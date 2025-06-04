До беседы Путина и Трампа прошли телефонные разговоры представителей
Ушаков: до беседы Путина и Трампа прошли разговоры представителей России и США
© Фото : AP Photo/House Select Committee, РИА Новости/Алексей ДружининДональд Трамп и Владимир Путин
© Фото : AP Photo/House Select Committee, РИА Новости/Алексей Дружинин
Дональд Трамп и Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. В преддверии беседы президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа состоялись телефонные разговоры между представителями РФ и США, тогда условились о разговоре лидеров, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"В преддверии этого разговора состоялись телефонные разговоры между различными представителями России и США. И в ходе этих разговоров было условлено, что в настоящей ситуации сразу же после этих террористических атак киевского режима и по итогам второго раунда стамбульских переговоров стоило бы провести телефонный разговор между лидерами. Об этом было условлено, и лидеры после этого дали соответствующие команды и администрации в Вашингтоне, и нашей команде здесь, чтобы конкретно договориться о времени", - сказал Ушаков журналистам.
Второй раунд переговоров между делегациями России и Украины состоялся в Стамбуле в понедельник. Как сообщил по итогам переговоров глава российской переговорной группы Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными: больные и тяжелораненые будут обменяны по принципу "всех на всех", также будут обменяны пленные в возрасте до 25 лет. Общий потолок обмена составит не менее 1000 человек. Кроме того, стороны договорились о прекращении огня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших.