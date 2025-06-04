Рейтинг@Mail.ru
Трамп хочет содействия России в работе с Ираном - РИА Новости, 04.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:50 04.06.2025 (обновлено: 21:37 04.06.2025)
https://ria.ru/20250604/tramp-2020968689.html
Трамп хочет содействия России в работе с Ираном
Трамп хочет содействия России в работе с Ираном - РИА Новости, 04.06.2025
Трамп хочет содействия России в работе с Ираном
Лидер США Дональд Трамп во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что был бы признателен, если бы Россия поработала с иранской РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T20:50:00+03:00
2025-06-04T21:37:00+03:00
россия
иран
сша
дональд трамп
юрий ушаков
владимир путин
обострение отношений сша и ирана
ядерное оружие
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1e/2019932873_0:0:1949:1096_1920x0_80_0_0_e644b83c607712410676a1f4d612c048.jpg
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Лидер США Дональд Трамп во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что был бы признателен, если бы Россия поработала с иранской стороной по ядерной проблеме, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков. "Был обсужден целый ряд международных вопросов - я бы сказал, что с акцентом на несколько застопорившуюся ситуацию на переговорах между США и Ираном по иранской ядерной программе. Дональд Трамп считает, что здесь, возможно, необходимо содействие со стороны России. Он был бы признателен, если бы Россия могла бы соответственным образом поработать с иранской стороной", - сказал Ушаков журналистам.
https://ria.ru/20250604/ushakov-2020966895.html
россия
иран
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Заявление Ушакова по поводу переговоров Путина и Трампа
Заявление Ушакова по поводу переговоров Путина и Трампа
2025-06-04T20:50
true
PT4M58S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1e/2019932873_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9240783a39abee00bbb82664f8ea1c7e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, иран, сша, дональд трамп, юрий ушаков, владимир путин, обострение отношений сша и ирана, ядерное оружие
Россия, Иран, США, Дональд Трамп, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Обострение отношений США и Ирана, Ядерное оружие
Трамп хочет содействия России в работе с Ираном

Ушаков: Трамп хочет, чтобы Россия поработала с Ираном по ядерной проблеме

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Лидер США Дональд Трамп во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что был бы признателен, если бы Россия поработала с иранской стороной по ядерной проблеме, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
"Был обсужден целый ряд международных вопросов - я бы сказал, что с акцентом на несколько застопорившуюся ситуацию на переговорах между США и Ираном по иранской ядерной программе. Дональд Трамп считает, что здесь, возможно, необходимо содействие со стороны России. Он был бы признателен, если бы Россия могла бы соответственным образом поработать с иранской стороной", - сказал Ушаков журналистам.
Дональд Трамп и Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
Ушаков рассказал о ходе разговора Путина и Трампа
Вчера, 20:42
 
РоссияИранСШАДональд ТрампЮрий УшаковВладимир ПутинОбострение отношений США и ИранаЯдерное оружие
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала