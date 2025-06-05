https://ria.ru/20250605/bali-2021106150.html

На Бали запретили производство бутилированной воды объемом менее литра

На Бали запретили производство бутилированной воды объемом менее литра - РИА Новости, 05.06.2025

На Бали запретили производство бутилированной воды объемом менее литра

Губернатор индонезийского острова Бали Вайан Костер объявил о запрете на производство бутылок для воды объемом менее одного литра в попытке решить растущую... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T15:04:00+03:00

2025-06-05T15:04:00+03:00

2025-06-05T15:04:00+03:00

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ДЖАКАРТА, 5 июн – РИА Новости. Губернатор индонезийского острова Бали Вайан Костер объявил о запрете на производство бутылок для воды объемом менее одного литра в попытке решить растущую проблему отходов на острове, сообщает портал Kompas. В четверг Костер созвал производителей бутилированной воды на встречу в Денпасаре, чтобы объявить о новой политике запрета на производство бутылок для воды объемом менее одного литра, которая должна вступить в силу в январе следующего года. "Чтобы сохранить окружающую среду и экосистему Бали, производство бутилированной воды объемом менее одного литра должно быть прекращено. Я приказываю немедленно прекратить производство, а предприятия должны распродать оставшиеся запасы, чтобы к следующему году на Бали не было ни одной бутылки объемом менее одного литра", - объявил Костер. Губернатор добавил, что почти все свалки на Бали заполнены до предела, причем большая часть отходов состоит из одноразового пластика, особенно бутылок из-под воды. "Бали привлекает множество туристов своей прекрасной экосистемой и культурой. Если окружающая среда будет повреждена, никто больше не захочет сюда приезжать, ни туристы, ни инвесторы. Без туризма не будет экономического роста", — пояснил чиновник. По его словам, новая политика получила полную поддержку центрального правительства.

https://ria.ru/20241018/petupakovka-1978640842.html

https://ria.ru/20250529/nauka-2019606090.html

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