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Путину представили обложку нового букваря - РИА Новости, 05.06.2025
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16:06 05.06.2025 (обновлено: 16:37 05.06.2025)
https://ria.ru/20250605/bukvar-2021122484.html
Путину представили обложку нового букваря
Путину представили обложку нового букваря - РИА Новости, 05.06.2025
Путину представили обложку нового букваря
Советник президента РФ Елена Ямпольская предложила вернуть первому школьному учебнику "Азбука" название "Букварь". РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T16:06:00+03:00
2025-06-05T16:37:00+03:00
общество
россия
елена ямпольская
владимир путин
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социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Советник президента РФ Елена Ямпольская предложила вернуть первому школьному учебнику "Азбука" название "Букварь". Пятого июня в преддверии Дня русского языка президент России Владимир Путин в режиме ВКС проводит Совет при президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федерации. "С особой ответственностью, Владимир Владимирович, с особым трепетом подошли к подготовке нового букваря. Собственно, предлагаем вернуть первому учебнику название "Букварь", сейчас это "Азбука", - сказала Ямпольская в ходе совета. Она также предложила установить по стране единую дату прощания с букварем. По ее словам, это очень трогательный праздник, "для первоклашек он чрезвычайно важен".
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Вариант обложки школьного букваря
Путину показали вариант обложки школьного букваря – дизайном занимались отечественные специалисты. "Праздничный, нарядный и строгий при этом вариант обложки… мне кажется, что такого красивого букваря у нас не было давно", - сказала советник президента Ямпольская.
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общество, россия, елена ямпольская, владимир путин, воздушно-космические силы россии, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Елена Ямпольская, Владимир Путин, Воздушно-космические силы России, Социальный навигатор, СН_Образование
Путину представили обложку нового букваря

Ямпольская предложила вернуть первому школьному учебнику название "Букварь"

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Советник президента РФ Елена Ямпольская предложила вернуть первому школьному учебнику "Азбука" название "Букварь".
Пятого июня в преддверии Дня русского языка президент России Владимир Путин в режиме ВКС проводит Совет при президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федерации.
«
"С особой ответственностью, Владимир Владимирович, с особым трепетом подошли к подготовке нового букваря. Собственно, предлагаем вернуть первому учебнику название "Букварь", сейчас это "Азбука", - сказала Ямпольская в ходе совета.
Она также предложила установить по стране единую дату прощания с букварем. По ее словам, это очень трогательный праздник, "для первоклашек он чрезвычайно важен".
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ОбществоРоссияЕлена ЯмпольскаяВладимир ПутинВоздушно-космические силы РоссииСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
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