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Концерт Аль Бано станет главным культурным событием ПМЭФ в 2025 году - РИА Новости, 05.06.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
16:56 05.06.2025
https://ria.ru/20250605/bano-2021137757.html
Концерт Аль Бано станет главным культурным событием ПМЭФ в 2025 году
Концерт Аль Бано станет главным культурным событием ПМЭФ в 2025 году - РИА Новости, 05.06.2025
Концерт Аль Бано станет главным культурным событием ПМЭФ в 2025 году
Концерт на Дворцовой площади Петербурга, где выступят итальянские исполнители, станет главным культурным событием Петербургского международного экономического... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T16:56:00+03:00
2025-06-05T16:56:00+03:00
культура
санкт-петербург
россия
сан-ремо
аль бано
пмэф — 2025
экономика
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МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Концерт на Дворцовой площади Петербурга, где выступят итальянские исполнители, станет главным культурным событием Петербургского международного экономического форума, сообщает пресс-служба фонда "Росконгресс". "Кульминацией культурной программы ПМЭФ-2025 станет концерт на Дворцовой площади Санкт-Петербурга 20 июня, где выступят легендарный итальянский исполнитель Аль Бано, который известен своей любовью к России и последовательной поддержкой российско-итальянских гуманитарных отношений, и популярная итальянская певица, трёхкратная победительница фестиваля Сан-Ремо Ива Дзаникки", - говорится в сообщении фонда. Петербургский международный экономический форум пройдет 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума
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санкт-петербург, россия, сан-ремо, аль бано, пмэф — 2025, экономика
Культура, Санкт-Петербург, Россия, Сан-Ремо, Аль Бано, ПМЭФ — 2025, Экономика
Концерт Аль Бано станет главным культурным событием ПМЭФ в 2025 году

Концерт Бано на Дворцовой площади будет главным культурным событием ПМЭФ-2025

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкИтальянский певец Аль Бано
Итальянский певец Аль Бано - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Итальянский певец Аль Бано. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Концерт на Дворцовой площади Петербурга, где выступят итальянские исполнители, станет главным культурным событием Петербургского международного экономического форума, сообщает пресс-служба фонда "Росконгресс".
"Кульминацией культурной программы ПМЭФ-2025 станет концерт на Дворцовой площади Санкт-Петербурга 20 июня, где выступят легендарный итальянский исполнитель Аль Бано, который известен своей любовью к России и последовательной поддержкой российско-итальянских гуманитарных отношений, и популярная итальянская певица, трёхкратная победительница фестиваля Сан-Ремо Ива Дзаникки", - говорится в сообщении фонда.
Петербургский международный экономический форум пройдет 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума
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КультураСанкт-ПетербургРоссияСан-РемоАль БаноПМЭФ — 2025Экономика
 
 
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