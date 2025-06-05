https://ria.ru/20250605/astronom-2021196100.html

Астроном объяснил происхождение светящихся объектов над Астаной

Астроном объяснил происхождение светящихся объектов над Астаной - РИА Новости, 06.06.2025

Астроном объяснил происхождение светящихся объектов над Астаной

В небе над Астаной заметили летящие светящиеся объекты, которые могут быть вызваны сгоранием фрагментов космического аппарата, сказал РИА Новости крымский... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-05T22:35:00+03:00

2025-06-05T22:35:00+03:00

2025-06-06T03:03:00+03:00

астана

наука

в мире

казахстан

космос - риа наука

космос

астрономия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156044/10/1560441001_0:146:2000:1271_1920x0_80_0_0_de06d70a9a20475b64b2a08efab72713.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости. В небе над Астаной заметили летящие светящиеся объекты, которые могут быть вызваны сгоранием фрагментов космического аппарата, сказал РИА Новости крымский астроном Александр Якушечкин.В Telegram-каналах распространены многочисленные видео жителей Казахстана, снимающих летящие на небольшой скорости в ночном небе яркие объекты."На видео хорошо видно событие, связанное с вхождением в атмосферу Земли и последующие разрушением какого-то космического объекта искусственного происхождения. Это может быть спутник или фрагмент ракеты-носителя. Об этом говорит характер его разрушения - мы видим фрагментацию и сгорание в атмосфере отдельных компонент. Это не монолитный метеороид, а что-то, созданное человеком и состоящее из нескольких (множества) модулей и деталей", – сказал астроном.Несмотря на официальные сообщения от властей Казахстана – в частности сообщение минобороны в Telegram-канале, можно уверенно говорить, что это вовсе не "метеоритный поток", отметил Якушечкин. Активных метеорных, а не "метеоритных" потоков сейчас нет, добавил он.По его мнению, причиной падения и сгорания спутника могла стать недавняя сильная магнитная буря, вызванная тем, что на Солнце произошла вспышка. Часть солнечной плазмы была сброшена в сторону Земли, ударная волна вполне могла спровоцировать крушение низкоорбитальных спутников, типа Starlink, "придавив" их к атмосфере Земли, отметил астроном.

https://ria.ru/20250604/planeta-2020947249.html

https://ria.ru/20250604/zatmeniya-2020959765.html

астана

казахстан

космос

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

астана, в мире, казахстан, космос - риа наука, космос, астрономия