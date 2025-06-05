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Пашинян и Эрдоган обсудили армяно-турецкие отношения - РИА Новости, 05.06.2025
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14:30 05.06.2025
https://ria.ru/20250605/armeniya-2021098725.html
Пашинян и Эрдоган обсудили армяно-турецкие отношения
Пашинян и Эрдоган обсудили армяно-турецкие отношения - РИА Новости, 05.06.2025
Пашинян и Эрдоган обсудили армяно-турецкие отношения
Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил в четверг по телефону вопросы армянско-турецких отношений с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, сообщает... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T14:30:00+03:00
2025-06-05T14:30:00+03:00
в мире
турция
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никол пашинян
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ЕРЕВАН, 5 июн - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил в четверг по телефону вопросы армянско-турецких отношений с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, сообщает пресс-служба армянского кабмина. Отмечается, что Пашинян поздравил президента Турции с праздником Курбан-байрам. "Президент Турции поздравил премьер-министра с проведением в Армении саммита Европейского политического сообщества весной 2026 года. Собеседники обсудили вопросы, касающиеся армянско-турецких отношений и региональных процессов, и договорились продолжить диалог", - говорится в сообщении. Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница между двумя странами закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Сложные отношения между странами вызваны рядом обстоятельств, связанных с поддержкой Анкарой азербайджанской позиции по Карабаху и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи. В Москве в январе 2022 года состоялась первая встреча спецпредставителей по процессу нормализации отношений между Арменией и Турцией - зампреда парламента Армении Рубена Рубиняна и экс-посла Турции в США Сердара Кылыча. Как сообщал МИД РФ, стороны в ходе переговоров проявили готовность вести диалог в конструктивном и неполитизированном ключе. Еще ряд встреч прошел в Вене. Первого июля 2022 года в ходе встречи Рубиняна и Кылыча в Вене была достигнута договоренность в кратчайшие сроки обеспечить возможность пересечения армянско-турецкой сухопутной границы гражданами третьих стран.
https://ria.ru/20250424/armenija-2013298456.html
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в мире, турция, армения, никол пашинян, реджеп тайип эрдоган
В мире, Турция, Армения, Никол Пашинян, Реджеп Тайип Эрдоган
Пашинян и Эрдоган обсудили армяно-турецкие отношения

Пашинян и Эрдоган обсудили двусторонние отношения и условились продолжить диалог

© Фото : пресс-служба премьер-министра АрменииПрезидент Турции Тайип Эрдоган и премьер Армении Никол Пашинян
Президент Турции Тайип Эрдоган и премьер Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© Фото : пресс-служба премьер-министра Армении
Президент Турции Тайип Эрдоган и премьер Армении Никол Пашинян. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 5 июн - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил в четверг по телефону вопросы армянско-турецких отношений с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, сообщает пресс-служба армянского кабмина.
Отмечается, что Пашинян поздравил президента Турции с праздником Курбан-байрам.
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"Президент Турции поздравил премьер-министра с проведением в Армении саммита Европейского политического сообщества весной 2026 года. Собеседники обсудили вопросы, касающиеся армянско-турецких отношений и региональных процессов, и договорились продолжить диалог", - говорится в сообщении.
Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница между двумя странами закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Сложные отношения между странами вызваны рядом обстоятельств, связанных с поддержкой Анкарой азербайджанской позиции по Карабаху и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи. В Москве в январе 2022 года состоялась первая встреча спецпредставителей по процессу нормализации отношений между Арменией и Турцией - зампреда парламента Армении Рубена Рубиняна и экс-посла Турции в США Сердара Кылыча. Как сообщал МИД РФ, стороны в ходе переговоров проявили готовность вести диалог в конструктивном и неполитизированном ключе. Еще ряд встреч прошел в Вене.
Первого июля 2022 года в ходе встречи Рубиняна и Кылыча в Вене была достигнута договоренность в кратчайшие сроки обеспечить возможность пересечения армянско-турецкой сухопутной границы гражданами третьих стран.
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