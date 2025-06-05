Пашинян и Эрдоган обсудили армяно-турецкие отношения
Пашинян и Эрдоган обсудили двусторонние отношения и условились продолжить диалог
© Фото : пресс-служба премьер-министра АрменииПрезидент Турции Тайип Эрдоган и премьер Армении Никол Пашинян
© Фото : пресс-служба премьер-министра Армении
Президент Турции Тайип Эрдоган и премьер Армении Никол Пашинян. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 5 июн - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил в четверг по телефону вопросы армянско-турецких отношений с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, сообщает пресс-служба армянского кабмина.
"Президент Турции поздравил премьер-министра с проведением в Армении саммита Европейского политического сообщества весной 2026 года. Собеседники обсудили вопросы, касающиеся армянско-турецких отношений и региональных процессов, и договорились продолжить диалог", - говорится в сообщении.
Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница между двумя странами закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Сложные отношения между странами вызваны рядом обстоятельств, связанных с поддержкой Анкарой азербайджанской позиции по Карабаху и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи. В Москве в январе 2022 года состоялась первая встреча спецпредставителей по процессу нормализации отношений между Арменией и Турцией - зампреда парламента Армении Рубена Рубиняна и экс-посла Турции в США Сердара Кылыча. Как сообщал МИД РФ, стороны в ходе переговоров проявили готовность вести диалог в конструктивном и неполитизированном ключе. Еще ряд встреч прошел в Вене.
Первого июля 2022 года в ходе встречи Рубиняна и Кылыча в Вене была достигнута договоренность в кратчайшие сроки обеспечить возможность пересечения армянско-турецкой сухопутной границы гражданами третьих стран.