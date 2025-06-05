https://ria.ru/20250605/armeniya-2021098725.html

Пашинян и Эрдоган обсудили армяно-турецкие отношения

Пашинян и Эрдоган обсудили армяно-турецкие отношения - РИА Новости, 05.06.2025

Пашинян и Эрдоган обсудили армяно-турецкие отношения

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил в четверг по телефону вопросы армянско-турецких отношений с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, сообщает... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T14:30:00+03:00

2025-06-05T14:30:00+03:00

2025-06-05T14:30:00+03:00

в мире

турция

армения

никол пашинян

реджеп тайип эрдоган

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1822081147_0:0:2824:1590_1920x0_80_0_0_ff7486623b74d97eefc9581ec9fe9263.png

ЕРЕВАН, 5 июн - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил в четверг по телефону вопросы армянско-турецких отношений с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, сообщает пресс-служба армянского кабмина. Отмечается, что Пашинян поздравил президента Турции с праздником Курбан-байрам. "Президент Турции поздравил премьер-министра с проведением в Армении саммита Европейского политического сообщества весной 2026 года. Собеседники обсудили вопросы, касающиеся армянско-турецких отношений и региональных процессов, и договорились продолжить диалог", - говорится в сообщении. Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница между двумя странами закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Сложные отношения между странами вызваны рядом обстоятельств, связанных с поддержкой Анкарой азербайджанской позиции по Карабаху и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи. В Москве в январе 2022 года состоялась первая встреча спецпредставителей по процессу нормализации отношений между Арменией и Турцией - зампреда парламента Армении Рубена Рубиняна и экс-посла Турции в США Сердара Кылыча. Как сообщал МИД РФ, стороны в ходе переговоров проявили готовность вести диалог в конструктивном и неполитизированном ключе. Еще ряд встреч прошел в Вене. Первого июля 2022 года в ходе встречи Рубиняна и Кылыча в Вене была достигнута договоренность в кратчайшие сроки обеспечить возможность пересечения армянско-турецкой сухопутной границы гражданами третьих стран.

https://ria.ru/20250424/armenija-2013298456.html

https://ria.ru/20250424/pashinyan--2013101967.html

турция

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, турция, армения, никол пашинян, реджеп тайип эрдоган