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На Западе запаниковали после украинских атак на аэродромы России
На Западе запаниковали после украинских атак на аэродромы России - РИА Новости, 04.06.2025
На Западе запаниковали после украинских атак на аэродромы России
Атака киевского режима на российские аэродромы показала, что британским войскам нужно переосмыслить способы ведения войн, пишет The Economist. РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T20:13:00+03:00
2025-06-04T20:13:00+03:00
2025-06-04T22:59:00+03:00
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МОСКВА, 4 июня — РИА Новости. Атака киевского режима на российские аэродромы показала, что британским войскам нужно переосмыслить способы ведения войн, пишет The Economist."Внезапное нападение Украины является напоминанием о том, почему самоуспокоенность выглядит ошибкой. Войска Великобритании должны заново научиться вести боевые действия с более широкого диапазона позиций и рассредоточить свои боеприпасы, запасные части и топливо", — говорится в материале.Издание отмечает, что Великобритании на данный момент катастрофически не хватает денег на перевооружение и подготовку к новым условиям войны.В воскресенье Минобороны России сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все атаки Киева были отражены. Как уточнило ведомство, возгорания в результате атак на аэродромах в Мурманской и Иркутской областях ликвидированы, жертв среди персонала нет.Ответственность за атаки взял на себя глава киевского режима.
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В мире, Россия, Украина, Великобритания
На Западе запаниковали после украинских атак на аэродромы России
Economist: украинская атака заставила Запад осознать изменения в ведении войн