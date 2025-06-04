https://ria.ru/20250604/shoygu-2020871955.html
Шойгу провел встречу с Ким Чен Ыном
Шойгу провел встречу с Ким Чен Ыном - РИА Новости, 04.06.2025
Шойгу провел встречу с Ким Чен Ыном
Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу 4 июня обсудил с лидером КНДР Ким Чен Ыном сотрудничество Москвы и Пхеньяна, а также ситуацию вокруг... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T15:18:00+03:00
2025-06-04T15:18:00+03:00
2025-06-04T15:35:00+03:00
кндр (северная корея)
россия
ким чен ын
корейский полуостров
в мире
пхеньян
сергей шойгу
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/04/2020874760_0:399:860:883_1920x0_80_0_0_bcd34f686d7deaed7b4f54271a57d7be.jpg
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу 4 июня обсудил с лидером КНДР Ким Чен Ыном сотрудничество Москвы и Пхеньяна, а также ситуацию вокруг украинского кризиса, сообщило посольство РФ в Пхеньяне."Сергей Шойгу был принят председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном. В ходе беседы, прошедшей в обстановке товарищеского взаимопонимания, обсуждались вопросы сотрудничества в различных областях, состоялся обмен мнениями о ситуации вокруг украинского кризиса и на Корейском полуострове", - говорится в сообщении дипмиссии в Telegram-канале.
https://ria.ru/20250601/kndr-2020324265.html
кндр (северная корея)
россия
корейский полуостров
пхеньян
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/04/2020874760_0:318:860:963_1920x0_80_0_0_7b0841b7bdaefe06b992083b00af14f1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кндр (северная корея), россия, ким чен ын, корейский полуостров, в мире, пхеньян, сергей шойгу
КНДР (Северная Корея), Россия, Ким Чен Ын, Корейский полуостров, В мире, Пхеньян, Сергей Шойгу
Шойгу провел встречу с Ким Чен Ыном
Шойгу провел встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном