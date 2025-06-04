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Россия не поддалась на провокации со стороны Украины, заявил Ушаков - РИА Новости, 04.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:53 04.06.2025 (обновлено: 21:56 04.06.2025)
https://ria.ru/20250604/ushakov-2020968971.html
Россия не поддалась на провокации со стороны Украины, заявил Ушаков
Россия не поддалась на провокации со стороны Украины, заявил Ушаков - РИА Новости, 04.06.2025
Россия не поддалась на провокации со стороны Украины, заявил Ушаков
Россия не поддалась провокациям Киева, и состоялся второй раунд переговоров в Стамбуле, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T20:53:00+03:00
2025-06-04T21:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
юрий ушаков
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Россия не поддалась провокациям Киева, и состоялся второй раунд переговоров в Стамбуле, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Российская сторона не поддалась провокации, и второй раунд (переговоров - ред.), как известно, состоялся в Стамбуле", - сказал Ушаков журналистам.
https://ria.ru/20250604/putin-2020912980.html
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Заявление Ушакова по поводу переговоров Путина и Трампа
Заявление Ушакова по поводу переговоров Путина и Трампа
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в мире, россия, украина, юрий ушаков, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Юрий Ушаков, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
Россия не поддалась на провокации со стороны Украины, заявил Ушаков

Ушаков: РФ не поддалась на провокации Киева перед переговорами в Стамбуле

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПомощник президента РФ Юрий Ушаков
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Помощник президента РФ Юрий Ушаков. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Россия не поддалась провокациям Киева, и состоялся второй раунд переговоров в Стамбуле, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Российская сторона не поддалась провокации, и второй раунд (переговоров - ред.), как известно, состоялся в Стамбуле", - сказал Ушаков журналистам.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаЮрий УшаковВторой раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
 
 
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