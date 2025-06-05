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"Получайте призы": на Западе сделали резкое заявление об атаках Киева
"Получайте призы": на Западе сделали резкое заявление об атаках Киева - РИА Новости, 05.06.2025
"Получайте призы": на Западе сделали резкое заявление об атаках Киева
Совершив атаку на российские аэродромы, Киев должен быть готов получить адекватный “приз”, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T19:19:00+03:00
2025-06-05T19:19:00+03:00
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Совершив атаку на российские аэродромы, Киев должен быть готов получить адекватный “приз”, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети X."И вот что у нас есть. Россия ответит, потому что она должна, а США будут сидеть сложа руки. Если вы играете в глупые игры, получайте глупые призы" — написал он.В воскресенье Минобороны России сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все атаки Киева были отражены. Как уточнило ведомство, возгорания в результате атак на аэродромах в Мурманской и Иркутской областях ликвидированы, жертв среди персонала нет.Ответственность за атаки взял на себя глава киевского режима.В четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что российский лидер Владимир Путин в разговоре с президентом США Дональдом Трампом сказал, что Москва ответит на атаки Киева по ее аэродромам.
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В мире, Россия, США, Киев, Владимир Путин
"Получайте призы": на Западе сделали резкое заявление об атаках Киева
Малинен: киевский режим ответит за атаки на российские аэродромы