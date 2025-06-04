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Шойгу и Ким Чен Ын обсудили восстановление Курской области - РИА Новости, 04.06.2025
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18:50 04.06.2025 (обновлено: 18:56 04.06.2025)
https://ria.ru/20250604/shoygu-2020950370.html
Шойгу и Ким Чен Ын обсудили восстановление Курской области
Шойгу и Ким Чен Ын обсудили восстановление Курской области - РИА Новости, 04.06.2025
Шойгу и Ким Чен Ын обсудили восстановление Курской области
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в Пхеньяне провел переговоры с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном, стороны обсудили перспективы... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T18:50:00+03:00
2025-06-04T18:56:00+03:00
россия
кндр (северная корея)
курская область
сергей шойгу
ким чен ын
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в Пхеньяне провел переговоры с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном, стороны обсудили перспективы восстановления Курской области, сообщили в пресс-службе аппарата СБ РФ в среду. "Шойгу и Ким Чен Ын обсудили перспективы восстановления Курской области", - заявили в Совбезе РФ. По данным пресс-службы, стороны также рассмотрели конкретные шаги по увековечиванию памяти подвига корейских воинов, которые принимали участие в освобождении Курской области от вооруженных сил Украины (ВСУ). "Особое внимание стороны уделили обсуждению вопросов, которые содержались в ранее направленном послании российского президента главе КНДР", - сказали в аппарате СБ РФ. Кроме того в ходе встречи состоялся обстоятельный диалог по широкому кругу проблем международной повестки дня, включая ситуацию вокруг Украины, и перспективам развития двусторонних отношений между Россией и КНДР в духе подписанного Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.
https://ria.ru/20250604/belousov-2020913281.html
россия
кндр (северная корея)
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россия, кндр (северная корея), курская область, сергей шойгу, ким чен ын, вооруженные силы украины
Россия, КНДР (Северная Корея), Курская область, Сергей Шойгу, Ким Чен Ын, Вооруженные силы Украины
Шойгу и Ким Чен Ын обсудили восстановление Курской области

Шойгу обсудил с Ким Чен Ыном перспективы восстановления Курской области

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСергей Шойгу
Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Сергей Шойгу. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в Пхеньяне провел переговоры с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном, стороны обсудили перспективы восстановления Курской области, сообщили в пресс-службе аппарата СБ РФ в среду.
"Шойгу и Ким Чен Ын обсудили перспективы восстановления Курской области", - заявили в Совбезе РФ.
По данным пресс-службы, стороны также рассмотрели конкретные шаги по увековечиванию памяти подвига корейских воинов, которые принимали участие в освобождении Курской области от вооруженных сил Украины (ВСУ).
"Особое внимание стороны уделили обсуждению вопросов, которые содержались в ранее направленном послании российского президента главе КНДР", - сказали в аппарате СБ РФ.
Кроме того в ходе встречи состоялся обстоятельный диалог по широкому кругу проблем международной повестки дня, включая ситуацию вокруг Украины, и перспективам развития двусторонних отношений между Россией и КНДР в духе подписанного Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.
Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
Большая часть территории Курской области разминирована, заявил Белоусов
Вчера, 17:18
 
РоссияКНДР (Северная Корея)Курская областьСергей ШойгуКим Чен ЫнВооруженные силы Украины
 
 
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