https://ria.ru/20250605/ataki-2021135869.html
В США предположили, кто стоит за атаками Киева на российские аэродромы
В США предположили, кто стоит за атаками Киева на российские аэродромы - РИА Новости, 05.06.2025
В США предположили, кто стоит за атаками Киева на российские аэродромы
Глубинное государство в США могло участвовать в организации атак Киева на российские аэродромы, заявил бывший советник президента Дональда Трампа по... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T16:48:00+03:00
2025-06-05T16:48:00+03:00
2025-06-05T16:48:00+03:00
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Глубинное государство в США могло участвовать в организации атак Киева на российские аэродромы, заявил бывший советник президента Дональда Трампа по нацбезопасности Майкл Флинн в соцсети Х."Глубинное государство сейчас действует вне контроля избранного руководства нашей страны. Я считаю, что эти лица внутри (некоторые за пределами) нашего глубинного государства предпринимают целенаправленные усилия, чтобы спровоцировать России на серьезную конфронтацию с Западом, включая Соединенные Штаты", — написал он.В среду американский лидер рассказал, что президент России Владимир Путин в телефонном разговоре заявил ему о намерении ответить на недавнюю атаку Украины по аэродромам. При этом Трамп вновь подтвердил, что США не были заранее проинформированы о планах Киева нанести удары.Первого июня Минобороны России сообщило о террористических атаках ВСУ FPV-дронами на аэродромы в пяти регионах. Все удары в Ивановской, Рязанской и Амурской областях отразили. Возгорания на объектах в Мурманской и Иркутской областях ликвидировали, жертв среди персонала нет. Некоторых участников атак удалось задержать.Ответственность за теракты взял на себя Владимир Зеленский.
https://ria.ru/20250605/zelenskiy-2021108440.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Россия, Майкл Флинн
В США предположили, кто стоит за атаками Киева на российские аэродромы
Флинн допустил, что глубинное государство в США причастно к атакам на аэродромы