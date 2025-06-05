https://ria.ru/20250605/bukvar-2021122484.html

Путину представили обложку нового букваря

Путину представили обложку нового букваря - РИА Новости, 05.06.2025

Путину представили обложку нового букваря

Советник президента РФ Елена Ямпольская предложила вернуть первому школьному учебнику "Азбука" название "Букварь". РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T16:06:00+03:00

2025-06-05T16:06:00+03:00

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общество

россия

елена ямпольская

владимир путин

воздушно-космические силы россии

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Советник президента РФ Елена Ямпольская предложила вернуть первому школьному учебнику "Азбука" название "Букварь". Пятого июня в преддверии Дня русского языка президент России Владимир Путин в режиме ВКС проводит Совет при президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федерации. "С особой ответственностью, Владимир Владимирович, с особым трепетом подошли к подготовке нового букваря. Собственно, предлагаем вернуть первому учебнику название "Букварь", сейчас это "Азбука", - сказала Ямпольская в ходе совета. Она также предложила установить по стране единую дату прощания с букварем. По ее словам, это очень трогательный праздник, "для первоклашек он чрезвычайно важен".

https://ria.ru/20240606/yazyk-1950512110.html

россия

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Ольга Фомченкова

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Вариант обложки школьного букваря Путину показали вариант обложки школьного букваря – дизайном занимались отечественные специалисты. "Праздничный, нарядный и строгий при этом вариант обложки… мне кажется, что такого красивого букваря у нас не было давно", - сказала советник президента Ямпольская. 2025-06-05T16:06 true PT0M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, елена ямпольская, владимир путин, воздушно-космические силы россии, социальный навигатор, сн_образование