https://ria.ru/20250604/tikhon-2020834377.html
Фигуранты дела о попытке покушения на митрополита Тихона не признали вину
Фигуранты дела о попытке покушения на митрополита Тихона не признали вину - РИА Новости, 04.06.2025
Фигуранты дела о попытке покушения на митрополита Тихона не признали вину
Фигуранты уголовного дела о попытке покушения на Митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова) не признают вину, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T12:30:00+03:00
2025-06-04T12:30:00+03:00
2025-06-04T12:48:00+03:00
религия
происшествия
попытка покушения на митрополита тихона
митрополит тихон (шевкунов)
москва
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МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Фигуранты уголовного дела о попытке покушения на Митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова) не признают вину, передает корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда."Мы убеждены в их абсолютной невиновности", - заявила адвокат обвиняемого Дениса Поповича Мария Эйсмонт в ходе заседания, где рассматривается жалоба на продлении фигурантам срока ареста.Оба фигуранта согласились с доводами своих адвокатов, в том числе о невиновности.Ранее ФСБ России сообщала о предотвращении в Москве теракта против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова), планировавшегося украинскими спецслужбами.В Москве были задержаны гражданин РФ и гражданин Украины, завербованные военной разведкой Украины, у них изъята самодельная бомба и поддельные украинские паспорта, они арестованы. Убийство митрополита Тихона готовили его помощник Денис Попович и клирик Никита Иванкович, следует из видео ФСБ, показанного на телеканале "Россия 24".Задержанный Попович на видео ФСБ России признался, что взрывчатку они должны были установить в Сретенском монастыре в Москве, в жилом помещении митрополита. Задержанный рассказал также, что за несогласие совершить преступление украинские спецслужбы угрожали ему убийством родственников.
https://ria.ru/20250301/ukraina-2002372253.html
https://ria.ru/20250530/terakt-2020017102.html
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РИА Новости
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Фигуранты дела о попытке покушения на митрополита Тихона не признали вину
Фигуранты дела о попытке покушения на митрополита Крыма Тихона не признали вину