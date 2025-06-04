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Совфед одобрил закон о штрафах за продажу энергетиков несовершеннолетним - РИА Новости, 04.06.2025
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12:24 04.06.2025 (обновлено: 12:33 04.06.2025)
https://ria.ru/20250604/zakon-2020833034.html
Совфед одобрил закон о штрафах за продажу энергетиков несовершеннолетним
Совфед одобрил закон о штрафах за продажу энергетиков несовершеннолетним - РИА Новости, 04.06.2025
Совфед одобрил закон о штрафах за продажу энергетиков несовершеннолетним
Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о штрафах до 500 тысяч рублей за продажу энергетиков несовершеннолетним. РИА Новости, 04.06.2025
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о штрафах до 500 тысяч рублей за продажу энергетиков несовершеннолетним.Законом предлагается ввести штрафы до 500 тысяч рублей за продажу несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих, в том числе энергетических, напитков. В частности, устанавливается ответственность за нарушение правил продажи розничной продажи безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния, в виде штрафов: для граждан - от 30 до 50 тысяч рублей; для должностных лиц - от 100 до 200 тысяч рублей; для юридических лиц - от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.
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совет федерации рф, общество
Совет Федерации РФ, Общество
Совфед одобрил закон о штрафах за продажу энергетиков несовершеннолетним

СФ одобрил закон о штрафах до 500 тыс р за продажу энергетиков лицам до 18 лет

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации России
Здание Совета Федерации России - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о штрафах до 500 тысяч рублей за продажу энергетиков несовершеннолетним.
Законом предлагается ввести штрафы до 500 тысяч рублей за продажу несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих, в том числе энергетических, напитков. В частности, устанавливается ответственность за нарушение правил продажи розничной продажи безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния, в виде штрафов: для граждан - от 30 до 50 тысяч рублей; для должностных лиц - от 100 до 200 тысяч рублей; для юридических лиц - от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.
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