось задержать.
Первого июня Минобороны России сообщило о террористических атаках ВСУ FPV-дронами на аэродромы в пяти регионах. Все удары в Ивановской, Рязанской и Амурской областях отразили. Возгорания на объектах в Мурманской и Иркутской областях ликвидировали, жертв среди персонала нет. Некоторых участников атак удалось задержать.
Ответственность за теракты взял на себя Владимир Зеленский.