https://ria.ru/20250605/dizen-2021015300.html

На Западе вспомнили слова главы Словении после атаки Украины на аэродромы

На Западе вспомнили слова главы Словении после атаки Украины на аэродромы - РИА Новости, 05.06.2025

На Западе вспомнили слова главы Словении после атаки Украины на аэродромы

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х вспомнил слова президента Словении Наташи Пирц-Мусар о России после атаки Украины на... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T08:36:00+03:00

2025-06-05T08:36:00+03:00

2025-06-05T12:20:00+03:00

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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х вспомнил слова президента Словении Наташи Пирц-Мусар о России после атаки Украины на аэродромы. В конце мая она заявила, что одной из ошибок Евросоюза было то, что он перестал вести диалог с Россией. "По крайней мере у президента Словении есть здравый смысл. <...> Наши политические лидеры бойкотируют дипломатию во время самой опасной прокси-войны в истории и хлопают в ладоши <...> когда российские ядерные силы подвергаются нападению. Безумие!" — говорится в публикации. Первого июня Минобороны России сообщило о террористических атаках ВСУ FPV-дронами на аэродромы в пяти регионах. Все удары в Ивановской, Рязанской и Амурской областях отразили. Возгорания на объектах в Мурманской и Иркутской областях ликвидировали, жертв среди персонала нет. Некоторых участников атак удалось задержать.Ответственность за теракты взял на себя Владимир Зеленский.

https://ria.ru/20250605/dubinskiy-2021028808.html

https://ria.ru/20250605/pistorius-2021051305.html

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