https://ria.ru/20250604/tramp-2020968689.html

Трамп хочет содействия России в работе с Ираном

Трамп хочет содействия России в работе с Ираном - РИА Новости, 04.06.2025

Трамп хочет содействия России в работе с Ираном

Лидер США Дональд Трамп во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что был бы признателен, если бы Россия поработала с иранской РИА Новости, 04.06.2025

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россия

иран

сша

дональд трамп

юрий ушаков

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обострение отношений сша и ирана

ядерное оружие

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Лидер США Дональд Трамп во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что был бы признателен, если бы Россия поработала с иранской стороной по ядерной проблеме, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков. "Был обсужден целый ряд международных вопросов - я бы сказал, что с акцентом на несколько застопорившуюся ситуацию на переговорах между США и Ираном по иранской ядерной программе. Дональд Трамп считает, что здесь, возможно, необходимо содействие со стороны России. Он был бы признателен, если бы Россия могла бы соответственным образом поработать с иранской стороной", - сказал Ушаков журналистам.

https://ria.ru/20250604/ushakov-2020966895.html

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Заявление Ушакова по поводу переговоров Путина и Трампа Заявление Ушакова по поводу переговоров Путина и Трампа 2025-06-04T20:50 true PT4M58S

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россия, иран, сша, дональд трамп, юрий ушаков, владимир путин, обострение отношений сша и ирана, ядерное оружие