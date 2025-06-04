Депутата, назвавшего Югру родиной узбеков, лишили поста замглавы комитета
Депутата Таги-Заде, назвавшего Югру родиной узбеков, лишили поста в думе ХМАО
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июн – РИА Новости. Дума Ханты-Мансийского автономного округа лишила депутата от фракции КПРФ Халида Таги-Заде должности зампредседателя комитета регионального парламента по социальному развитию после его высказывания о том, что регион является "исторической родиной" узбеков, сообщила пресс-служба окружного парламента.
В конце мая на одном из заседаний думы Таги-Заде заявил, что мигранты, в частности, узбеки, едут в Югру "на историческую родину". Заявление вызвало общественный резонанс. Член СПЧ при президенте России Кирилл Кабанов назвал высказывание Таги-заде "экстремистским", а несколько депутатов Госдумы просили Генпрокуратуру дать словам Таги-Заде правовую оценку.
"Внести изменения в постановление думы Ханты-Мансийского автономного округа… в связи с принятием комитетом думы по социальному развитию решения об освобождении от обязанностей заместителя председателя комитета думы автономного округа по социальному развитию Таги-заде Халида Боюкага оглы", - говорится в сообщении.
Спикер окружной думы Борис Хохряков подчеркнул, что Таги-Заде своим заявлением "не только скомпрометировал себя, но и вызвал шквал общественной критики, в том числе в адрес думы автономного округа, тем самым нарушил правила депутатской этики, нанес репутационный вред органу государственной власти"
Уточняется, что депутаты объявили Таги-Заде публичное порицание и потребовали от него принесения публичных извинений. Помимо этого, по решению членов постоянной комиссии в прокуратуру округа направлен запрос с целью оценки действий Таги-Заде на предмет соответствия требованиям федерального законодательства.
Как отметил Хохряков, в настоящий момент депутаты не могут лишить члена фракции КПРФ мандата в связи с тем, что нарушение депутатской этики не относится к основаниям для отставки.
Сам Таги-Заде на своей странице в соцсети "ВКонтакте" ранее принес извинения за сказанное и заявил, что хотя реплика дала возможность ее неоднозначной трактовки, высказано "было именно предположение, а не категоричное утверждение".
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