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Шойгу провел встречу с Ким Чен Ыном - РИА Новости, 04.06.2025
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15:18 04.06.2025 (обновлено: 15:35 04.06.2025)
https://ria.ru/20250604/shoygu-2020871955.html
Шойгу провел встречу с Ким Чен Ыном
Шойгу провел встречу с Ким Чен Ыном - РИА Новости, 04.06.2025
Шойгу провел встречу с Ким Чен Ыном
Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу 4 июня обсудил с лидером КНДР Ким Чен Ыном сотрудничество Москвы и Пхеньяна, а также ситуацию вокруг... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T15:18:00+03:00
2025-06-04T15:35:00+03:00
кндр (северная корея)
россия
ким чен ын
корейский полуостров
в мире
пхеньян
сергей шойгу
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу 4 июня обсудил с лидером КНДР Ким Чен Ыном сотрудничество Москвы и Пхеньяна, а также ситуацию вокруг украинского кризиса, сообщило посольство РФ в Пхеньяне."Сергей Шойгу был принят председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном. В ходе беседы, прошедшей в обстановке товарищеского взаимопонимания, обсуждались вопросы сотрудничества в различных областях, состоялся обмен мнениями о ситуации вокруг украинского кризиса и на Корейском полуострове", - говорится в сообщении дипмиссии в Telegram-канале.
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россия
корейский полуостров
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кндр (северная корея), россия, ким чен ын, корейский полуостров, в мире, пхеньян, сергей шойгу
КНДР (Северная Корея), Россия, Ким Чен Ын, Корейский полуостров, В мире, Пхеньян, Сергей Шойгу
Шойгу провел встречу с Ким Чен Ыном

Шойгу провел встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном

© Фото : Посольство России в КНДРСергей Шойгу во время визита в Пхеньян
Сергей Шойгу во время визита в Пхеньян - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© Фото : Посольство России в КНДР
Сергей Шойгу во время визита в Пхеньян
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу 4 июня обсудил с лидером КНДР Ким Чен Ыном сотрудничество Москвы и Пхеньяна, а также ситуацию вокруг украинского кризиса, сообщило посольство РФ в Пхеньяне.
"Сергей Шойгу был принят председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном. В ходе беседы, прошедшей в обстановке товарищеского взаимопонимания, обсуждались вопросы сотрудничества в различных областях, состоялся обмен мнениями о ситуации вокруг украинского кризиса и на Корейском полуострове", - говорится в сообщении дипмиссии в Telegram-канале.
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КНДР (Северная Корея)РоссияКим Чен ЫнКорейский полуостровВ миреПхеньянСергей Шойгу
 
 
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