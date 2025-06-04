Зеленский заявил о готовности к встрече с Эрдоганом, Трампом и Путиным
Зеленский готов к четырехсторонней встрече с Эрдоганом, Трампом и Путиным
© AP Photo / Susan WalshВладимир Зеленский
© AP Photo / Susan Walsh
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил о готовности к четырехсторонней встрече, на которой будет присутствовать он сам, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин, при этом российский лидер заявил, что нелегитимный киевский режим перерождается в террористическую организацию.
Зеленский назвал условие для переговоров с Россией
15 мая, 18:31
Ранее в среду Путин усомнился в возможности проведения переговоров с Украиной на высшем уровне и перемирия на фоне последних терактов в РФ и задался вопросом, о чем говорить с теми, кто делает ставку на террор. Он также заявил, что опасения России в том, что нелегитимный режим в Киеве перерождается в террористическую организацию, подтверждаются ударами Украины по гражданским.
В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд № 86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 100 пострадали. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщал, что ночью 1 июня на 48-м километре трассы Тросна-Калиновка в Железногорском районе во время движения грузового локомотива произошло обрушение моста. Следственный комитет РФ сообщил, что подрывы железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях квалифицированы следствием как теракты.
Второй раунд переговоров России и Украины прошел 2 июня в Турции. Встреча длилась больше часа во дворце Чираган в Стамбуле. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта. Как сообщил по итогам переговоров глава российской делегации Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными: больные и тяжелораненые будут обменяны по принципу "всех на всех", также будут обменяны пленные в возрасте до 25 лет. Общий потолок обмена составит не менее 1000 человек. Кроме того, стороны договорились о прекращении огня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших. По словам Мединского, украинская сторона начала прорабатывать это предложение, но уже буквально через два часа Зеленский публично отрекся от предполагаемой договоренности.