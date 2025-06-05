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На Западе вспомнили слова главы Словении после атаки Украины на аэродромы - РИА Новости, 05.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:36 05.06.2025 (обновлено: 12:20 05.06.2025)
https://ria.ru/20250605/dizen-2021015300.html
На Западе вспомнили слова главы Словении после атаки Украины на аэродромы
На Западе вспомнили слова главы Словении после атаки Украины на аэродромы - РИА Новости, 05.06.2025
На Западе вспомнили слова главы Словении после атаки Украины на аэродромы
Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х вспомнил слова президента Словении Наташи Пирц-Мусар о России после атаки Украины на... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T08:36:00+03:00
2025-06-05T12:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
словения
россия
украина
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х вспомнил слова президента Словении Наташи Пирц-Мусар о России после атаки Украины на аэродромы. В конце мая она заявила, что одной из ошибок Евросоюза было то, что он перестал вести диалог с Россией. "По крайней мере у президента Словении есть здравый смысл. &lt;...&gt; Наши политические лидеры бойкотируют дипломатию во время самой опасной прокси-войны в истории и хлопают в ладоши &lt;...&gt; когда российские ядерные силы подвергаются нападению. Безумие!" — говорится в публикации. Первого июня Минобороны России сообщило о террористических атаках ВСУ FPV-дронами на аэродромы в пяти регионах. Все удары в Ивановской, Рязанской и Амурской областях отразили. Возгорания на объектах в Мурманской и Иркутской областях ликвидировали, жертв среди персонала нет. Некоторых участников атак удалось задержать.Ответственность за теракты взял на себя Владимир Зеленский.
https://ria.ru/20250605/dubinskiy-2021028808.html
https://ria.ru/20250605/pistorius-2021051305.html
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в мире, словения, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Словения, Россия, Украина
На Западе вспомнили слова главы Словении после атаки Украины на аэродромы

Дизен вспомнил слова президента Словении о РФ после атаки Украины на аэродромы

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПрезидент Словении Наташа Пирц Мусар
Президент Словении Наташа Пирц Мусар - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Президент Словении Наташа Пирц Мусар. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х вспомнил слова президента Словении Наташи Пирц-Мусар о России после атаки Украины на аэродромы.

В конце мая она заявила, что одной из ошибок Евросоюза было то, что он перестал вести диалог с Россией.
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"По крайней мере у президента Словении есть здравый смысл. <...> Наши политические лидеры бойкотируют дипломатию во время самой опасной прокси-войны в истории и хлопают в ладоши <...> когда российские ядерные силы подвергаются нападению. Безумие!" — говорится в публикации.

Первого июня Минобороны России сообщило о террористических атаках ВСУ FPV-дронами на аэродромы в пяти регионах. Все удары в Ивановской, Рязанской и Амурской областях отразили. Возгорания на объектах в Мурманской и Иркутской областях ликвидировали, жертв среди персонала нет. Некоторых участников атак удалось задержать.
Ответственность за теракты взял на себя Владимир Зеленский.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСловенияРоссияУкраина
 
 
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