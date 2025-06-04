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Мастеру газовой службы продлили арест по делу о взрыве в Махачкале - РИА Новости, 04.06.2025
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14:06 04.06.2025
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Мастеру газовой службы продлили арест по делу о взрыве в Махачкале
Мастеру газовой службы продлили арест по делу о взрыве в Махачкале - РИА Новости, 04.06.2025
Мастеру газовой службы продлили арест по делу о взрыве в Махачкале
Суд продлил арест мастеру ремонтно-эксплуатационной службы "Газпром газораспределение Махачкала" по делу о взрыве газа в многоквартирном доме, сообщила РИА... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T14:06:00+03:00
2025-06-04T14:06:00+03:00
махачкала
республика дагестан
россия
газпром
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МАХАЧКАЛА, 4 июн - РИА Новости. Суд продлил арест мастеру ремонтно-эксплуатационной службы "Газпром газораспределение Махачкала" по делу о взрыве газа в многоквартирном доме, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов Дагестана Зарема Мамаева. В Махачкале 25 марта взорвался газ в квартире многоэтажного дома по улице Гапцахская. По данным минздрава Дагестана, пострадали четыре человека, они были госпитализированы. В управлении по делам ГО и ЧС Махачкалы сообщали, что взрывом выбито более 1 тысячи квартирных окон в восьми многоквартирных домах, повреждения получили около 50 автомобилей. Возбуждено уголовное по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью), по которому был задержан и арестован мастер ремонтно-эксплуатационной службы газового хозяйства. "Ленинский районный суд Махачкалы продлил меру пресечения в виде заключения под стражу до 25 июня включительно", – сообщила Мамаева. По данным следствия, мастер выполнял работы по газоснабжению и техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования многоквартирного дома, в котором случился взрыв.
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махачкала, республика дагестан, россия, газпром, происшествия
Махачкала, Республика Дагестан, Россия, Газпром, Происшествия
Мастеру газовой службы продлили арест по делу о взрыве в Махачкале

Мастеру газовой службы продлили арест по делу о взрыве в многоэтажке в Махачкале

© Госжилинспекция РД/TelegramПоследствия взрыва газа в многоэтажном доме в Махачкале
Последствия взрыва газа в многоэтажном доме в Махачкале - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© Госжилинспекция РД/Telegram
Последствия взрыва газа в многоэтажном доме в Махачкале
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МАХАЧКАЛА, 4 июн - РИА Новости. Суд продлил арест мастеру ремонтно-эксплуатационной службы "Газпром газораспределение Махачкала" по делу о взрыве газа в многоквартирном доме, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов Дагестана Зарема Мамаева.
В Махачкале 25 марта взорвался газ в квартире многоэтажного дома по улице Гапцахская. По данным минздрава Дагестана, пострадали четыре человека, они были госпитализированы. В управлении по делам ГО и ЧС Махачкалы сообщали, что взрывом выбито более 1 тысячи квартирных окон в восьми многоквартирных домах, повреждения получили около 50 автомобилей. Возбуждено уголовное по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью), по которому был задержан и арестован мастер ремонтно-эксплуатационной службы газового хозяйства.
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"Ленинский районный суд Махачкалы продлил меру пресечения в виде заключения под стражу до 25 июня включительно", – сообщила Мамаева.
По данным следствия, мастер выполнял работы по газоснабжению и техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования многоквартирного дома, в котором случился взрыв.
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