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Проекты меморандумов проанализируют в Киеве и Москве, заявил Ушаков
Проекты меморандумов проанализируют в Киеве и Москве, заявил Ушаков - РИА Новости, 04.06.2025
Проекты меморандумов проанализируют в Киеве и Москве, заявил Ушаков
Проекты меморандумов по урегулированию конфликта на Украине будут проанализированы в Киеве и Москве, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T20:53:00+03:00
2025-06-04T20:53:00+03:00
2025-06-04T20:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
киев
москва
украина
юрий ушаков
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Проекты меморандумов по урегулированию конфликта на Украине будут проанализированы в Киеве и Москве, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Соответствующие меморандумы будут проанализированы в столицах - Москве и в Киеве. И затем, как мы надеемся, стороны могут продолжить переговоры", - сообщил журналистам Ушаков.
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киев, москва, украина, юрий ушаков, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
Специальная военная операция на Украине, Киев, Москва, Украина, Юрий Ушаков, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
Проекты меморандумов проанализируют в Киеве и Москве, заявил Ушаков
Ушаков: проекты меморандумов по Украине будут проанализированы в Киеве и Москве