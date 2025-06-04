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Ушаков ответил на вопрос о переговорах с террористами - РИА Новости, 04.06.2025
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21:14 04.06.2025
https://ria.ru/20250604/ushakov-2020971842.html
Ушаков ответил на вопрос о переговорах с террористами
Ушаков ответил на вопрос о переговорах с террористами - РИА Новости, 04.06.2025
Ушаков ответил на вопрос о переговорах с террористами
Помощник президента России Юрий Ушаков, отвечая на вопрос о "переговорах РФ с террористами", заявил, что контакты по соответствующим линиям для урегулирования... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T21:14:00+03:00
2025-06-04T21:14:00+03:00
россия
юрий ушаков
владимир путин
в мире
украина
курская область
брянская область
обрушение моста на поезд в брянской области
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Помощник президента России Юрий Ушаков, отвечая на вопрос о "переговорах РФ с террористами", заявил, что контакты по соответствующим линиям для урегулирования конфликта могут осуществляться. В среду на совещании с членами правительства президент России Владимир Путин, комментируя желание Киева провести саммит на высшем уровне, задался вопросом, о чем говорить с теми, кто делает ставку на террор. Он заявил, что передышку в боевых действиях киевский режим использует, в том числе, для подготовки новых терактов, подобных тем, что были организованы в Брянской и Курской областях. "Вы знаете, что правило такое существует, и вы знаете, как поступают с террористами. Но это не исключает, что по соответствующим линиям не могут вестись переговоры, которые в целом необходимы для того, чтобы достичь какого-то урегулирования", - сказал Ушаков журналистам.
https://ria.ru/20250604/putin-2020911382.html
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россия, юрий ушаков, владимир путин, в мире, украина, курская область, брянская область, обрушение моста на поезд в брянской области
Россия, Юрий Ушаков, Владимир Путин, В мире, Украина, Курская область, Брянская область, Обрушение моста на поезд в Брянской области
Ушаков ответил на вопрос о переговорах с террористами

Ушаков допустил контакты с Киевом по определенным линиям в целях урегулирования

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПомощник президента РФ Юрий Ушаков
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости / POOL
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Помощник президента РФ Юрий Ушаков. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Помощник президента России Юрий Ушаков, отвечая на вопрос о "переговорах РФ с террористами", заявил, что контакты по соответствующим линиям для урегулирования конфликта могут осуществляться.
В среду на совещании с членами правительства президент России Владимир Путин, комментируя желание Киева провести саммит на высшем уровне, задался вопросом, о чем говорить с теми, кто делает ставку на террор. Он заявил, что передышку в боевых действиях киевский режим использует, в том числе, для подготовки новых терактов, подобных тем, что были организованы в Брянской и Курской областях.
"Вы знаете, что правило такое существует, и вы знаете, как поступают с террористами. Но это не исключает, что по соответствующим линиям не могут вестись переговоры, которые в целом необходимы для того, чтобы достичь какого-то урегулирования", - сказал Ушаков журналистам.
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РоссияЮрий УшаковВладимир ПутинВ миреУкраинаКурская областьБрянская областьОбрушение моста на поезд в Брянской области
 
 
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