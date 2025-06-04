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ВС России сорвали контратаку ВСУ в Харьковской области, заявил Марочко - РИА Новости, 04.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:04 04.06.2025
https://ria.ru/20250604/spetsoperatsiya-2020776825.html
ВС России сорвали контратаку ВСУ в Харьковской области, заявил Марочко
ВС России сорвали контратаку ВСУ в Харьковской области, заявил Марочко - РИА Новости, 04.06.2025
ВС России сорвали контратаку ВСУ в Харьковской области, заявил Марочко
Бойцы РФ сорвали контратаку ВСУ в районе села Тихое Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T06:04:00+03:00
2025-06-04T06:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
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андрей марочко
вооруженные силы украины
безопасность
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ЛУГАНСК, 4 июн – РИА Новости. Бойцы РФ сорвали контратаку ВСУ в районе села Тихое Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. Во вторник Марочко сообщил о том, что в районе населенного пункта Тихое российскими войсками уничтожено три опорных пункта противника, под контроль ВС РФ перешла лесополоса, улучшено тактическое положение по направлению Волчанских Хуторов. "Противник силами усиленного взвода попытался вернуть утраченные позиции в районе населенного пункта Тихое в Харьковской области. Замысел вооруженных формирований Украины был своевременно раскрыт и ВС РФ нанесли превентивный артиллерийский удар по местам сосредоточения украинских боевиков. В результате, большая часть личного состава вооруженный формирований Украины была уничтожена, штурм – сорван", - сообщил Марочко агентству.
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россия, харьковская область, украина, андрей марочко, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, Украина, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России сорвали контратаку ВСУ в Харьковской области, заявил Марочко

Марочко: ВС России сорвали контратаку ВСУ у села Тихое в Харьковской области

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкБТР-82 ВС РФ ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО
БТР-82 ВС РФ ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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БТР-82 ВС РФ ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 4 июн – РИА Новости. Бойцы РФ сорвали контратаку ВСУ в районе села Тихое Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
Во вторник Марочко сообщил о том, что в районе населенного пункта Тихое российскими войсками уничтожено три опорных пункта противника, под контроль ВС РФ перешла лесополоса, улучшено тактическое положение по направлению Волчанских Хуторов.
"Противник силами усиленного взвода попытался вернуть утраченные позиции в районе населенного пункта Тихое в Харьковской области. Замысел вооруженных формирований Украины был своевременно раскрыт и ВС РФ нанесли превентивный артиллерийский удар по местам сосредоточения украинских боевиков. В результате, большая часть личного состава вооруженный формирований Украины была уничтожена, штурм – сорван", - сообщил Марочко агентству.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияХарьковская областьУкраинаАндрей МарочкоВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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