https://ria.ru/20250604/terakt-2020780327.html

У семьи возможного участника атаки в Иркутской области нет информации о нем

У семьи возможного участника атаки в Иркутской области нет информации о нем - РИА Новости, 04.06.2025

У семьи возможного участника атаки в Иркутской области нет информации о нем

Бабушка мужчины, который может быть причастен к атаке беспилотников на военный аэродром в Иркутской области, заявила РИА Новости, что не знает, где сейчас... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T07:18:00+03:00

2025-06-04T07:18:00+03:00

2025-06-04T08:31:00+03:00

происшествия

иркутская область

челябинск

амурская область

игорь кобзев

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МИАСС (Челябинская область), 4 июн - РИА Новости. Бабушка мужчины, который может быть причастен к атаке беспилотников на военный аэродром в Иркутской области, заявила РИА Новости, что не знает, где сейчас находится её внук, с ее слов, "идет следствие", и никакой информации у семьи нет. В понедельник в Telegram-канале администрации иркутского города Усть-Кут была размещена ориентировка на Артема Тимофеева, которого разыскивают правоохранители. Указывалось, что этот мужчина, возможно, причастен к атаке беспилотников на военный аэродром "Белая" в Иркутской области 1 июня. Там же были опубликованы две фотографии Тимофеева. Корреспондент РИА Новости выяснила, что Тимофеев прописан по одному из адресов в челябинском Миассе. Сейчас там проживает его бабушка. Женщина не открыла дверь в квартиру, но позже вышла во двор и ответила на несколько вопросов. "Все хотят знать, а вы что, следователь? Я вообще ни с кем не хочу говорить, потому что мы ничего не знаем, а вы откуда знаете? Интернет заполонили уже, кто и что знает - пишет, мы ничего не знаем, никто не знает, идёт следствие, всё! А там уже в интернете пестрит, чего только нет. Я сама его бабушка родная, и никто ничего не знает. В интернете пишут и пишут, это же кошмар какой-то (…). Мы сами ничего не знаем вообще. Никогда здесь не жил, он в Челябинске живёт", - сказала бабушка Тимофеева в ответ на вопрос РИА Новости о том, где сейчас находится ее внук. Накануне РИА Новости нашло еще одну квартиру, где какое-то время проживал Тимофеев - в Челябинске. Новые квартиросъемщики рассказали, что мужчина проживал там до них, последний раз они видели Тимофеева примерно неделю назад. Первого июня губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил об атаке дронов, вылетавших из фуры, в поселке Средний Усольского района. На месте ЧП работали экстренные службы, грузовик, по словам Кобзева, был блокирован и уничтожен. Минобороны РФ 1 июня сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов в аэродромах в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все атаки Киева на аэродромы в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены. Как уточнило ведомство, возгорания, произошедшие в результате атак Украины на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, ликвидированы, жертв среди персонала нет.

https://ria.ru/20250602/irkutsk-2020395367.html

https://ria.ru/20250603/kvartira-2020585932.html

иркутская область

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амурская область

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Бабушка возможного причастного к атаке БПЛА в Иркутской области не знает, где он Бабушка мужчины, который может быть причастен к атаке беспилотников на военный аэродром в Иркутской области, заявила РИА Новости, что не знает, где сейчас находится её внук, никакой информации у семьи нет. В понедельник в Telegram-канале администрации иркутского города Усть-Кут была размещена ориентировка на Артема Тимофеева. Указывалось, что он, возможно, причастен к атаке БПЛА на военный аэродром "Белая". РИА Новости выяснило, что Тимофеев прописан в челябинском Миассе. Сейчас в этой квартире проживает его бабушка, с которой удалось пообщаться. 2025-06-04T07:18 true PT0M40S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, иркутская область, челябинск, амурская область, игорь кобзев, министерство обороны рф (минобороны рф)