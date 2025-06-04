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Трамп заявил Путину, что США не знали о планах Киева ударить по аэродромам - РИА Новости, 04.06.2025
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20:46 04.06.2025
https://ria.ru/20250604/tramp-2020967556.html
Трамп заявил Путину, что США не знали о планах Киева ударить по аэродромам
Трамп заявил Путину, что США не знали о планах Киева ударить по аэродромам - РИА Новости, 04.06.2025
Трамп заявил Путину, что США не знали о планах Киева ударить по аэродромам
Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора сообщил президенту России Владимиру Путину, что Соединенные Штаты не были заранее проинформированы о... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T20:46:00+03:00
2025-06-04T20:46:00+03:00
россия
сша
киев
дональд трамп
юрий ушаков
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора сообщил президенту России Владимиру Путину, что Соединенные Штаты не были заранее проинформированы о планах Киева нанести удары по российским аэродромам, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Удары по военным аэродромам - эта тема тоже была затронута. Причем Дональд Трамп вновь подтвердил, что американцы не были об этом заранее проинформированы", - сказал Ушаков журналистам. Он добавил, что лидеры условились продолжать и далее контакты по украинскому сюжету, в том числе и на высшем уровне, а также на других уровнях и по другим каналам.
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россия, сша, киев, дональд трамп, юрий ушаков, владимир путин, в мире
Россия, США, Киев, Дональд Трамп, Юрий Ушаков, Владимир Путин, В мире
Трамп заявил Путину, что США не знали о планах Киева ударить по аэродромам

Ушаков: США не знали о планах Киева нанести удары по российским аэродромам

© AP PhotoПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© AP Photo
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора сообщил президенту России Владимиру Путину, что Соединенные Штаты не были заранее проинформированы о планах Киева нанести удары по российским аэродромам, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Удары по военным аэродромам - эта тема тоже была затронута. Причем Дональд Трамп вновь подтвердил, что американцы не были об этом заранее проинформированы", - сказал Ушаков журналистам.
Он добавил, что лидеры условились продолжать и далее контакты по украинскому сюжету, в том числе и на высшем уровне, а также на других уровнях и по другим каналам.
Заявление Ушакова по поводу переговоров Путина и Трампа - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
В Кремле раскрыли подробности телефонного разговора Путина и Трампа
Вчера, 20:42
 
РоссияСШАКиевДональд ТрампЮрий УшаковВладимир ПутинВ мире
 
 
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