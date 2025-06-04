https://ria.ru/20250604/ushakov-2020968971.html

Россия не поддалась на провокации со стороны Украины, заявил Ушаков

Россия не поддалась на провокации со стороны Украины, заявил Ушаков - РИА Новости, 04.06.2025

Россия не поддалась на провокации со стороны Украины, заявил Ушаков

Россия не поддалась провокациям Киева, и состоялся второй раунд переговоров в Стамбуле, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T20:53:00+03:00

2025-06-04T20:53:00+03:00

2025-06-04T21:56:00+03:00

специальная военная операция на украине

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второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Россия не поддалась провокациям Киева, и состоялся второй раунд переговоров в Стамбуле, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Российская сторона не поддалась провокации, и второй раунд (переговоров - ред.), как известно, состоялся в Стамбуле", - сказал Ушаков журналистам.

https://ria.ru/20250604/putin-2020912980.html

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Заявление Ушакова по поводу переговоров Путина и Трампа Заявление Ушакова по поводу переговоров Путина и Трампа 2025-06-04T20:53 true PT4M58S

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в мире, россия, украина, юрий ушаков, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле