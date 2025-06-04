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Россия надеется на продолжение переговоров с Украиной, заявил Ушаков
Россия надеется на продолжение переговоров с Украиной, заявил Ушаков - РИА Новости, 04.06.2025
Россия надеется на продолжение переговоров с Украиной, заявил Ушаков
Россия надеется, что переговоры с Украиной будут продолжены, когда стороны изучат проекты меморандумов по урегулированию, сообщил помощник президента РФ Юрий... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T21:09:00+03:00
2025-06-04T21:09:00+03:00
2025-06-04T21:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
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юрий ушаков
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второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Россия надеется, что переговоры с Украиной будут продолжены, когда стороны изучат проекты меморандумов по урегулированию, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Было сказано, как я уже упомянул, что эти меморандумы будут изучаться в Киеве и в Москве. И дальше, мы надеемся, что переговоры будут продолжены", - сказал Ушаков журналистам.
https://ria.ru/20250603/memorandum-2020563334.html
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Заявление Ушакова по поводу переговоров Путина и Трампа
Заявление Ушакова по поводу переговоров Путина и Трампа
2025-06-04T21:09
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россия, украина, юрий ушаков, в мире, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Юрий Ушаков, В мире, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
Россия надеется на продолжение переговоров с Украиной, заявил Ушаков
Ушаков: РФ надеется, что диалог с Киевом продолжится после изучения меморандумов