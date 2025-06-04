https://ria.ru/20250604/ukraina-2020969347.html

Проекты меморандумов проанализируют в Киеве и Москве, заявил Ушаков

Проекты меморандумов проанализируют в Киеве и Москве, заявил Ушаков - РИА Новости, 04.06.2025

Проекты меморандумов проанализируют в Киеве и Москве, заявил Ушаков

Проекты меморандумов по урегулированию конфликта на Украине будут проанализированы в Киеве и Москве, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T20:53:00+03:00

2025-06-04T20:53:00+03:00

2025-06-04T20:53:00+03:00

специальная военная операция на украине

киев

москва

украина

юрий ушаков

второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Проекты меморандумов по урегулированию конфликта на Украине будут проанализированы в Киеве и Москве, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Соответствующие меморандумы будут проанализированы в столицах - Москве и в Киеве. И затем, как мы надеемся, стороны могут продолжить переговоры", - сообщил журналистам Ушаков.

https://ria.ru/20250604/tramp-2020966049.html

киев

москва

украина

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