Рейтинг@Mail.ru
"Получайте призы": на Западе сделали резкое заявление об атаках Киева - РИА Новости, 05.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:19 05.06.2025
https://ria.ru/20250605/ataki-2021180848.html
"Получайте призы": на Западе сделали резкое заявление об атаках Киева
"Получайте призы": на Западе сделали резкое заявление об атаках Киева - РИА Новости, 05.06.2025
"Получайте призы": на Западе сделали резкое заявление об атаках Киева
Совершив атаку на российские аэродромы, Киев должен быть готов получить адекватный “приз”, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T19:19:00+03:00
2025-06-05T19:19:00+03:00
в мире
россия
сша
киев
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/02/2020420258_0:92:954:629_1920x0_80_0_0_f21eee5c27055fca401897648fafbb0b.jpg
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Совершив атаку на российские аэродромы, Киев должен быть готов получить адекватный “приз”, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети X."И вот что у нас есть. Россия ответит, потому что она должна, а США будут сидеть сложа руки. Если вы играете в глупые игры, получайте глупые призы" — написал он.В воскресенье Минобороны России сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все атаки Киева были отражены. Как уточнило ведомство, возгорания в результате атак на аэродромах в Мурманской и Иркутской областях ликвидированы, жертв среди персонала нет.Ответственность за атаки взял на себя глава киевского режима.В четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что российский лидер Владимир Путин в разговоре с президентом США Дональдом Трампом сказал, что Москва ответит на атаки Киева по ее аэродромам.
https://ria.ru/20250605/otvet-2021149066.html
https://ria.ru/20250605/putin-2021173195.html
россия
сша
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/02/2020420258_14:0:974:720_1920x0_80_0_0_330220cc5f4004e1063a61893f9b80bb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, киев, владимир путин
В мире, Россия, США, Киев, Владимир Путин
"Получайте призы": на Западе сделали резкое заявление об атаках Киева

Малинен: киевский режим ответит за атаки на российские аэродромы

© Фото : Официальный Telegram-канал Губернатора Иркутской области Игоря КобзеваФура на месте атаки дронов в Усольском районе
Фура на месте атаки дронов в Усольском районе - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© Фото : Официальный Telegram-канал Губернатора Иркутской области Игоря Кобзева
Фура на месте атаки дронов в Усольском районе
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Совершив атаку на российские аэродромы, Киев должен быть готов получить адекватный “приз”, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети X.
"И вот что у нас есть. Россия ответит, потому что она должна, а США будут сидеть сложа руки. Если вы играете в глупые игры, получайте глупые призы" — написал он.
Пуск крылатой ракеты Калибр - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
На Западе раскрыли, как Россия ответит на атаки Украины
Вчера, 17:27
В воскресенье Минобороны России сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все атаки Киева были отражены. Как уточнило ведомство, возгорания в результате атак на аэродромах в Мурманской и Иркутской областях ликвидированы, жертв среди персонала нет.
Ответственность за атаки взял на себя глава киевского режима.
В четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что российский лидер Владимир Путин в разговоре с президентом США Дональдом Трампом сказал, что Москва ответит на атаки Киева по ее аэродромам.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
"Наш Зен-Ладен": в Киеве раскрыли, как Путин поставил Зеленского на место
Вчера, 18:24
 
В миреРоссияСШАКиевВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала