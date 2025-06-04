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Марочко рассказал о продвижении российских войск в ДНР - РИА Новости, 04.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
08:04 04.06.2025
https://ria.ru/20250604/svo-2020783426.html
Марочко рассказал о продвижении российских войск в ДНР
Марочко рассказал о продвижении российских войск в ДНР - РИА Новости, 04.06.2025
Марочко рассказал о продвижении российских войск в ДНР
Российским войскам удалось прорвать оборону ВСУ в районе населенного пункта Редкодуб в ДНР, форсировать реку Нитриус и приступить к штурму населенного пункта... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T08:04:00+03:00
2025-06-04T08:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
андрей марочко
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
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ЛУГАНСК, 4 июн - РИА Новости. Российским войскам удалось прорвать оборону ВСУ в районе населенного пункта Редкодуб в ДНР, форсировать реку Нитриус и приступить к штурму населенного пункта Карповка, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. В пятницу, 30 мая, Марочко сообщал о том, что ВС РФ овладели в Редкодубе большей частью населенного пункта. "В ходе активных наступательных действий наши передовые подразделения прорвали оборонительную линию украинских боевиков западнее населенного пункта Редкодуб в ДНР и с ходу форсировали реку Нитриус... Это позволило нашему авангарду подойти к населенному пункту Карповка и начать бои за его освобождение", - рассказал эксперт, ссылаясь на свои источники и разведданные. Марочко уточнил, что украинские силы не ожидали такого стремительного продвижения и не подготовили должным образом вторую и третью линию обороны, что и позволило подойти к Карповке.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецкая народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Марочко рассказал о продвижении российских войск в ДНР

ВС РФ с ходу форсировали реку Нитриус и начали штурм Карповки в ДНР

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ
Боевая стрельба по целям ВСУ - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Боевая стрельба по целям ВСУ. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 4 июн - РИА Новости. Российским войскам удалось прорвать оборону ВСУ в районе населенного пункта Редкодуб в ДНР, форсировать реку Нитриус и приступить к штурму населенного пункта Карповка, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
В пятницу, 30 мая, Марочко сообщал о том, что ВС РФ овладели в Редкодубе большей частью населенного пункта.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
"В ходе активных наступательных действий наши передовые подразделения прорвали оборонительную линию украинских боевиков западнее населенного пункта Редкодуб в ДНР и с ходу форсировали реку Нитриус... Это позволило нашему авангарду подойти к населенному пункту Карповка и начать бои за его освобождение", - рассказал эксперт, ссылаясь на свои источники и разведданные.
Марочко уточнил, что украинские силы не ожидали такого стремительного продвижения и не подготовили должным образом вторую и третью линию обороны, что и позволило подойти к Карповке.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаАндрей МарочкоВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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