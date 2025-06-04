https://ria.ru/20250604/shoygu-2020871955.html

Шойгу провел встречу с Ким Чен Ыном

Шойгу провел встречу с Ким Чен Ыном - РИА Новости, 04.06.2025

Шойгу провел встречу с Ким Чен Ыном

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу 4 июня обсудил с лидером КНДР Ким Чен Ыном сотрудничество Москвы и Пхеньяна, а также ситуацию вокруг... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T15:18:00+03:00

2025-06-04T15:18:00+03:00

2025-06-04T15:35:00+03:00

кндр (северная корея)

россия

ким чен ын

корейский полуостров

в мире

пхеньян

сергей шойгу

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу 4 июня обсудил с лидером КНДР Ким Чен Ыном сотрудничество Москвы и Пхеньяна, а также ситуацию вокруг украинского кризиса, сообщило посольство РФ в Пхеньяне."Сергей Шойгу был принят председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном. В ходе беседы, прошедшей в обстановке товарищеского взаимопонимания, обсуждались вопросы сотрудничества в различных областях, состоялся обмен мнениями о ситуации вокруг украинского кризиса и на Корейском полуострове", - говорится в сообщении дипмиссии в Telegram-канале.

https://ria.ru/20250601/kndr-2020324265.html

кндр (северная корея)

россия

корейский полуостров

пхеньян

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кндр (северная корея), россия, ким чен ын, корейский полуостров, в мире, пхеньян, сергей шойгу