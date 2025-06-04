https://ria.ru/20250604/ushakov-2020971842.html

Ушаков ответил на вопрос о переговорах с террористами

Ушаков ответил на вопрос о переговорах с террористами - РИА Новости, 04.06.2025

Ушаков ответил на вопрос о переговорах с террористами

Помощник президента России Юрий Ушаков, отвечая на вопрос о "переговорах РФ с террористами", заявил, что контакты по соответствующим линиям для урегулирования... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T21:14:00+03:00

2025-06-04T21:14:00+03:00

2025-06-04T21:14:00+03:00

россия

юрий ушаков

владимир путин

в мире

украина

курская область

брянская область

обрушение моста на поезд в брянской области

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004800395_540:12:2730:1244_1920x0_80_0_0_eb9d097052fa97b7eb7eb149f1344bc7.jpg

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Помощник президента России Юрий Ушаков, отвечая на вопрос о "переговорах РФ с террористами", заявил, что контакты по соответствующим линиям для урегулирования конфликта могут осуществляться. В среду на совещании с членами правительства президент России Владимир Путин, комментируя желание Киева провести саммит на высшем уровне, задался вопросом, о чем говорить с теми, кто делает ставку на террор. Он заявил, что передышку в боевых действиях киевский режим использует, в том числе, для подготовки новых терактов, подобных тем, что были организованы в Брянской и Курской областях. "Вы знаете, что правило такое существует, и вы знаете, как поступают с террористами. Но это не исключает, что по соответствующим линиям не могут вестись переговоры, которые в целом необходимы для того, чтобы достичь какого-то урегулирования", - сказал Ушаков журналистам.

https://ria.ru/20250604/putin-2020911382.html

россия

украина

курская область

брянская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, юрий ушаков, владимир путин, в мире, украина, курская область, брянская область, обрушение моста на поезд в брянской области