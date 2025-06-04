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Водителю Rolls-Royce, наехавшему на байкера, предъявили обвинение - РИА Новости, 04.06.2025
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18:05 04.06.2025
https://ria.ru/20250604/voditel-2020933863.html
Водителю Rolls-Royce, наехавшему на байкера, предъявили обвинение
Водителю Rolls-Royce, наехавшему на байкера, предъявили обвинение - РИА Новости, 04.06.2025
Водителю Rolls-Royce, наехавшему на байкера, предъявили обвинение
Водителю Rolls-Royce Сергею Сосореву, наехавшему на байкера в Петербурге, предъявлено обвинение по двум статьям УК РФ - нарушение правил дорожного движения и... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T18:05:00+03:00
2025-06-04T18:05:00+03:00
происшествия
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Водителю Rolls-Royce Сергею Сосореву, наехавшему на байкера в Петербурге, предъявлено обвинение по двум статьям УК РФ - нарушение правил дорожного движения и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, сообщила объединенная пресс-служба судов города. "Красносельский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал ходатайство следствия (МВД) об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении начальника отдела информационной безопасности ООО "Карт-Бланш" Сергея Сосорева, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств - ред.) , п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью - ред.)", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что по данным полиции, 31 мая на пересечении улицы Пограничника Гарькавого и Петергофского шоссе 37-летний водитель Rolls-Royce, выполняя разворот в нарушение ПДД, столкнулся с мотоциклом Harley, а затем наехал на 35-летнего байкера. Пострадавший был госпитализирован с различными травмами. "После столкновения Сосорев, в продолжение своих противоправных действий, имея умысел на причинение телесных повреждений Э., лежащему на проезжей части, используя свой автомобиль Rolls-Royce Cullinan в качестве оружия, умышленно совершил его переезд колесами автомобиля, чем причинил потерпевшему тяжкий вред здоровью", - приводит пресс-служба судов доводы следствия. Как уточняет судебная пресс-служба, Сосорев работает в должности начальника отдела информационной безопасности ООО "Карт-Бланш".
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происшествия, россия, санкт-петербург
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург
Водителю Rolls-Royce, наехавшему на байкера, предъявили обвинение

В Петербурге водителю Rolls-Royce предъявили обвинение по двум статьям УК

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоток судьи. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Водителю Rolls-Royce Сергею Сосореву, наехавшему на байкера в Петербурге, предъявлено обвинение по двум статьям УК РФ - нарушение правил дорожного движения и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, сообщила объединенная пресс-служба судов города.
"Красносельский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал ходатайство следствия (МВД) об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении начальника отдела информационной безопасности ООО "Карт-Бланш" Сергея Сосорева, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств - ред.) , п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью - ред.)", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что по данным полиции, 31 мая на пересечении улицы Пограничника Гарькавого и Петергофского шоссе 37-летний водитель Rolls-Royce, выполняя разворот в нарушение ПДД, столкнулся с мотоциклом Harley, а затем наехал на 35-летнего байкера. Пострадавший был госпитализирован с различными травмами.
"После столкновения Сосорев, в продолжение своих противоправных действий, имея умысел на причинение телесных повреждений Э., лежащему на проезжей части, используя свой автомобиль Rolls-Royce Cullinan в качестве оружия, умышленно совершил его переезд колесами автомобиля, чем причинил потерпевшему тяжкий вред здоровью", - приводит пресс-служба судов доводы следствия.
Как уточняет судебная пресс-служба, Сосорев работает в должности начальника отдела информационной безопасности ООО "Карт-Бланш".
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