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Ушаков рассказал о продолжительности разговора Путина и Трампа - РИА Новости, 04.06.2025
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20:48 04.06.2025
https://ria.ru/20250604/ushakov-2020967953.html
Ушаков рассказал о продолжительности разговора Путина и Трампа
Ушаков рассказал о продолжительности разговора Путина и Трампа - РИА Новости, 04.06.2025
Ушаков рассказал о продолжительности разговора Путина и Трампа
Разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа длился 1 час 10 минут, он завершился час назад, заявил помощник президента РФ РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T20:48:00+03:00
2025-06-04T20:48:00+03:00
политика
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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа длился 1 час 10 минут, он завершился час назад, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Где-то час назад завершился уже четвертый телефонный разговор нашего президента с президентом США Дональдом Трампом. Если интересно, то этот разговор на этот раз продолжался где-то 1 час 10 минут", - сказал Ушаков журналистам.
https://ria.ru/20250604/razgovor-2020966702.html
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политика, россия, сша, дональд трамп, юрий ушаков, владимир путин, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
Политика, Россия, США, Дональд Трамп, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
Ушаков рассказал о продолжительности разговора Путина и Трампа

Ушаков: разговор Путина и Трампа длился 1 час 10 минут, он завершился час назад

© Фото : AP Photo/House Select Committee, РИА Новости/Алексей ДружининДональд Трамп и Владимир Путин
Дональд Трамп и Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© Фото : AP Photo/House Select Committee, РИА Новости/Алексей Дружинин
Дональд Трамп и Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа длился 1 час 10 минут, он завершился час назад, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Где-то час назад завершился уже четвертый телефонный разговор нашего президента с президентом США Дональдом Трампом. Если интересно, то этот разговор на этот раз продолжался где-то 1 час 10 минут", - сказал Ушаков журналистам.
Заявление Ушакова по поводу переговоров Путина и Трампа - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
В Кремле раскрыли подробности телефонного разговора Путина и Трампа
Вчера, 20:42
 
ПолитикаРоссияСШАДональд ТрампЮрий УшаковВладимир ПутинПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
 
 
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