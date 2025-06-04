СМИ: Си Цзиньпин опасается беседы с Трампом после перепалки с Зеленским
Politico: Си Цзиньпин опасается беседы с Трампом после скандала с Зеленским
© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп одержим идеей телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином, но тот с осторожностью относится к такой перспективе после скандала с Владимиром Зеленским в Вашингтоне, сообщает издание Politico со ссылкой на источники.
В воскресенье директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт сообщил, что разговор Трампа и Си, как ожидается, состоится в ближайшую неделю. В пятницу Трамп заявил, что рассчитывает провести телефонный разговор с Си для урегулирования возникших между странами торговых разногласий.
"Президент (Трамп - ред.) одержим идеей телефонного разговора с Си", - приводит издание слова источника, добавив, что неназванный представитель Белого дома заявил, что звонок пока не запланирован.
По данным издания, правительство КНР с осторожностью относится к дипломатии на уровне лидеров после перепалки Трампа с Владимиром Зеленским в Белом доме. По оценкам Politico, существует риск того, что телефонный разговор между двумя лидерами может "иметь неприятные последствия" для Трампа, подорвав долгосрочные торговые переговоры с Китаем.
Торговые отношения США и Китая обострились после введения 2 апреля Трампом дополнительных пошлин. Пекин называл действия Вашингтона торговой войной, Белый дом говорил о необходимости переговоров. В прошедшие выходные в Женеве встречались представители двух стран, Вашингтон заявил о прогрессе в переговорах.