https://ria.ru/20250604/ushakov-2020967069.html

Киевский режим превратился в террористическую организацию, заявил Ушаков

Киевский режим превратился в террористическую организацию, заявил Ушаков - РИА Новости, 04.06.2025

Киевский режим превратился в террористическую организацию, заявил Ушаков

Киевский режим по сути превратился в террористическую организацию, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T20:43:00+03:00

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2025-06-04T21:38:00+03:00

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Киевский режим по сути превратился в террористическую организацию, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "По нашему мнению, киевский режим по сути выродился в террористическую организацию", - сказал Ушаков журналистам.

https://ria.ru/20250604/razgovor-2020959628.html

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Заявление Ушакова по поводу переговоров Путина и Трампа Заявление Ушакова по поводу переговоров Путина и Трампа 2025-06-04T20:43 true PT4M58S

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россия, юрий ушаков, вооруженные силы украины, украина, в мире