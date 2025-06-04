https://ria.ru/20250604/tsentry-2020848140.html
Научные центры начинают исследования на основе полногеномной базы данных
Научные центры начинают исследования на основе полногеномной базы данных - РИА Новости, 04.06.2025
Научные центры начинают исследования на основе полногеномной базы данных
Ведущие российские научные центры начинают исследования на основе информации из полногеномной базы россиян, созданной компанией "Эвоген" - одним из лидеров в... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T13:34:00+03:00
2025-06-04T13:34:00+03:00
2025-06-04T13:59:00+03:00
наука
россия
российская академия наук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/04/1862955150_0:30:3071:1757_1920x0_80_0_0_0a6e1094d4d0ec46b6863f2340d4ff81.jpg
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Ведущие российские научные центры начинают исследования на основе информации из полногеномной базы россиян, созданной компанией "Эвоген" - одним из лидеров в области полногеномных исследований и персонализированной медицины, результаты позволят ускорить разработку новых методов диагностики, терапии и профилактики наследственных и широко распространённых заболеваний, сообщила компания. "Геномная база создана на основе полногеномного секвенирования более 50 тысяч россиян. Это особенно важно для научного и врачебного сообщества, поскольку позволяет работать с национальным генетическим профилем, отражающим уникальные особенности здоровья, наследственности и рисков именно российской популяции", - поясняет "Эвоген". Такие данные необходимы для разработки точных диагностических решений, выявления специфичных генетических маркеров, а также для создания алгоритмов раннего выявления заболеваний. Одним из первых пользователей базы среди ведущих научных центров страны стал ФГБНУ "Медико-генетический научный центр имени академика Н.П. Бочкова" - ключевой государственный институт в области медицинской генетики. "Это партнёрство открывает возможности для углублённых научных исследований на базе российских полногеномных данных уже в 2025 году", - отмечается в сообщении. "Совместная работа расширит возможности для углублённых научных исследований и позволит ускорить разработку новых методов диагностики, терапии и профилактики наследственных и широко распространённых заболеваний",- подчеркнул директор ФГБНУ "МГНЦ", главный внештатный специалист по медицинской генетике Минздрава России, академик РАН Сергей Куцев, слова которого приводятся в сообщении. Ведущие научные коллективы, получившие доступ к базе, смогут находить ранее неописанные или недооценённые генетические причины болезней у российских пациентов; разрабатывать предиктивные тесты, позволяющие выявлять риски развития заболеваний до появления симптомов; ускорить создание персонализированных схем лечения, эффективных именно для российских генотипов; оптимизировать подходы к профилактике, лечению и реабилитации в кардиологии, онкологии, неврологии, педиатрии и других ключевых направлениях медицины. "Это означает, что в ближайшие годы результаты работы с этой базой помогут: точнее ставить диагнозы в самых сложных случаях, сокращать число ненужных обследований и время постановки диагноза, предотвращать тяжёлые наследственные заболевания у детей ещё до рождения, создавать отечественные решения в области генетики и биомедицины", - отмечает "Эвоген". Все данные в базе строго обезличены и обрабатываются в полном соответствии с законодательством РФ и стандартами по защите персональной генетической информации. Уровень анонимизации гарантирует невозможность идентификации конкретного человека, при этом сохраняя полную научную ценность информации для клинико-генетических исследований, подчеркивает "Эвоген".
https://ria.ru/20250525/geny-2018749512.html
https://ria.ru/20241002/test-1976038913.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/04/1862955150_315:0:2987:2004_1920x0_80_0_0_6cfab4e4fc8b63fba43f59b67f9193f6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, российская академия наук
Наука, Россия, Российская академия наук
Научные центры начинают исследования на основе полногеномной базы данных
Научные центры РФ начинают исследования на основе полногеномной базы данных
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Ведущие российские научные центры начинают исследования на основе информации из полногеномной базы россиян, созданной компанией "Эвоген" - одним из лидеров в области полногеномных исследований и персонализированной медицины, результаты позволят ускорить разработку новых методов диагностики, терапии и профилактики наследственных и широко распространённых заболеваний, сообщила компания.
"Геномная база создана на основе полногеномного секвенирования более 50 тысяч россиян. Это особенно важно для научного и врачебного сообщества, поскольку позволяет работать с национальным генетическим профилем, отражающим уникальные особенности здоровья, наследственности и рисков именно российской популяции", - поясняет "Эвоген".
Такие данные необходимы для разработки точных диагностических решений, выявления специфичных генетических маркеров, а также для создания алгоритмов раннего выявления заболеваний. Одним из первых пользователей базы среди ведущих научных центров страны стал ФГБНУ "Медико-генетический научный центр имени академика Н.П. Бочкова" - ключевой государственный институт в области медицинской генетики.
"Это партнёрство открывает возможности для углублённых научных исследований на базе российских полногеномных данных уже в 2025 году", - отмечается в сообщении.
"Совместная работа расширит возможности для углублённых научных исследований и позволит ускорить разработку новых методов диагностики, терапии и профилактики наследственных и широко распространённых заболеваний",- подчеркнул директор ФГБНУ "МГНЦ", главный внештатный специалист по медицинской генетике Минздрава России
, академик РАН
Сергей Куцев, слова которого приводятся в сообщении.
Ведущие научные коллективы, получившие доступ к базе, смогут находить ранее неописанные или недооценённые генетические причины болезней у российских пациентов; разрабатывать предиктивные тесты, позволяющие выявлять риски развития заболеваний до появления симптомов; ускорить создание персонализированных схем лечения, эффективных именно для российских генотипов; оптимизировать подходы к профилактике, лечению и реабилитации в кардиологии, онкологии, неврологии, педиатрии и других ключевых направлениях медицины.
"Это означает, что в ближайшие годы результаты работы с этой базой помогут: точнее ставить диагнозы в самых сложных случаях, сокращать число ненужных обследований и время постановки диагноза, предотвращать тяжёлые наследственные заболевания у детей ещё до рождения, создавать отечественные решения в области генетики и биомедицины", - отмечает "Эвоген".
Все данные в базе строго обезличены и обрабатываются в полном соответствии с законодательством РФ и стандартами по защите персональной генетической информации. Уровень анонимизации гарантирует невозможность идентификации конкретного человека, при этом сохраняя полную научную ценность информации для клинико-генетических исследований, подчеркивает "Эвоген".