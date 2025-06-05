Астроном объяснил происхождение светящихся объектов над Астаной
В небе над Астаной заметили яркие объекты
© Depositphotos.com / clearviewstockЗвездное небо
© Depositphotos.com / clearviewstock
Звездное небо. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости. В небе над Астаной заметили летящие светящиеся объекты, которые могут быть вызваны сгоранием фрагментов космического аппарата, сказал РИА Новости крымский астроном Александр Якушечкин.
В Telegram-каналах распространены многочисленные видео жителей Казахстана, снимающих летящие на небольшой скорости в ночном небе яркие объекты.
"На видео хорошо видно событие, связанное с вхождением в атмосферу Земли и последующие разрушением какого-то космического объекта искусственного происхождения. Это может быть спутник или фрагмент ракеты-носителя. Об этом говорит характер его разрушения - мы видим фрагментацию и сгорание в атмосфере отдельных компонент. Это не монолитный метеороид, а что-то, созданное человеком и состоящее из нескольких (множества) модулей и деталей", – сказал астроном.
Несмотря на официальные сообщения от властей Казахстана – в частности сообщение минобороны в Telegram-канале, можно уверенно говорить, что это вовсе не "метеоритный поток", отметил Якушечкин. Активных метеорных, а не "метеоритных" потоков сейчас нет, добавил он.
По его мнению, причиной падения и сгорания спутника могла стать недавняя сильная магнитная буря, вызванная тем, что на Солнце произошла вспышка. Часть солнечной плазмы была сброшена в сторону Земли, ударная волна вполне могла спровоцировать крушение низкоорбитальных спутников, типа Starlink, "придавив" их к атмосфере Земли, отметил астроном.