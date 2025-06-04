https://ria.ru/20250604/ushakov-2020967069.html
Киевский режим превратился в террористическую организацию, заявил Ушаков
Киевский режим превратился в террористическую организацию, заявил Ушаков - РИА Новости, 04.06.2025
Киевский режим превратился в террористическую организацию, заявил Ушаков
Киевский режим по сути превратился в террористическую организацию, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T20:43:00+03:00
2025-06-04T20:43:00+03:00
2025-06-04T21:38:00+03:00
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Киевский режим по сути превратился в террористическую организацию, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "По нашему мнению, киевский режим по сути выродился в террористическую организацию", - сказал Ушаков журналистам.
https://ria.ru/20250604/razgovor-2020959628.html
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Заявление Ушакова по поводу переговоров Путина и Трампа
Заявление Ушакова по поводу переговоров Путина и Трампа
2025-06-04T20:43
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россия, юрий ушаков, вооруженные силы украины, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Юрий Ушаков, Вооруженные силы Украины, Украина, В мире
Киевский режим превратился в террористическую организацию, заявил Ушаков
Ушаков заявил, что Киевский режим превратился в террористическую организацию