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Около 10 млн рублей направят на подготовку кадров для ОПК в Дагестане - РИА Новости, 05.06.2025
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Республика Дагестан
 
23:50 05.06.2025
https://ria.ru/20250605/dagestan-2021202471.html
Около 10 млн рублей направят на подготовку кадров для ОПК в Дагестане
Около 10 млн рублей направят на подготовку кадров для ОПК в Дагестане - РИА Новости, 05.06.2025
Около 10 млн рублей направят на подготовку кадров для ОПК в Дагестане
Около 10 миллионов рублей будет направлено по нацпроекту "Кадры" на подготовку кадров для оборонно-промышленного комплекса в Дагестане в 2025 году, сообщил... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T23:50:00+03:00
2025-06-05T23:50:00+03:00
республика дагестан
россия
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МАХАЧКАЛА, 5 июн - РИА Новости. Около 10 миллионов рублей будет направлено по нацпроекту "Кадры" на подготовку кадров для оборонно-промышленного комплекса в Дагестане в 2025 году, сообщил председатель правительства республики Абдулмуслим Абдулмуслимов. "В рамках реализации нацпроекта "Кадры" в этом году в Дагестане предусмотрены мероприятия по проекту "Образование для рынка труда". Бюджет проекта на 2025 год составляет 9,9 миллиона рублей. Средства предусмотрены на организацию профессионального обучения и дополнительного профобразования работников организаций ОПК", – рассказал Абдулмуслимов, комментируя участие в пленарном заседании комиссии Госсовета РФ по направлению "Кадры" в Липецке. Также средства пойдут на организацию обучения людей, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы и заключивших ученический договор с организациями ОПК. Абдулмуслимов также рассказал, что в Дагестане в 2024 году по федеральному проекту "Профессионалитет" выпустили 699 студентов, большинство из них устроились работать на предприятиях, где они проходили производственную практику. Говоря о взаимодействии с конкретными работодателями, премьер республики отметил, что без постоянного взаимодействия вузов и владельцев предприятий, организаций подготовить профильные кадры для покрытия потребностей отрасли практически невозможно. "Сам инвестор или частное лицо/хозяин предприятия должен знать, какие кадры, и в какой период ему нужны. Для этого у любого предпринимателя должна быть стратегия своего развития. Она должна включать в себя и кадровый вопрос, в том числе на перспективу, с учетом возможностей целевого обучения", - отметил Абдулмуслимов.
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Республика Дагестан, Россия
Около 10 млн рублей направят на подготовку кадров для ОПК в Дагестане

Власти Дагестана направят 10 млн рублей на подготовку кадров для ОПК в 2025 году

© РИА Новости / Сергей РасуловМахачкала
Махачкала - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости / Сергей Расулов
Махачкала. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 5 июн - РИА Новости. Около 10 миллионов рублей будет направлено по нацпроекту "Кадры" на подготовку кадров для оборонно-промышленного комплекса в Дагестане в 2025 году, сообщил председатель правительства республики Абдулмуслим Абдулмуслимов.
"В рамках реализации нацпроекта "Кадры" в этом году в Дагестане предусмотрены мероприятия по проекту "Образование для рынка труда". Бюджет проекта на 2025 год составляет 9,9 миллиона рублей. Средства предусмотрены на организацию профессионального обучения и дополнительного профобразования работников организаций ОПК", – рассказал Абдулмуслимов, комментируя участие в пленарном заседании комиссии Госсовета РФ по направлению "Кадры" в Липецке.
Также средства пойдут на организацию обучения людей, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы и заключивших ученический договор с организациями ОПК.
Абдулмуслимов также рассказал, что в Дагестане в 2024 году по федеральному проекту "Профессионалитет" выпустили 699 студентов, большинство из них устроились работать на предприятиях, где они проходили производственную практику. Говоря о взаимодействии с конкретными работодателями, премьер республики отметил, что без постоянного взаимодействия вузов и владельцев предприятий, организаций подготовить профильные кадры для покрытия потребностей отрасли практически невозможно.
"Сам инвестор или частное лицо/хозяин предприятия должен знать, какие кадры, и в какой период ему нужны. Для этого у любого предпринимателя должна быть стратегия своего развития. Она должна включать в себя и кадровый вопрос, в том числе на перспективу, с учетом возможностей целевого обучения", - отметил Абдулмуслимов.
Аэропорт Махачкала - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
Дагестан ведет переговоры по возобновлению авиасообщения с Азербайджаном
4 июня, 11:36
 
Республика ДагестанРоссия
 
 
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