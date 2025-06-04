https://ria.ru/20250604/shoygu-2020950370.html
Шойгу и Ким Чен Ын обсудили восстановление Курской области
Шойгу и Ким Чен Ын обсудили восстановление Курской области - РИА Новости, 04.06.2025
Шойгу и Ким Чен Ын обсудили восстановление Курской области
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в Пхеньяне провел переговоры с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном, стороны обсудили перспективы... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T18:50:00+03:00
2025-06-04T18:50:00+03:00
2025-06-04T18:56:00+03:00
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в Пхеньяне провел переговоры с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном, стороны обсудили перспективы восстановления Курской области, сообщили в пресс-службе аппарата СБ РФ в среду. "Шойгу и Ким Чен Ын обсудили перспективы восстановления Курской области", - заявили в Совбезе РФ. По данным пресс-службы, стороны также рассмотрели конкретные шаги по увековечиванию памяти подвига корейских воинов, которые принимали участие в освобождении Курской области от вооруженных сил Украины (ВСУ). "Особое внимание стороны уделили обсуждению вопросов, которые содержались в ранее направленном послании российского президента главе КНДР", - сказали в аппарате СБ РФ. Кроме того в ходе встречи состоялся обстоятельный диалог по широкому кругу проблем международной повестки дня, включая ситуацию вокруг Украины, и перспективам развития двусторонних отношений между Россией и КНДР в духе подписанного Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.
https://ria.ru/20250604/belousov-2020913281.html
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россия, кндр (северная корея), курская область, сергей шойгу, ким чен ын, вооруженные силы украины
Россия, КНДР (Северная Корея), Курская область, Сергей Шойгу, Ким Чен Ын, Вооруженные силы Украины
Шойгу и Ким Чен Ын обсудили восстановление Курской области
Шойгу обсудил с Ким Чен Ыном перспективы восстановления Курской области