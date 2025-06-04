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Депутата, назвавшего Югру родиной узбеков, лишили поста замглавы комитета - РИА Новости, 04.06.2025
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11:13 04.06.2025
https://ria.ru/20250604/tagi-zade-2020815638.html
Депутата, назвавшего Югру родиной узбеков, лишили поста замглавы комитета
Депутата, назвавшего Югру родиной узбеков, лишили поста замглавы комитета - РИА Новости, 04.06.2025
Депутата, назвавшего Югру родиной узбеков, лишили поста замглавы комитета
Дума Ханты-Мансийского автономного округа лишила депутата от фракции КПРФ Халида Таги-Заде должности зампредседателя комитета регионального парламента по... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T11:13:00+03:00
2025-06-04T11:13:00+03:00
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июн – РИА Новости. Дума Ханты-Мансийского автономного округа лишила депутата от фракции КПРФ Халида Таги-Заде должности зампредседателя комитета регионального парламента по социальному развитию после его высказывания о том, что регион является "исторической родиной" узбеков, сообщила пресс-служба окружного парламента. В конце мая на одном из заседаний думы Таги-Заде заявил, что мигранты, в частности, узбеки, едут в Югру "на историческую родину". Заявление вызвало общественный резонанс. Член СПЧ при президенте России Кирилл Кабанов назвал высказывание Таги-заде "экстремистским", а несколько депутатов Госдумы просили Генпрокуратуру дать словам Таги-Заде правовую оценку. "Внести изменения в постановление думы Ханты-Мансийского автономного округа… в связи с принятием комитетом думы по социальному развитию решения об освобождении от обязанностей заместителя председателя комитета думы автономного округа по социальному развитию Таги-заде Халида Боюкага оглы", - говорится в сообщении. Спикер окружной думы Борис Хохряков подчеркнул, что Таги-Заде своим заявлением "не только скомпрометировал себя, но и вызвал шквал общественной критики, в том числе в адрес думы автономного округа, тем самым нарушил правила депутатской этики, нанес репутационный вред органу государственной власти" Уточняется, что депутаты объявили Таги-Заде публичное порицание и потребовали от него принесения публичных извинений. Помимо этого, по решению членов постоянной комиссии в прокуратуру округа направлен запрос с целью оценки действий Таги-Заде на предмет соответствия требованиям федерального законодательства. Как отметил Хохряков, в настоящий момент депутаты не могут лишить члена фракции КПРФ мандата в связи с тем, что нарушение депутатской этики не относится к основаниям для отставки. Сам Таги-Заде на своей странице в соцсети "ВКонтакте" ранее принес извинения за сказанное и заявил, что хотя реплика дала возможность ее неоднозначной трактовки, высказано "было именно предположение, а не категоричное утверждение".
https://ria.ru/20250430/veterany-2014509147.html
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ханты-мансийский автономный округ, россия, кирилл кабанов, борис хохряков, кпрф, югра, госдума рф, общество, политика
Ханты-Мансийский автономный округ, Россия, Кирилл Кабанов, Борис Хохряков, КПРФ, Югра, Госдума РФ, Общество, Политика
Депутата, назвавшего Югру родиной узбеков, лишили поста замглавы комитета

Депутата Таги-Заде, назвавшего Югру родиной узбеков, лишили поста в думе ХМАО

© Фото : Дума ХМАОХалид Таги-Заде
Халид Таги-Заде - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© Фото : Дума ХМАО
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июн – РИА Новости. Дума Ханты-Мансийского автономного округа лишила депутата от фракции КПРФ Халида Таги-Заде должности зампредседателя комитета регионального парламента по социальному развитию после его высказывания о том, что регион является "исторической родиной" узбеков, сообщила пресс-служба окружного парламента.
В конце мая на одном из заседаний думы Таги-Заде заявил, что мигранты, в частности, узбеки, едут в Югру "на историческую родину". Заявление вызвало общественный резонанс. Член СПЧ при президенте России Кирилл Кабанов назвал высказывание Таги-заде "экстремистским", а несколько депутатов Госдумы просили Генпрокуратуру дать словам Таги-Заде правовую оценку.
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"Внести изменения в постановление думы Ханты-Мансийского автономного округа… в связи с принятием комитетом думы по социальному развитию решения об освобождении от обязанностей заместителя председателя комитета думы автономного округа по социальному развитию Таги-заде Халида Боюкага оглы", - говорится в сообщении.
Спикер окружной думы Борис Хохряков подчеркнул, что Таги-Заде своим заявлением "не только скомпрометировал себя, но и вызвал шквал общественной критики, в том числе в адрес думы автономного округа, тем самым нарушил правила депутатской этики, нанес репутационный вред органу государственной власти"
Уточняется, что депутаты объявили Таги-Заде публичное порицание и потребовали от него принесения публичных извинений. Помимо этого, по решению членов постоянной комиссии в прокуратуру округа направлен запрос с целью оценки действий Таги-Заде на предмет соответствия требованиям федерального законодательства.
Как отметил Хохряков, в настоящий момент депутаты не могут лишить члена фракции КПРФ мандата в связи с тем, что нарушение депутатской этики не относится к основаниям для отставки.
Сам Таги-Заде на своей странице в соцсети "ВКонтакте" ранее принес извинения за сказанное и заявил, что хотя реплика дала возможность ее неоднозначной трактовки, высказано "было именно предположение, а не категоричное утверждение".
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Ханты-Мансийский автономный округРоссияКирилл КабановБорис ХохряковКПРФЮграГосдума РФОбществоПолитика
 
 
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