https://ria.ru/20250604/tikhon-2020834377.html

Фигуранты дела о попытке покушения на митрополита Тихона не признали вину

Фигуранты дела о попытке покушения на митрополита Тихона не признали вину - РИА Новости, 04.06.2025

Фигуранты дела о попытке покушения на митрополита Тихона не признали вину

Фигуранты уголовного дела о попытке покушения на Митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова) не признают вину, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T12:30:00+03:00

2025-06-04T12:30:00+03:00

2025-06-04T12:48:00+03:00

религия

происшествия

попытка покушения на митрополита тихона

митрополит тихон (шевкунов)

москва

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Фигуранты уголовного дела о попытке покушения на Митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова) не признают вину, передает корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда."Мы убеждены в их абсолютной невиновности", - заявила адвокат обвиняемого Дениса Поповича Мария Эйсмонт в ходе заседания, где рассматривается жалоба на продлении фигурантам срока ареста.Оба фигуранта согласились с доводами своих адвокатов, в том числе о невиновности.Ранее ФСБ России сообщала о предотвращении в Москве теракта против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова), планировавшегося украинскими спецслужбами.В Москве были задержаны гражданин РФ и гражданин Украины, завербованные военной разведкой Украины, у них изъята самодельная бомба и поддельные украинские паспорта, они арестованы. Убийство митрополита Тихона готовили его помощник Денис Попович и клирик Никита Иванкович, следует из видео ФСБ, показанного на телеканале "Россия 24".Задержанный Попович на видео ФСБ России признался, что взрывчатку они должны были установить в Сретенском монастыре в Москве, в жилом помещении митрополита. Задержанный рассказал также, что за несогласие совершить преступление украинские спецслужбы угрожали ему убийством родственников.

https://ria.ru/20250301/ukraina-2002372253.html

https://ria.ru/20250530/terakt-2020017102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, попытка покушения на митрополита тихона, митрополит тихон (шевкунов), москва, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), московский городской суд, сретенский монастырь