Рейтинг@Mail.ru
Школьника, разносившего листовки в Петербурге, ударили по голове - РИА Новости, 04.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:21 04.06.2025
https://ria.ru/20250604/shkolnik-2020954068.html
Школьника, разносившего листовки в Петербурге, ударили по голове
Школьника, разносившего листовки в Петербурге, ударили по голове - РИА Новости, 04.06.2025
Школьника, разносившего листовки в Петербурге, ударили по голове
Школьник, который раскладывал рекламные листовки по почтовым ящикам дома в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, получил по голове от одного из жильцов и был... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T19:21:00+03:00
2025-06-04T19:21:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн – РИА Новости. Школьник, который раскладывал рекламные листовки по почтовым ящикам дома в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, получил по голове от одного из жильцов и был госпитализирован, по факту инцидента идет проверка, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как отмечает ведомство, в понедельник в полицию Пушкинского района поступило сообщение о скандале в парадной дома №22 на Первомайской улице в поселке Шушары. Прибыв на место происшествия, правоохранители обнаружили 14-летнего подростка с кровоподтеком на голове, консьержа, а также участвовавших в конфликте жильцов. &quot;Установлено, что между подростком и консьержем возник скандал из-за раскладки школьником рекламных листовок по почтовым ящикам. К конфликту подключились жильцы дома, ставшие очевидцами происходящего, после чего один из них ударил подростка по голове&quot;, – говорится в сообщении.Школьника доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести, а напавшего на него жильца – в полицию. По факту инцидента организована проверка, добавили в ГУМВД.
https://ria.ru/20250524/kuban-2018884159.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_109:0:1776:1250_1920x0_80_0_0_eac86267e983c38d8568067b4669f490.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, санкт-петербург, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия
Происшествия, Санкт-Петербург, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Россия
Школьника, разносившего листовки в Петербурге, ударили по голове

МВД: разносивший листовки в Петербурге школьник получил по голове, идет проверка

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн – РИА Новости. Школьник, который раскладывал рекламные листовки по почтовым ящикам дома в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, получил по голове от одного из жильцов и был госпитализирован, по факту инцидента идет проверка, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как отмечает ведомство, в понедельник в полицию Пушкинского района поступило сообщение о скандале в парадной дома №22 на Первомайской улице в поселке Шушары. Прибыв на место происшествия, правоохранители обнаружили 14-летнего подростка с кровоподтеком на голове, консьержа, а также участвовавших в конфликте жильцов.
«

"Установлено, что между подростком и консьержем возник скандал из-за раскладки школьником рекламных листовок по почтовым ящикам. К конфликту подключились жильцы дома, ставшие очевидцами происходящего, после чего один из них ударил подростка по голове", – говорится в сообщении.

Школьника доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести, а напавшего на него жильца – в полицию. По факту инцидента организована проверка, добавили в ГУМВД.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
На Кубани возбудили уголовное дело после сообщения об избиении врача
24 мая, 18:26
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала