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СМИ: Си Цзиньпин опасается беседы с Трампом после перепалки с Зеленским - РИА Новости, 04.06.2025
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05:35 04.06.2025 (обновлено: 06:27 04.06.2025)
https://ria.ru/20250604/tramp-2020775889.html
СМИ: Си Цзиньпин опасается беседы с Трампом после перепалки с Зеленским
СМИ: Си Цзиньпин опасается беседы с Трампом после перепалки с Зеленским - РИА Новости, 04.06.2025
СМИ: Си Цзиньпин опасается беседы с Трампом после перепалки с Зеленским
Президент США Дональд Трамп одержим идеей телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином, но тот с осторожностью относится к такой перспективе после... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T05:35:00+03:00
2025-06-04T06:27:00+03:00
в мире
китай
сша
вашингтон (штат)
дональд трамп
си цзиньпин
владимир зеленский
politico
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп одержим идеей телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином, но тот с осторожностью относится к такой перспективе после скандала с Владимиром Зеленским в Вашингтоне, сообщает издание Politico со ссылкой на источники. В воскресенье директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт сообщил, что разговор Трампа и Си, как ожидается, состоится в ближайшую неделю. В пятницу Трамп заявил, что рассчитывает провести телефонный разговор с Си для урегулирования возникших между странами торговых разногласий. "Президент (Трамп - ред.) одержим идеей телефонного разговора с Си", - приводит издание слова источника, добавив, что неназванный представитель Белого дома заявил, что звонок пока не запланирован. По данным издания, правительство КНР с осторожностью относится к дипломатии на уровне лидеров после перепалки Трампа с Владимиром Зеленским в Белом доме. По оценкам Politico, существует риск того, что телефонный разговор между двумя лидерами может "иметь неприятные последствия" для Трампа, подорвав долгосрочные торговые переговоры с Китаем. Торговые отношения США и Китая обострились после введения 2 апреля Трампом дополнительных пошлин. Пекин называл действия Вашингтона торговой войной, Белый дом говорил о необходимости переговоров. В прошедшие выходные в Женеве встречались представители двух стран, Вашингтон заявил о прогрессе в переговорах.
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китай
сша
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в мире, китай, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, си цзиньпин, владимир зеленский, politico, введение трампом пошлин на импорт
В мире, Китай, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Си Цзиньпин, Владимир Зеленский, Politico, Введение Трампом пошлин на импорт
СМИ: Си Цзиньпин опасается беседы с Трампом после перепалки с Зеленским

Politico: Си Цзиньпин опасается беседы с Трампом после скандала с Зеленским

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп одержим идеей телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином, но тот с осторожностью относится к такой перспективе после скандала с Владимиром Зеленским в Вашингтоне, сообщает издание Politico со ссылкой на источники.
В воскресенье директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт сообщил, что разговор Трампа и Си, как ожидается, состоится в ближайшую неделю. В пятницу Трамп заявил, что рассчитывает провести телефонный разговор с Си для урегулирования возникших между странами торговых разногласий.
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"Президент (Трамп - ред.) одержим идеей телефонного разговора с Си", - приводит издание слова источника, добавив, что неназванный представитель Белого дома заявил, что звонок пока не запланирован.
По данным издания, правительство КНР с осторожностью относится к дипломатии на уровне лидеров после перепалки Трампа с Владимиром Зеленским в Белом доме. По оценкам Politico, существует риск того, что телефонный разговор между двумя лидерами может "иметь неприятные последствия" для Трампа, подорвав долгосрочные торговые переговоры с Китаем.
Торговые отношения США и Китая обострились после введения 2 апреля Трампом дополнительных пошлин. Пекин называл действия Вашингтона торговой войной, Белый дом говорил о необходимости переговоров. В прошедшие выходные в Женеве встречались представители двух стран, Вашингтон заявил о прогрессе в переговорах.
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В миреКитайСШАВашингтон (штат)Дональд ТрампСи ЦзиньпинВладимир ЗеленскийPoliticoВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
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