https://ria.ru/20250604/volgograd-2020858338.html
В Волгограде женщина сообщила об угрозах от экс-супруга, отсидевшего срок
В Волгограде женщина сообщила об угрозах от экс-супруга, отсидевшего срок - РИА Новости, 04.06.2025
В Волгограде женщина сообщила об угрозах от экс-супруга, отсидевшего срок
Бывшая жена недавно вышедшего на свободу Арсена Мелконяна, осужденного по делу об избиении оппонента до смерти из-за ссоры в родительском чате, пожаловалась,... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T14:23:00+03:00
2025-06-04T14:23:00+03:00
2025-06-04T14:23:00+03:00
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ВОЛГОГРАД, 4 июн – РИА Новости. Бывшая жена недавно вышедшего на свободу Арсена Мелконяна, осужденного по делу об избиении оппонента до смерти из-за ссоры в родительском чате, пожаловалась, что экс-супруг угрожает убить ее и ребенка, организована проверка, сообщает управление СК РФ Волгоградской области. По данным СК, в СМИ появилось обращение жительницы Волгограда к главе СК РФ Александру Бастрыкину, где она просит защитить ее и ребенка от недавно освободившегося из колонии бывшего мужа, который угрожает им убийством. "По данному факту следственными органами СК России по Волгоградской области проводится проверка", - говорится в сообщении ведомства. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе регионального главка СК, речь идет об осужденном за избиение до смерти человека из-за ссоры в родительском чате Арсене Мелконяне и его бывшей жене. В марте 2022 года суд в Волгограде приговорил Мелконяна к 11 годам лишения свободы, его сестру - к 5,5 годам за подстрекательство, а ее мужа - к 7 годам колонии за покушение на причинение тяжкого вреда здоровью. В июле 2022 года приговор был смягчен: Мелконяну - до 8,5 лет, его сестре - до 5 лет и 1 месяца, ее мужу – до 6 лет и 8 месяцев. Как выяснило следствие, в 2020 году произошла ссора в родительском чате, где Роман Гребенюк, предположительно, оскорбил Анну Мелконян, а та попросила своего брата Арсена "разобраться" с обидчиком. На следующий день тот подстерег его у банка в Центральном районе Волгограда и сильно избил. Гребенюк впал в кому и 1 ноября скончался, Мелконян был задержан. Как сообщало местное издание v1.ru, Мелконян отправился в зону спецоперации, завербовавшись добровольцем, а спустя где-то полгода службы вернулся в Волгоград - и так оказался на свободе. В мае 2023 года в отношении Мелконяна было возбуждено новое уголовное дело по статьям о "дезорганизации учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества" и об угрозах убийством, в том числе в адрес судьи, он был арестован. В марте 2024 года суд приговорил его к 3 годам и 2 месяца колонии-поселения.
https://ria.ru/20250604/ubiystvo-2020768662.html
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происшествия, волгоград, россия, волгоградская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Волгоград, Россия, Волгоградская область, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
В Волгограде женщина сообщила об угрозах от экс-супруга, отсидевшего срок
СК проведет проверку после жалоб жительницы Волгограда на угрозы экс-супруга
ВОЛГОГРАД, 4 июн – РИА Новости. Бывшая жена недавно вышедшего на свободу Арсена Мелконяна, осужденного по делу об избиении оппонента до смерти из-за ссоры в родительском чате, пожаловалась, что экс-супруг угрожает убить ее и ребенка, организована проверка, сообщает управление СК РФ Волгоградской области.
По данным СК
, в СМИ появилось обращение жительницы Волгограда
к главе СК РФ Александру Бастрыкину
, где она просит защитить ее и ребенка от недавно освободившегося из колонии бывшего мужа, который угрожает им убийством.
"По данному факту следственными органами СК России по Волгоградской области
проводится проверка", - говорится в сообщении ведомства.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе регионального главка СК, речь идет об осужденном за избиение до смерти человека из-за ссоры в родительском чате Арсене Мелконяне и его бывшей жене.
В марте 2022 года суд в Волгограде приговорил Мелконяна к 11 годам лишения свободы, его сестру - к 5,5 годам за подстрекательство, а ее мужа - к 7 годам колонии за покушение на причинение тяжкого вреда здоровью. В июле 2022 года приговор был смягчен: Мелконяну - до 8,5 лет, его сестре - до 5 лет и 1 месяца, ее мужу – до 6 лет и 8 месяцев.
Как выяснило следствие, в 2020 году произошла ссора в родительском чате, где Роман Гребенюк, предположительно, оскорбил Анну Мелконян, а та попросила своего брата Арсена "разобраться" с обидчиком. На следующий день тот подстерег его у банка в Центральном районе Волгограда и сильно избил. Гребенюк впал в кому и 1 ноября скончался, Мелконян был задержан.
Как сообщало местное издание v1.ru, Мелконян отправился в зону спецоперации, завербовавшись добровольцем, а спустя где-то полгода службы вернулся в Волгоград - и так оказался на свободе.
В мае 2023 года в отношении Мелконяна было возбуждено новое уголовное дело по статьям о "дезорганизации учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества" и об угрозах убийством, в том числе в адрес судьи, он был арестован. В марте 2024 года суд приговорил его к 3 годам и 2 месяца колонии-поселения.