https://ria.ru/20250604/volgograd-2020858338.html

В Волгограде женщина сообщила об угрозах от экс-супруга, отсидевшего срок

В Волгограде женщина сообщила об угрозах от экс-супруга, отсидевшего срок - РИА Новости, 04.06.2025

В Волгограде женщина сообщила об угрозах от экс-супруга, отсидевшего срок

Бывшая жена недавно вышедшего на свободу Арсена Мелконяна, осужденного по делу об избиении оппонента до смерти из-за ссоры в родительском чате, пожаловалась,... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T14:23:00+03:00

2025-06-04T14:23:00+03:00

2025-06-04T14:23:00+03:00

происшествия

волгоград

россия

волгоградская область

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147129/93/1471299325_0:42:2640:1526_1920x0_80_0_0_14ef49d4394ee3387680ac58418442f6.jpg

ВОЛГОГРАД, 4 июн – РИА Новости. Бывшая жена недавно вышедшего на свободу Арсена Мелконяна, осужденного по делу об избиении оппонента до смерти из-за ссоры в родительском чате, пожаловалась, что экс-супруг угрожает убить ее и ребенка, организована проверка, сообщает управление СК РФ Волгоградской области. По данным СК, в СМИ появилось обращение жительницы Волгограда к главе СК РФ Александру Бастрыкину, где она просит защитить ее и ребенка от недавно освободившегося из колонии бывшего мужа, который угрожает им убийством. "По данному факту следственными органами СК России по Волгоградской области проводится проверка", - говорится в сообщении ведомства. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе регионального главка СК, речь идет об осужденном за избиение до смерти человека из-за ссоры в родительском чате Арсене Мелконяне и его бывшей жене. В марте 2022 года суд в Волгограде приговорил Мелконяна к 11 годам лишения свободы, его сестру - к 5,5 годам за подстрекательство, а ее мужа - к 7 годам колонии за покушение на причинение тяжкого вреда здоровью. В июле 2022 года приговор был смягчен: Мелконяну - до 8,5 лет, его сестре - до 5 лет и 1 месяца, ее мужу – до 6 лет и 8 месяцев. Как выяснило следствие, в 2020 году произошла ссора в родительском чате, где Роман Гребенюк, предположительно, оскорбил Анну Мелконян, а та попросила своего брата Арсена "разобраться" с обидчиком. На следующий день тот подстерег его у банка в Центральном районе Волгограда и сильно избил. Гребенюк впал в кому и 1 ноября скончался, Мелконян был задержан. Как сообщало местное издание v1.ru, Мелконян отправился в зону спецоперации, завербовавшись добровольцем, а спустя где-то полгода службы вернулся в Волгоград - и так оказался на свободе. В мае 2023 года в отношении Мелконяна было возбуждено новое уголовное дело по статьям о "дезорганизации учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества" и об угрозах убийством, в том числе в адрес судьи, он был арестован. В марте 2024 года суд приговорил его к 3 годам и 2 месяца колонии-поселения.

https://ria.ru/20250604/ubiystvo-2020768662.html

https://ria.ru/20250603/prigovor-2020617383.html

волгоград

россия

волгоградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, волгоград, россия, волгоградская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)