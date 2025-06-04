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Совфед одобрил закон о штрафах за продажу энергетиков несовершеннолетним

Совфед одобрил закон о штрафах за продажу энергетиков несовершеннолетним - РИА Новости, 04.06.2025

Совфед одобрил закон о штрафах за продажу энергетиков несовершеннолетним

Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о штрафах до 500 тысяч рублей за продажу энергетиков несовершеннолетним. РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T12:24:00+03:00

2025-06-04T12:24:00+03:00

2025-06-04T12:33:00+03:00

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общество

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о штрафах до 500 тысяч рублей за продажу энергетиков несовершеннолетним.Законом предлагается ввести штрафы до 500 тысяч рублей за продажу несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих, в том числе энергетических, напитков. В частности, устанавливается ответственность за нарушение правил продажи розничной продажи безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния, в виде штрафов: для граждан - от 30 до 50 тысяч рублей; для должностных лиц - от 100 до 200 тысяч рублей; для юридических лиц - от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.

https://ria.ru/20240731/gosduma-1963179006.html

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совет федерации рф, общество