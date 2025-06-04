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Зеленский заявил о готовности к встрече с Эрдоганом, Трампом и Путиным - РИА Новости, 04.06.2025
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18:42 04.06.2025
https://ria.ru/20250604/zelenskij-2020948282.html
Зеленский заявил о готовности к встрече с Эрдоганом, Трампом и Путиным
Зеленский заявил о готовности к встрече с Эрдоганом, Трампом и Путиным - РИА Новости, 04.06.2025
Зеленский заявил о готовности к встрече с Эрдоганом, Трампом и Путиным
Владимир Зеленский заявил о готовности к четырехсторонней встрече, на которой будет присутствовать он сам, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент США... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T18:42:00+03:00
2025-06-04T18:42:00+03:00
в мире
россия
украина
турция
владимир зеленский
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил о готовности к четырехсторонней встрече, на которой будет присутствовать он сам, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин, при этом российский лидер заявил, что нелегитимный киевский режим перерождается в террористическую организацию. "(Эрдоган -ред.) говорил, что хотел бы (провести -ред.) встречу на четверых: президент Эрдоган, президент Трамп, я и Путин. Мы готовы к такой встрече в любой день", - заявил Зеленский на пресс-конференции, транслировавшейся в эфире украинского новостного телемарафона. Также Зеленский в очередной раз заявил о готовности к прекращению огня, несмотря на проводимые Киевом теракты в России. На этот раз Зеленский предложил установить режим прекращения огня до его личной встречи с Путиным. Ранее в среду Путин усомнился в возможности проведения переговоров с Украиной на высшем уровне и перемирия на фоне последних терактов в РФ и задался вопросом, о чем говорить с теми, кто делает ставку на террор. Он также заявил, что опасения России в том, что нелегитимный режим в Киеве перерождается в террористическую организацию, подтверждаются ударами Украины по гражданским. В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд № 86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 100 пострадали. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщал, что ночью 1 июня на 48-м километре трассы Тросна-Калиновка в Железногорском районе во время движения грузового локомотива произошло обрушение моста. Следственный комитет РФ сообщил, что подрывы железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях квалифицированы следствием как теракты. Второй раунд переговоров России и Украины прошел 2 июня в Турции. Встреча длилась больше часа во дворце Чираган в Стамбуле. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта. Как сообщил по итогам переговоров глава российской делегации Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными: больные и тяжелораненые будут обменяны по принципу "всех на всех", также будут обменяны пленные в возрасте до 25 лет. Общий потолок обмена составит не менее 1000 человек. Кроме того, стороны договорились о прекращении огня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших. По словам Мединского, украинская сторона начала прорабатывать это предложение, но уже буквально через два часа Зеленский публично отрекся от предполагаемой договоренности.
https://ria.ru/20250515/zelenskij-2017189768.html
https://ria.ru/20250604/zelenskiy-2020877179.html
https://ria.ru/20250604/zelenskiy-2020886963.html
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в мире, россия, украина, турция, владимир зеленский, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
В мире, Россия, Украина, Турция, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
Зеленский заявил о готовности к встрече с Эрдоганом, Трампом и Путиным

Зеленский готов к четырехсторонней встрече с Эрдоганом, Трампом и Путиным

© AP Photo / Susan WalshВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© AP Photo / Susan Walsh
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил о готовности к четырехсторонней встрече, на которой будет присутствовать он сам, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин, при этом российский лидер заявил, что нелегитимный киевский режим перерождается в террористическую организацию.
"(Эрдоган -ред.) говорил, что хотел бы (провести -ред.) встречу на четверых: президент Эрдоган, президент Трамп, я и Путин. Мы готовы к такой встрече в любой день", - заявил Зеленский на пресс-конференции, транслировавшейся в эфире украинского новостного телемарафона.
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в посольстве Украины в Анкаре, Турция. 15 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Зеленский назвал условие для переговоров с Россией
15 мая, 18:31
Также Зеленский в очередной раз заявил о готовности к прекращению огня, несмотря на проводимые Киевом теракты в России. На этот раз Зеленский предложил установить режим прекращения огня до его личной встречи с Путиным.
Ранее в среду Путин усомнился в возможности проведения переговоров с Украиной на высшем уровне и перемирия на фоне последних терактов в РФ и задался вопросом, о чем говорить с теми, кто делает ставку на террор. Он также заявил, что опасения России в том, что нелегитимный режим в Киеве перерождается в террористическую организацию, подтверждаются ударами Украины по гражданским.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
Захарова рассказала об истерике Зеленского после переговоров в Стамбуле
Вчера, 15:44
В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд № 86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 100 пострадали. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщал, что ночью 1 июня на 48-м километре трассы Тросна-Калиновка в Железногорском районе во время движения грузового локомотива произошло обрушение моста. Следственный комитет РФ сообщил, что подрывы железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях квалифицированы следствием как теракты.
Второй раунд переговоров России и Украины прошел 2 июня в Турции. Встреча длилась больше часа во дворце Чираган в Стамбуле. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта. Как сообщил по итогам переговоров глава российской делегации Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными: больные и тяжелораненые будут обменяны по принципу "всех на всех", также будут обменяны пленные в возрасте до 25 лет. Общий потолок обмена составит не менее 1000 человек. Кроме того, стороны договорились о прекращении огня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших. По словам Мединского, украинская сторона начала прорабатывать это предложение, но уже буквально через два часа Зеленский публично отрекся от предполагаемой договоренности.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
Зеленский назвал дальнейшие встречи с Россией в Стамбуле бессодержательными
Вчера, 16:19
 
В миреРоссияУкраинаТурцияВладимир ЗеленскийВладимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганВторой раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
 
 
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