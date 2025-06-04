https://ria.ru/20250604/shoygu-2020950370.html

Шойгу и Ким Чен Ын обсудили восстановление Курской области

Шойгу и Ким Чен Ын обсудили восстановление Курской области - РИА Новости, 04.06.2025

Шойгу и Ким Чен Ын обсудили восстановление Курской области

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в Пхеньяне провел переговоры с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном, стороны обсудили перспективы... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T18:50:00+03:00

2025-06-04T18:50:00+03:00

2025-06-04T18:56:00+03:00

россия

кндр (северная корея)

курская область

сергей шойгу

ким чен ын

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в Пхеньяне провел переговоры с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном, стороны обсудили перспективы восстановления Курской области, сообщили в пресс-службе аппарата СБ РФ в среду. "Шойгу и Ким Чен Ын обсудили перспективы восстановления Курской области", - заявили в Совбезе РФ. По данным пресс-службы, стороны также рассмотрели конкретные шаги по увековечиванию памяти подвига корейских воинов, которые принимали участие в освобождении Курской области от вооруженных сил Украины (ВСУ). "Особое внимание стороны уделили обсуждению вопросов, которые содержались в ранее направленном послании российского президента главе КНДР", - сказали в аппарате СБ РФ. Кроме того в ходе встречи состоялся обстоятельный диалог по широкому кругу проблем международной повестки дня, включая ситуацию вокруг Украины, и перспективам развития двусторонних отношений между Россией и КНДР в духе подписанного Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

https://ria.ru/20250604/belousov-2020913281.html

россия

кндр (северная корея)

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россия, кндр (северная корея), курская область, сергей шойгу, ким чен ын, вооруженные силы украины