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В Петербурге женщина ушла в ночной клуб, оставив детей без присмотра - РИА Новости, 05.06.2025
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11:27 05.06.2025
https://ria.ru/20250605/deti-2021050883.html
В Петербурге женщина ушла в ночной клуб, оставив детей без присмотра
В Петербурге женщина ушла в ночной клуб, оставив детей без присмотра - РИА Новости, 05.06.2025
В Петербурге женщина ушла в ночной клуб, оставив детей без присмотра
Полиция Санкт-Петербурга организовала проверку после того, как местная жительница отправилась в ночной клуб, оставив без присмотра четверых детей, включая... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T11:27:00+03:00
2025-06-05T11:27:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
васильевский остров
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга организовала проверку после того, как местная жительница отправилась в ночной клуб, оставив без присмотра четверых детей, включая младенца и ребенка с ограниченными возможностями, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как отмечает ведомство, в среду жильцы дома №18 на 17-й линии Васильевского острова сообщили в полицию, что в одной из квартир без присмотра остались четверо детей в возрасте от девяти месяцев до 17 лет. "На месте происшествия был обнаружен старший из детей, с ограниченными возможностями по состоянию здоровья, и его 9-месячная сестра. Подросток рассказал полицейским, что мама ушла вечером в клуб и к утру не вернулась", – говорится в сообщении. Позже женщина вернулась домой, с ней побеседовал инспектор по делам несовершеннолетних. Полиция направила материалы в органы соцопеки для решения вопроса о лишении 40-летней жительницы Петербурга родительских прав, уточняют в ГУМВД. Старших детей забрала бабушка, 9-месячная девочка временно передана в медицинское учреждение, добавили в полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
https://ria.ru/20250529/rebenok-2019815311.html
https://ria.ru/20241218/peterburg-1989928839.html
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происшествия, санкт-петербург, васильевский остров, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Санкт-Петербург, Васильевский остров, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Петербурге женщина ушла в ночной клуб, оставив детей без присмотра

В Петербурге женщина ушла в ночной клуб и оставила без присмотра четырех детей

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга организовала проверку после того, как местная жительница отправилась в ночной клуб, оставив без присмотра четверых детей, включая младенца и ребенка с ограниченными возможностями, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как отмечает ведомство, в среду жильцы дома №18 на 17-й линии Васильевского острова сообщили в полицию, что в одной из квартир без присмотра остались четверо детей в возрасте от девяти месяцев до 17 лет.
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"На месте происшествия был обнаружен старший из детей, с ограниченными возможностями по состоянию здоровья, и его 9-месячная сестра. Подросток рассказал полицейским, что мама ушла вечером в клуб и к утру не вернулась", – говорится в сообщении.
Позже женщина вернулась домой, с ней побеседовал инспектор по делам несовершеннолетних. Полиция направила материалы в органы соцопеки для решения вопроса о лишении 40-летней жительницы Петербурга родительских прав, уточняют в ГУМВД.
Старших детей забрала бабушка, 9-месячная девочка временно передана в медицинское учреждение, добавили в полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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