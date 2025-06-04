https://ria.ru/20250604/tramp-2020775889.html

СМИ: Си Цзиньпин опасается беседы с Трампом после перепалки с Зеленским

СМИ: Си Цзиньпин опасается беседы с Трампом после перепалки с Зеленским - РИА Новости, 04.06.2025

СМИ: Си Цзиньпин опасается беседы с Трампом после перепалки с Зеленским

Президент США Дональд Трамп одержим идеей телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином, но тот с осторожностью относится к такой перспективе после... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T05:35:00+03:00

2025-06-04T05:35:00+03:00

2025-06-04T06:27:00+03:00

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владимир зеленский

politico

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп одержим идеей телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином, но тот с осторожностью относится к такой перспективе после скандала с Владимиром Зеленским в Вашингтоне, сообщает издание Politico со ссылкой на источники. В воскресенье директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт сообщил, что разговор Трампа и Си, как ожидается, состоится в ближайшую неделю. В пятницу Трамп заявил, что рассчитывает провести телефонный разговор с Си для урегулирования возникших между странами торговых разногласий. "Президент (Трамп - ред.) одержим идеей телефонного разговора с Си", - приводит издание слова источника, добавив, что неназванный представитель Белого дома заявил, что звонок пока не запланирован. По данным издания, правительство КНР с осторожностью относится к дипломатии на уровне лидеров после перепалки Трампа с Владимиром Зеленским в Белом доме. По оценкам Politico, существует риск того, что телефонный разговор между двумя лидерами может "иметь неприятные последствия" для Трампа, подорвав долгосрочные торговые переговоры с Китаем. Торговые отношения США и Китая обострились после введения 2 апреля Трампом дополнительных пошлин. Пекин называл действия Вашингтона торговой войной, Белый дом говорил о необходимости переговоров. В прошедшие выходные в Женеве встречались представители двух стран, Вашингтон заявил о прогрессе в переговорах.

https://ria.ru/20250604/mask-2020765659.html

https://ria.ru/20250506/tramp-2015376203.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, китай, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, си цзиньпин, владимир зеленский, politico, введение трампом пошлин на импорт