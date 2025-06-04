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Ушаков рассказал о ходе разговора Путина и Трампа - РИА Новости, 04.06.2025
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20:42 04.06.2025
https://ria.ru/20250604/ushakov-2020966895.html
Ушаков рассказал о ходе разговора Путина и Трампа
Ушаков рассказал о ходе разговора Путина и Трампа - РИА Новости, 04.06.2025
Ушаков рассказал о ходе разговора Путина и Трампа
Разговор президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в среду начался с обсуждения ситуации вокруг Украины, сообщил помощник президента... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T20:42:00+03:00
2025-06-04T20:42:00+03:00
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Разговор президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в среду начался с обсуждения ситуации вокруг Украины, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "С чего начался разговор? Естественно, с обсуждения ситуации вокруг Украины", - сказал он журналистам. В среду Трамп заявил, что переговорил с Путиным, их разговор длился один час 15 минут. Он также заявил, что беседа с Путиным была позитивной, но "не той, что приведет к немедленному миру". Американский президент сообщил, что обсудил с Путиным недавнюю атаку Киева на аэродромы в РФ и что Россия пообещала "дать ответ" на атаку. Кроме того, он рассказал, что в разговоре заявил о недопустимости появления у Ирана ядерного оружия.
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россия, сша, украина, владимир путин, дональд трамп, юрий ушаков, в мире
Россия, США, Украина, Владимир Путин, Дональд Трамп, Юрий Ушаков, В мире
Ушаков рассказал о ходе разговора Путина и Трампа

Ушаков: разговор Путина и Трампа начался с обсуждения ситуации вокруг Украины

© Фото : AP Photo/House Select Committee, РИА Новости/Алексей ДружининДональд Трамп и Владимир Путин
Дональд Трамп и Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© Фото : AP Photo/House Select Committee, РИА Новости/Алексей Дружинин
Дональд Трамп и Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Разговор президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в среду начался с обсуждения ситуации вокруг Украины, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"С чего начался разговор? Естественно, с обсуждения ситуации вокруг Украины", - сказал он журналистам.
В среду Трамп заявил, что переговорил с Путиным, их разговор длился один час 15 минут. Он также заявил, что беседа с Путиным была позитивной, но "не той, что приведет к немедленному миру".
Американский президент сообщил, что обсудил с Путиным недавнюю атаку Киева на аэродромы в РФ и что Россия пообещала "дать ответ" на атаку. Кроме того, он рассказал, что в разговоре заявил о недопустимости появления у Ирана ядерного оружия.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
Трамп назвал разговор с Путиным позитивным
Вчера, 19:58
 
РоссияСШАУкраинаВладимир ПутинДональд ТрампЮрий УшаковВ мире
 
 
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