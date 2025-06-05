https://ria.ru/20250605/bali-2021106150.html
На Бали запретили производство бутилированной воды объемом менее литра
На Бали запретили производство бутилированной воды объемом менее литра - РИА Новости, 05.06.2025
На Бали запретили производство бутилированной воды объемом менее литра
Губернатор индонезийского острова Бали Вайан Костер объявил о запрете на производство бутылок для воды объемом менее одного литра в попытке решить растущую... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T15:04:00+03:00
2025-06-05T15:04:00+03:00
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ДЖАКАРТА, 5 июн – РИА Новости. Губернатор индонезийского острова Бали Вайан Костер объявил о запрете на производство бутылок для воды объемом менее одного литра в попытке решить растущую проблему отходов на острове, сообщает портал Kompas. В четверг Костер созвал производителей бутилированной воды на встречу в Денпасаре, чтобы объявить о новой политике запрета на производство бутылок для воды объемом менее одного литра, которая должна вступить в силу в январе следующего года. "Чтобы сохранить окружающую среду и экосистему Бали, производство бутилированной воды объемом менее одного литра должно быть прекращено. Я приказываю немедленно прекратить производство, а предприятия должны распродать оставшиеся запасы, чтобы к следующему году на Бали не было ни одной бутылки объемом менее одного литра", - объявил Костер. Губернатор добавил, что почти все свалки на Бали заполнены до предела, причем большая часть отходов состоит из одноразового пластика, особенно бутылок из-под воды. "Бали привлекает множество туристов своей прекрасной экосистемой и культурой. Если окружающая среда будет повреждена, никто больше не захочет сюда приезжать, ни туристы, ни инвесторы. Без туризма не будет экономического роста", — пояснил чиновник. По его словам, новая политика получила полную поддержку центрального правительства.
https://ria.ru/20241018/petupakovka-1978640842.html
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бали, в мире, экология
На Бали запретили производство бутилированной воды объемом менее литра
Глава Бали Костер запретил производство бутилированной воды объемом менее литра
ДЖАКАРТА, 5 июн – РИА Новости. Губернатор индонезийского острова Бали Вайан Костер объявил о запрете на производство бутылок для воды объемом менее одного литра в попытке решить растущую проблему отходов на острове, сообщает портал Kompas.
В четверг Костер созвал производителей бутилированной воды на встречу в Денпасаре
, чтобы объявить о новой политике запрета на производство бутылок для воды объемом менее одного литра, которая должна вступить в силу в январе следующего года.
"Чтобы сохранить окружающую среду и экосистему Бали
, производство бутилированной воды объемом менее одного литра должно быть прекращено. Я приказываю немедленно прекратить производство, а предприятия должны распродать оставшиеся запасы, чтобы к следующему году на Бали не было ни одной бутылки объемом менее одного литра", - объявил Костер.
Губернатор добавил, что почти все свалки на Бали заполнены до предела, причем большая часть отходов состоит из одноразового пластика, особенно бутылок из-под воды.
"Бали привлекает множество туристов своей прекрасной экосистемой и культурой. Если окружающая среда будет повреждена, никто больше не захочет сюда приезжать, ни туристы, ни инвесторы. Без туризма не будет экономического роста", — пояснил чиновник.
По его словам, новая политика получила полную поддержку центрального правительства.