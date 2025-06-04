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Совфед одобрил закон о штрафах за продажу энергетиков несовершеннолетним
Совфед одобрил закон о штрафах за продажу энергетиков несовершеннолетним - РИА Новости, 04.06.2025
Совфед одобрил закон о штрафах за продажу энергетиков несовершеннолетним
Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о штрафах до 500 тысяч рублей за продажу энергетиков несовершеннолетним. РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T12:24:00+03:00
2025-06-04T12:24:00+03:00
2025-06-04T12:33:00+03:00
совет федерации рф
общество
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о штрафах до 500 тысяч рублей за продажу энергетиков несовершеннолетним.Законом предлагается ввести штрафы до 500 тысяч рублей за продажу несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих, в том числе энергетических, напитков. В частности, устанавливается ответственность за нарушение правил продажи розничной продажи безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния, в виде штрафов: для граждан - от 30 до 50 тысяч рублей; для должностных лиц - от 100 до 200 тысяч рублей; для юридических лиц - от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.
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совет федерации рф, общество
Совет Федерации РФ, Общество
Совфед одобрил закон о штрафах за продажу энергетиков несовершеннолетним
СФ одобрил закон о штрафах до 500 тыс р за продажу энергетиков лицам до 18 лет