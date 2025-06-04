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Россия надеется на продолжение переговоров с Украиной, заявил Ушаков - РИА Новости, 04.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:09 04.06.2025 (обновлено: 21:38 04.06.2025)
https://ria.ru/20250604/ushakov-2020971369.html
Россия надеется на продолжение переговоров с Украиной, заявил Ушаков
Россия надеется на продолжение переговоров с Украиной, заявил Ушаков - РИА Новости, 04.06.2025
Россия надеется на продолжение переговоров с Украиной, заявил Ушаков
Россия надеется, что переговоры с Украиной будут продолжены, когда стороны изучат проекты меморандумов по урегулированию, сообщил помощник президента РФ Юрий... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T21:09:00+03:00
2025-06-04T21:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
юрий ушаков
в мире
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Россия надеется, что переговоры с Украиной будут продолжены, когда стороны изучат проекты меморандумов по урегулированию, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Было сказано, как я уже упомянул, что эти меморандумы будут изучаться в Киеве и в Москве. И дальше, мы надеемся, что переговоры будут продолжены", - сказал Ушаков журналистам.
https://ria.ru/20250603/memorandum-2020563334.html
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Заявление Ушакова по поводу переговоров Путина и Трампа
Заявление Ушакова по поводу переговоров Путина и Трампа
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россия, украина, юрий ушаков, в мире, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Юрий Ушаков, В мире, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
Россия надеется на продолжение переговоров с Украиной, заявил Ушаков

Ушаков: РФ надеется, что диалог с Киевом продолжится после изучения меморандумов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрямые переговоры между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле
Прямые переговоры между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости / POOL
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Прямые переговоры между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Россия надеется, что переговоры с Украиной будут продолжены, когда стороны изучат проекты меморандумов по урегулированию, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Было сказано, как я уже упомянул, что эти меморандумы будут изучаться в Киеве и в Москве. И дальше, мы надеемся, что переговоры будут продолжены", - сказал Ушаков журналистам.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
Лучшее предложение: меморандум России спасет Украину
3 июня, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаЮрий УшаковВ миреВторой раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
 
 
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