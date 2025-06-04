https://ria.ru/20250604/sud--2020867637.html

Продление ареста обвиняемым в попытке покушения на Тихона признали законным

Продление ареста обвиняемым в попытке покушения на Тихона признали законным - РИА Новости, 04.06.2025

Продление ареста обвиняемым в попытке покушения на Тихона признали законным

Мосгорсуд признал законным продление срока ареста фигурантам уголовного дела о попытке покушения на Митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова), РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T14:55:00+03:00

2025-06-04T14:55:00+03:00

2025-06-04T14:55:00+03:00

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МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Мосгорсуд признал законным продление срока ареста фигурантам уголовного дела о попытке покушения на Митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова), передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Постановление Мещанского суда Москвы в остальной части оставить без изменений, апелляционные жалобы – без удовлетворения", - огласила решение судья. Ранее срок ареста им был продлен до 12 июля. Оба фигуранта сегодня подтвердили в суде, что вину не признают. Как заявил в ходе заседания адвокат Никиты Иванковича Виктор Ларин, якобы "доказательства по делу были собраны с нарушениями". Адвокат Дениса Поповича Мария Эйсмонт выступила со схожим утверждением. Ранее ФСБ России сообщала о предотвращении в Москве теракта против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова), планировавшегося украинскими спецслужбами. В Москве были задержаны гражданин РФ и гражданин Украины, завербованные военной разведкой Украины, у них изъята самодельная бомба и поддельные украинские паспорта, они арестованы. Убийство митрополита Тихона готовили его помощник, уроженец города Черновцы (Украина) Денис Попович и клирик из Москвы Никита Иванкович, следует из видео ФСБ, показанного на телеканале "Россия 24". Попович на видео ФСБ России признался, что взрывчатку они должны были установить в Сретенском монастыре в Москве, в жилом помещении митрополита. Задержанный рассказал также, что за несогласие совершить преступление украинские спецслужбы угрожали ему убийством родственников.

https://ria.ru/20250301/ukraina-2002372253.html

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