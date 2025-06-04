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Продление ареста обвиняемым в попытке покушения на Тихона признали законным - РИА Новости, 04.06.2025
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Религия
 
14:55 04.06.2025
https://ria.ru/20250604/sud--2020867637.html
Продление ареста обвиняемым в попытке покушения на Тихона признали законным
Продление ареста обвиняемым в попытке покушения на Тихона признали законным - РИА Новости, 04.06.2025
Продление ареста обвиняемым в попытке покушения на Тихона признали законным
Мосгорсуд признал законным продление срока ареста фигурантам уголовного дела о попытке покушения на Митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова), РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T14:55:00+03:00
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МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Мосгорсуд признал законным продление срока ареста фигурантам уголовного дела о попытке покушения на Митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова), передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Постановление Мещанского суда Москвы в остальной части оставить без изменений, апелляционные жалобы – без удовлетворения", - огласила решение судья. Ранее срок ареста им был продлен до 12 июля. Оба фигуранта сегодня подтвердили в суде, что вину не признают. Как заявил в ходе заседания адвокат Никиты Иванковича Виктор Ларин, якобы "доказательства по делу были собраны с нарушениями". Адвокат Дениса Поповича Мария Эйсмонт выступила со схожим утверждением. Ранее ФСБ России сообщала о предотвращении в Москве теракта против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова), планировавшегося украинскими спецслужбами. В Москве были задержаны гражданин РФ и гражданин Украины, завербованные военной разведкой Украины, у них изъята самодельная бомба и поддельные украинские паспорта, они арестованы. Убийство митрополита Тихона готовили его помощник, уроженец города Черновцы (Украина) Денис Попович и клирик из Москвы Никита Иванкович, следует из видео ФСБ, показанного на телеканале "Россия 24". Попович на видео ФСБ России признался, что взрывчатку они должны были установить в Сретенском монастыре в Москве, в жилом помещении митрополита. Задержанный рассказал также, что за несогласие совершить преступление украинские спецслужбы угрожали ему убийством родственников.
https://ria.ru/20250301/ukraina-2002372253.html
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москва, россия, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), московский городской суд, сретенский монастырь, общество
Религия, Москва, Россия, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Московский городской суд, Сретенский монастырь, Общество
Продление ареста обвиняемым в попытке покушения на Тихона признали законным

Суд признал законным продление ареста обвиняемым в попытке покушения на Тихона

© ФСБ РоссииДенис Попович
Денис Попович - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© ФСБ России
Денис Попович. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Мосгорсуд признал законным продление срока ареста фигурантам уголовного дела о попытке покушения на Митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова), передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Постановление Мещанского суда Москвы в остальной части оставить без изменений, апелляционные жалобы – без удовлетворения", - огласила решение судья.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
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Ранее срок ареста им был продлен до 12 июля. Оба фигуранта сегодня подтвердили в суде, что вину не признают.
Как заявил в ходе заседания адвокат Никиты Иванковича Виктор Ларин, якобы "доказательства по делу были собраны с нарушениями".
Адвокат Дениса Поповича Мария Эйсмонт выступила со схожим утверждением.
Ранее ФСБ России сообщала о предотвращении в Москве теракта против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова), планировавшегося украинскими спецслужбами.
В Москве были задержаны гражданин РФ и гражданин Украины, завербованные военной разведкой Украины, у них изъята самодельная бомба и поддельные украинские паспорта, они арестованы. Убийство митрополита Тихона готовили его помощник, уроженец города Черновцы (Украина) Денис Попович и клирик из Москвы Никита Иванкович, следует из видео ФСБ, показанного на телеканале "Россия 24".
Попович на видео ФСБ России признался, что взрывчатку они должны были установить в Сретенском монастыре в Москве, в жилом помещении митрополита. Задержанный рассказал также, что за несогласие совершить преступление украинские спецслужбы угрожали ему убийством родственников.
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