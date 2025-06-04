https://ria.ru/20250604/spetsoperatsiya-2020776825.html

ВС России сорвали контратаку ВСУ в Харьковской области, заявил Марочко

ВС России сорвали контратаку ВСУ в Харьковской области, заявил Марочко - РИА Новости, 04.06.2025

ВС России сорвали контратаку ВСУ в Харьковской области, заявил Марочко

Бойцы РФ сорвали контратаку ВСУ в районе села Тихое Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T06:04:00+03:00

2025-06-04T06:04:00+03:00

2025-06-04T06:04:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

харьковская область

украина

андрей марочко

вооруженные силы украины

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1a/1854392315_0:0:3074:1730_1920x0_80_0_0_8bd3a1e84dcafb657047af7da6d955b0.jpg

ЛУГАНСК, 4 июн – РИА Новости. Бойцы РФ сорвали контратаку ВСУ в районе села Тихое Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. Во вторник Марочко сообщил о том, что в районе населенного пункта Тихое российскими войсками уничтожено три опорных пункта противника, под контроль ВС РФ перешла лесополоса, улучшено тактическое положение по направлению Волчанских Хуторов. "Противник силами усиленного взвода попытался вернуть утраченные позиции в районе населенного пункта Тихое в Харьковской области. Замысел вооруженных формирований Украины был своевременно раскрыт и ВС РФ нанесли превентивный артиллерийский удар по местам сосредоточения украинских боевиков. В результате, большая часть личного состава вооруженный формирований Украины была уничтожена, штурм – сорван", - сообщил Марочко агентству.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

харьковская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, харьковская область, украина, андрей марочко, вооруженные силы украины, безопасность