https://ria.ru/20250604/ushakov-2020966895.html

Ушаков рассказал о ходе разговора Путина и Трампа

Ушаков рассказал о ходе разговора Путина и Трампа - РИА Новости, 04.06.2025

Ушаков рассказал о ходе разговора Путина и Трампа

Разговор президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в среду начался с обсуждения ситуации вокруг Украины, сообщил помощник президента... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T20:42:00+03:00

2025-06-04T20:42:00+03:00

2025-06-04T20:42:00+03:00

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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Разговор президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в среду начался с обсуждения ситуации вокруг Украины, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "С чего начался разговор? Естественно, с обсуждения ситуации вокруг Украины", - сказал он журналистам. В среду Трамп заявил, что переговорил с Путиным, их разговор длился один час 15 минут. Он также заявил, что беседа с Путиным была позитивной, но "не той, что приведет к немедленному миру". Американский президент сообщил, что обсудил с Путиным недавнюю атаку Киева на аэродромы в РФ и что Россия пообещала "дать ответ" на атаку. Кроме того, он рассказал, что в разговоре заявил о недопустимости появления у Ирана ядерного оружия.

https://ria.ru/20250604/tramp-2020961670.html

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россия, сша, украина, владимир путин, дональд трамп, юрий ушаков, в мире