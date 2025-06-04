"Закопать в землю": японцы набросились на Зеленского из-за атак на Россию
© Фото : Официальный Telegram-канал Губернатора Иркутской области Игоря КобзеваФура на месте атаки дронов в Усольском районе
Фура на месте атаки дронов в Усольском районе
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МОСКВА, 4 июня — РИА Новости. Читатели японского портала Yahoo News Japan резко отреагировали на атаку киевского режима на российские аэродромы.
"Если бы Украина доложила Дональду Трампу и администрации США, те сказали бы им: "Даже не думайте ни о каких атаках". Что вообще за нападения накануне переговоров по вопросу прекращения огня? Так мирные переговоры не ведут", — отметил комментатор.
"Зеленский ведет себя как идиот и упорно игнорирует все возможности хоть как-то исправить ситуацию. Если Штаты не пойдут ему навстречу, он примется просить и требовать помощи у Европы. Эта атака была однозначно направлена на срыв мирных переговоров. Может, дадим Зеленскому самому закопать себя в землю?", — написал другой.
"Киев действовал самостоятельно, на свой страх и риск. А потом вице-премьер Украины и глава украинской администрации полетели в Штаты, чтобы просить американцев о помощи. Что ж, результат очевиден. Американская сторона наверняка подумала: "Вы на кой черт приехали? Вы не доверяете нам, проводите какие-то вялые операции, а потом вот так запросто требуете помощи?", — отметил еще один пользователь.
В воскресенье Минобороны России сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все атаки Киева были отражены. Как уточнило ведомство, возгорания в результате атак на аэродромах в Мурманской и Иркутской областях ликвидированы, жертв среди персонала нет.
Ответственность за атаки взял на себя глава киевского режима.
В среду президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора сообщил президенту России Владимиру Путину, что Соединенные Штаты не были заранее проинформированы о планах Киева нанести удары по российским аэродромам.