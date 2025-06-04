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"Совершенно безрассудно": на Западе раскрыли, за что презирают Зеленского
"Совершенно безрассудно": на Западе раскрыли, за что презирают Зеленского - РИА Новости, 04.06.2025
"Совершенно безрассудно": на Западе раскрыли, за что презирают Зеленского
Глава киевского режима Владимир Зеленский действует безрассудно и провоцирует ядерный конфликт, за что его следует презирать, заявил профессор Хельсинкского... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T17:12:00+03:00
2025-06-04T17:12:00+03:00
2025-06-04T18:42:00+03:00
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МОСКВА, 4 июня — РИА Новости. Глава киевского режима Владимир Зеленский действует безрассудно и провоцирует ядерный конфликт, за что его следует презирать, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в статье на платформе Substack."Я крайне презираю людей, которые подвергают опасности человечество трюками, направленными на запуск хотя бы одной современной ядерной боеголовки. Это то, что делает администрация президента Зеленского. Это совершенно безрассудно и очень опасно", — написал он.Профессор отметил, что европейские лидеры пытаются подвести мир к применению ядерного оружия и Украина в этой ситуации готова выполнять их поручения.В воскресенье Минобороны России сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все атаки Киева были отражены. Как уточнило ведомство, возгорания в результате атак на аэродромах в Мурманской и Иркутской областях ликвидированы, жертв среди персонала нет.Ответственность за атаки взял на себя глава киевского режима.
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в мире, украина, владимир зеленский
В мире, Украина, Владимир Зеленский
"Совершенно безрассудно": на Западе раскрыли, за что презирают Зеленского
Малинен: провокации киевского режима заслуживают презрения