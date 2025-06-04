https://ria.ru/20250604/ushakov-2020967953.html

Ушаков рассказал о продолжительности разговора Путина и Трампа

Ушаков рассказал о продолжительности разговора Путина и Трампа - РИА Новости, 04.06.2025

Ушаков рассказал о продолжительности разговора Путина и Трампа

Разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа длился 1 час 10 минут, он завершился час назад, заявил помощник президента РФ РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T20:48:00+03:00

2025-06-04T20:48:00+03:00

2025-06-04T20:48:00+03:00

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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа длился 1 час 10 минут, он завершился час назад, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Где-то час назад завершился уже четвертый телефонный разговор нашего президента с президентом США Дональдом Трампом. Если интересно, то этот разговор на этот раз продолжался где-то 1 час 10 минут", - сказал Ушаков журналистам.

https://ria.ru/20250604/razgovor-2020966702.html

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политика, россия, сша, дональд трамп, юрий ушаков, владимир путин, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025