https://ria.ru/20250604/tramp-2020968689.html
Трамп хочет содействия России в работе с Ираном
Трамп хочет содействия России в работе с Ираном - РИА Новости, 04.06.2025
Трамп хочет содействия России в работе с Ираном
Лидер США Дональд Трамп во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что был бы признателен, если бы Россия поработала с иранской РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T20:50:00+03:00
2025-06-04T20:50:00+03:00
2025-06-04T21:37:00+03:00
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владимир путин
обострение отношений сша и ирана
ядерное оружие
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Лидер США Дональд Трамп во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что был бы признателен, если бы Россия поработала с иранской стороной по ядерной проблеме, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков. "Был обсужден целый ряд международных вопросов - я бы сказал, что с акцентом на несколько застопорившуюся ситуацию на переговорах между США и Ираном по иранской ядерной программе. Дональд Трамп считает, что здесь, возможно, необходимо содействие со стороны России. Он был бы признателен, если бы Россия могла бы соответственным образом поработать с иранской стороной", - сказал Ушаков журналистам.
https://ria.ru/20250604/ushakov-2020966895.html
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Заявление Ушакова по поводу переговоров Путина и Трампа
Заявление Ушакова по поводу переговоров Путина и Трампа
2025-06-04T20:50
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россия, иран, сша, дональд трамп, юрий ушаков, владимир путин, обострение отношений сша и ирана, ядерное оружие
Россия, Иран, США, Дональд Трамп, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Обострение отношений США и Ирана, Ядерное оружие
Трамп хочет содействия России в работе с Ираном
Ушаков: Трамп хочет, чтобы Россия поработала с Ираном по ядерной проблеме