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Ушаков рассказал о продолжительности разговора Путина и Трампа
Ушаков рассказал о продолжительности разговора Путина и Трампа - РИА Новости, 04.06.2025
Ушаков рассказал о продолжительности разговора Путина и Трампа
Разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа длился 1 час 10 минут, он завершился час назад, заявил помощник президента РФ РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T20:48:00+03:00
2025-06-04T20:48:00+03:00
2025-06-04T20:48:00+03:00
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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа длился 1 час 10 минут, он завершился час назад, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Где-то час назад завершился уже четвертый телефонный разговор нашего президента с президентом США Дональдом Трампом. Если интересно, то этот разговор на этот раз продолжался где-то 1 час 10 минут", - сказал Ушаков журналистам.
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Политика, Россия, США, Дональд Трамп, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
Ушаков рассказал о продолжительности разговора Путина и Трампа
Ушаков: разговор Путина и Трампа длился 1 час 10 минут, он завершился час назад