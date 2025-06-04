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ВС России уничтожили пусковую установку ВСУ в Днепропетровской области - РИА Новости, 04.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:53 04.06.2025 (обновлено: 12:25 04.06.2025)
https://ria.ru/20250604/ustanovka-2020811223.html
ВС России уничтожили пусковую установку ВСУ в Днепропетровской области
ВС России уничтожили пусковую установку ВСУ в Днепропетровской области - РИА Новости, 04.06.2025
ВС России уничтожили пусковую установку ВСУ в Днепропетровской области
Российские военные ударом "Искандера" уничтожили зенитно-ракетный комплекс IRIS-Т в Днепропетровской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 04.06.2025
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специальная военная операция на украине
россия
днепропетровская область
вооруженные силы украины
дмитрий песков
украина
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Российские военные ударом "Искандера" уничтожили зенитно-ракетный комплекс IRIS-Т в Днепропетровской области, сообщило Минобороны."Расчетом ОТРК "Искандер-М" ВС России нанесен ракетный удар по позиции ЗРК IRIS-T ВСУ иностранного производства в районе населенного пункта Желобок Днепропетровской области", — говорится в релизе.Этим ударом войска ликвидировали:В ответ на атаки противника по гражданским объектам войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава и техники ВСУ, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250603/spetsoperatsiya-2020632642.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Уничтожение "Искандером" пусковой установки и радиолокационной станции ЗРК Iris-Т
Российские войска ударом "Искандера" уничтожили пусковую установку и радиолокационную станцию ЗРК Iris-Т в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны.
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россия, днепропетровская область, вооруженные силы украины, дмитрий песков, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины, Дмитрий Песков, Украина
ВС России уничтожили пусковую установку ВСУ в Днепропетровской области

Минобороны: ВС РФ уничтожили пусковую установку ВСУ в Днепропетровской области

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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Российские военные ударом "Искандера" уничтожили зенитно-ракетный комплекс IRIS-Т в Днепропетровской области, сообщило Минобороны.
"Расчетом ОТРК "Искандер-М" ВС России нанесен ракетный удар по позиции ЗРК IRIS-T ВСУ иностранного производства в районе населенного пункта Желобок Днепропетровской области", — говорится в релизе.
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Этим ударом войска ликвидировали:
  • радиолокационную станцию;
  • пусковую установку;
  • кабину боевого управления;
  • два автомобиля сопровождения.
В ответ на атаки противника по гражданским объектам войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава и техники ВСУ, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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