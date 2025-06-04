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Школьника, разносившего листовки в Петербурге, ударили по голове
Школьника, разносившего листовки в Петербурге, ударили по голове - РИА Новости, 04.06.2025
Школьника, разносившего листовки в Петербурге, ударили по голове
Школьник, который раскладывал рекламные листовки по почтовым ящикам дома в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, получил по голове от одного из жильцов и был... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T19:21:00+03:00
2025-06-04T19:21:00+03:00
2025-06-04T19:21:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн – РИА Новости. Школьник, который раскладывал рекламные листовки по почтовым ящикам дома в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, получил по голове от одного из жильцов и был госпитализирован, по факту инцидента идет проверка, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как отмечает ведомство, в понедельник в полицию Пушкинского района поступило сообщение о скандале в парадной дома №22 на Первомайской улице в поселке Шушары. Прибыв на место происшествия, правоохранители обнаружили 14-летнего подростка с кровоподтеком на голове, консьержа, а также участвовавших в конфликте жильцов. "Установлено, что между подростком и консьержем возник скандал из-за раскладки школьником рекламных листовок по почтовым ящикам. К конфликту подключились жильцы дома, ставшие очевидцами происходящего, после чего один из них ударил подростка по голове", – говорится в сообщении.Школьника доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести, а напавшего на него жильца – в полицию. По факту инцидента организована проверка, добавили в ГУМВД.
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происшествия, санкт-петербург, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия
Происшествия, Санкт-Петербург, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Россия
Школьника, разносившего листовки в Петербурге, ударили по голове
МВД: разносивший листовки в Петербурге школьник получил по голове, идет проверка