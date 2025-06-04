https://ria.ru/20250604/sovet-2020871360.html

Путин проведет Совет по госполитике в сфере поддержки русского языка

Путин проведет Совет по госполитике в сфере поддержки русского языка - РИА Новости, 04.06.2025

Путин проведет Совет по госполитике в сфере поддержки русского языка

Президент России Владимир Путин 5 июня в режиме ВКС проведет Совет по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T15:12:00+03:00

2025-06-04T15:12:00+03:00

2025-06-04T15:17:00+03:00

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 5 июня в режиме ВКС проведет Совет по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России, сообщает пресс-служба Кремля."Пятого июня в преддверии Дня русского языка президент России Владимир Путин в режиме ВКС проведет Совет при президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федерации", - говорится в сообщении.Отмечается, что в мероприятии примут участие советник президента Елена Ямпольская, первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, помощник президента Владимир Мединский, а также представители общественных организаций, вузов, поэты, писатели и артисты.Члены Совета, как уточняется, обсудят выполнение поручений президента, данных на первом заседании 5 ноября 2024 года, включая проект Основ государственной языковой политики РФ. Среды тем обсуждения: создание единой линейки школьных учебников по русскому языку и литературе, поддержка учителей русского языка из воссоединенных территорий, запуск молодежной игры "Скажи по-русски" и возрождение чтецких программ в учебных заведениях.

https://ria.ru/20250524/putin-2018840271.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, владимир путин