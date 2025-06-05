https://ria.ru/20250605/deti-2021050883.html

В Петербурге женщина ушла в ночной клуб, оставив детей без присмотра

В Петербурге женщина ушла в ночной клуб, оставив детей без присмотра - РИА Новости, 05.06.2025

В Петербурге женщина ушла в ночной клуб, оставив детей без присмотра

Полиция Санкт-Петербурга организовала проверку после того, как местная жительница отправилась в ночной клуб, оставив без присмотра четверых детей, включая... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T11:27:00+03:00

2025-06-05T11:27:00+03:00

2025-06-05T11:27:00+03:00

происшествия

санкт-петербург

васильевский остров

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга организовала проверку после того, как местная жительница отправилась в ночной клуб, оставив без присмотра четверых детей, включая младенца и ребенка с ограниченными возможностями, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как отмечает ведомство, в среду жильцы дома №18 на 17-й линии Васильевского острова сообщили в полицию, что в одной из квартир без присмотра остались четверо детей в возрасте от девяти месяцев до 17 лет. "На месте происшествия был обнаружен старший из детей, с ограниченными возможностями по состоянию здоровья, и его 9-месячная сестра. Подросток рассказал полицейским, что мама ушла вечером в клуб и к утру не вернулась", – говорится в сообщении. Позже женщина вернулась домой, с ней побеседовал инспектор по делам несовершеннолетних. Полиция направила материалы в органы соцопеки для решения вопроса о лишении 40-летней жительницы Петербурга родительских прав, уточняют в ГУМВД. Старших детей забрала бабушка, 9-месячная девочка временно передана в медицинское учреждение, добавили в полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

https://ria.ru/20250529/rebenok-2019815311.html

https://ria.ru/20241218/peterburg-1989928839.html

санкт-петербург

васильевский остров

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, санкт-петербург, васильевский остров, министерство внутренних дел рф (мвд россии)