https://ria.ru/20250604/tramp-2020967556.html
Трамп заявил Путину, что США не знали о планах Киева ударить по аэродромам
Трамп заявил Путину, что США не знали о планах Киева ударить по аэродромам - РИА Новости, 04.06.2025
Трамп заявил Путину, что США не знали о планах Киева ударить по аэродромам
Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора сообщил президенту России Владимиру Путину, что Соединенные Штаты не были заранее проинформированы о... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T20:46:00+03:00
2025-06-04T20:46:00+03:00
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора сообщил президенту России Владимиру Путину, что Соединенные Штаты не были заранее проинформированы о планах Киева нанести удары по российским аэродромам, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Удары по военным аэродромам - эта тема тоже была затронута. Причем Дональд Трамп вновь подтвердил, что американцы не были об этом заранее проинформированы", - сказал Ушаков журналистам. Он добавил, что лидеры условились продолжать и далее контакты по украинскому сюжету, в том числе и на высшем уровне, а также на других уровнях и по другим каналам.
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Трамп заявил Путину, что США не знали о планах Киева ударить по аэродромам
Ушаков: США не знали о планах Киева нанести удары по российским аэродромам