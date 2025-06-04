https://ria.ru/20250604/svo-2020783426.html

Марочко рассказал о продвижении российских войск в ДНР

Марочко рассказал о продвижении российских войск в ДНР - РИА Новости, 04.06.2025

Марочко рассказал о продвижении российских войск в ДНР

Российским войскам удалось прорвать оборону ВСУ в районе населенного пункта Редкодуб в ДНР, форсировать реку Нитриус и приступить к штурму населенного пункта... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T08:04:00+03:00

2025-06-04T08:04:00+03:00

2025-06-04T08:04:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

андрей марочко

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848352270_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_3953a5ef19012342203445f7a83c572e.jpg

ЛУГАНСК, 4 июн - РИА Новости. Российским войскам удалось прорвать оборону ВСУ в районе населенного пункта Редкодуб в ДНР, форсировать реку Нитриус и приступить к штурму населенного пункта Карповка, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. В пятницу, 30 мая, Марочко сообщал о том, что ВС РФ овладели в Редкодубе большей частью населенного пункта. "В ходе активных наступательных действий наши передовые подразделения прорвали оборонительную линию украинских боевиков западнее населенного пункта Редкодуб в ДНР и с ходу форсировали реку Нитриус... Это позволило нашему авангарду подойти к населенному пункту Карповка и начать бои за его освобождение", - рассказал эксперт, ссылаясь на свои источники и разведданные. Марочко уточнил, что украинские силы не ожидали такого стремительного продвижения и не подготовили должным образом вторую и третью линию обороны, что и позволило подойти к Карповке.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20250601/rossiya-2020171257.html

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность