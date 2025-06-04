https://ria.ru/20250604/yapontsy-2020982635.html

"Закопать в землю": японцы набросились на Зеленского из-за атак на Россию

"Закопать в землю": японцы набросились на Зеленского из-за атак на Россию - РИА Новости, 04.06.2025

"Закопать в землю": японцы набросились на Зеленского из-за атак на Россию

Читатели японского портала Yahoo News Japan резко отреагировали на атаку киевского режима на российские аэродромы. РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T23:36:00+03:00

2025-06-04T23:36:00+03:00

2025-06-04T23:40:00+03:00

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МОСКВА, 4 июня — РИА Новости. Читатели японского портала Yahoo News Japan резко отреагировали на атаку киевского режима на российские аэродромы."Если бы Украина доложила Дональду Трампу и администрации США, те сказали бы им: "Даже не думайте ни о каких атаках". Что вообще за нападения накануне переговоров по вопросу прекращения огня? Так мирные переговоры не ведут", — отметил комментатор."Зеленский ведет себя как идиот и упорно игнорирует все возможности хоть как-то исправить ситуацию. Если Штаты не пойдут ему навстречу, он примется просить и требовать помощи у Европы. Эта атака была однозначно направлена на срыв мирных переговоров. Может, дадим Зеленскому самому закопать себя в землю?", — написал другой."Киев действовал самостоятельно, на свой страх и риск. А потом вице-премьер Украины и глава украинской администрации полетели в Штаты, чтобы просить американцев о помощи. Что ж, результат очевиден. Американская сторона наверняка подумала: "Вы на кой черт приехали? Вы не доверяете нам, проводите какие-то вялые операции, а потом вот так запросто требуете помощи?", — отметил еще один пользователь.В воскресенье Минобороны России сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все атаки Киева были отражены. Как уточнило ведомство, возгорания в результате атак на аэродромах в Мурманской и Иркутской областях ликвидированы, жертв среди персонала нет.Ответственность за атаки взял на себя глава киевского режима.В среду президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора сообщил президенту России Владимиру Путину, что Соединенные Штаты не были заранее проинформированы о планах Киева нанести удары по российским аэродромам.

https://ria.ru/20250604/zapad-2020963980.html

https://ria.ru/20250604/zelenskiy-2020910377.html

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в мире, россия, украина, сша, дональд трамп, владимир путин