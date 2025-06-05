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Астроном объяснил происхождение светящихся объектов над Астаной - РИА Новости, 06.06.2025
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Наука
 
22:35 05.06.2025 (обновлено: 03:03 06.06.2025)
https://ria.ru/20250605/astronom-2021196100.html
Астроном объяснил происхождение светящихся объектов над Астаной
Астроном объяснил происхождение светящихся объектов над Астаной - РИА Новости, 06.06.2025
Астроном объяснил происхождение светящихся объектов над Астаной
В небе над Астаной заметили летящие светящиеся объекты, которые могут быть вызваны сгоранием фрагментов космического аппарата, сказал РИА Новости крымский... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-05T22:35:00+03:00
2025-06-06T03:03:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости. В небе над Астаной заметили летящие светящиеся объекты, которые могут быть вызваны сгоранием фрагментов космического аппарата, сказал РИА Новости крымский астроном Александр Якушечкин.В Telegram-каналах распространены многочисленные видео жителей Казахстана, снимающих летящие на небольшой скорости в ночном небе яркие объекты."На видео хорошо видно событие, связанное с вхождением в атмосферу Земли и последующие разрушением какого-то космического объекта искусственного происхождения. Это может быть спутник или фрагмент ракеты-носителя. Об этом говорит характер его разрушения - мы видим фрагментацию и сгорание в атмосфере отдельных компонент. Это не монолитный метеороид, а что-то, созданное человеком и состоящее из нескольких (множества) модулей и деталей", – сказал астроном.Несмотря на официальные сообщения от властей Казахстана – в частности сообщение минобороны в Telegram-канале, можно уверенно говорить, что это вовсе не "метеоритный поток", отметил Якушечкин. Активных метеорных, а не "метеоритных" потоков сейчас нет, добавил он.По его мнению, причиной падения и сгорания спутника могла стать недавняя сильная магнитная буря, вызванная тем, что на Солнце произошла вспышка. Часть солнечной плазмы была сброшена в сторону Земли, ударная волна вполне могла спровоцировать крушение низкоорбитальных спутников, типа Starlink, "придавив" их к атмосфере Земли, отметил астроном.
https://ria.ru/20250604/planeta-2020947249.html
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Астроном объяснил происхождение светящихся объектов над Астаной

В небе над Астаной заметили яркие объекты

© Depositphotos.com / clearviewstockЗвездное небо
Звездное небо - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© Depositphotos.com / clearviewstock
Звездное небо. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости. В небе над Астаной заметили летящие светящиеся объекты, которые могут быть вызваны сгоранием фрагментов космического аппарата, сказал РИА Новости крымский астроном Александр Якушечкин.
В Telegram-каналах распространены многочисленные видео жителей Казахстана, снимающих летящие на небольшой скорости в ночном небе яркие объекты.
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"На видео хорошо видно событие, связанное с вхождением в атмосферу Земли и последующие разрушением какого-то космического объекта искусственного происхождения. Это может быть спутник или фрагмент ракеты-носителя. Об этом говорит характер его разрушения - мы видим фрагментацию и сгорание в атмосфере отдельных компонент. Это не монолитный метеороид, а что-то, созданное человеком и состоящее из нескольких (множества) модулей и деталей", – сказал астроном.
Несмотря на официальные сообщения от властей Казахстана – в частности сообщение минобороны в Telegram-канале, можно уверенно говорить, что это вовсе не "метеоритный поток", отметил Якушечкин. Активных метеорных, а не "метеоритных" потоков сейчас нет, добавил он.
По его мнению, причиной падения и сгорания спутника могла стать недавняя сильная магнитная буря, вызванная тем, что на Солнце произошла вспышка. Часть солнечной плазмы была сброшена в сторону Земли, ударная волна вполне могла спровоцировать крушение низкоорбитальных спутников, типа Starlink, "придавив" их к атмосфере Земли, отметил астроном.
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