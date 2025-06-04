https://ria.ru/20250604/ushakov-2020971369.html

Россия надеется на продолжение переговоров с Украиной, заявил Ушаков

Россия надеется на продолжение переговоров с Украиной, заявил Ушаков - РИА Новости, 04.06.2025

Россия надеется на продолжение переговоров с Украиной, заявил Ушаков

Россия надеется, что переговоры с Украиной будут продолжены, когда стороны изучат проекты меморандумов по урегулированию, сообщил помощник президента РФ Юрий... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T21:09:00+03:00

2025-06-04T21:09:00+03:00

2025-06-04T21:38:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

украина

юрий ушаков

в мире

второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/02/2020484783_0:10:3071:1737_1920x0_80_0_0_18fca8e82018593d2b0bad9f2ede9db3.jpg

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Россия надеется, что переговоры с Украиной будут продолжены, когда стороны изучат проекты меморандумов по урегулированию, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Было сказано, как я уже упомянул, что эти меморандумы будут изучаться в Киеве и в Москве. И дальше, мы надеемся, что переговоры будут продолжены", - сказал Ушаков журналистам.

https://ria.ru/20250603/memorandum-2020563334.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Заявление Ушакова по поводу переговоров Путина и Трампа Заявление Ушакова по поводу переговоров Путина и Трампа 2025-06-04T21:09 true PT4M58S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, юрий ушаков, в мире, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле