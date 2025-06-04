https://ria.ru/20250604/seul-2020780892.html
Сеул будет реагировать на провокации КНДР при помощи альянса с США
Сеул будет реагировать на провокации КНДР при помощи альянса с США - РИА Новости, 04.06.2025
Сеул будет реагировать на провокации КНДР при помощи альянса с США
Новый президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён в речи на инаугурации заявил, что Сеул будет реагировать "провокации" КНДР на основе своей военной мощи и альянса с США,... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T07:26:00+03:00
2025-06-04T07:26:00+03:00
2025-06-04T12:31:00+03:00
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СЕУЛ, 4 июн – РИА Новости. Новый президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён в речи на инаугурации заявил, что Сеул будет реагировать "провокации" КНДР на основе своей военной мощи и альянса с США, но также собирается строить мир на Корейском полуострове при помощи диалога и сотрудничества, трансляция церемонии велась телеканалом YTN. "Хотя мы будем отвечать на ядерное оружие и военные провокации Севера, опираясь на военный бюджет, вдвое превышающий ВВП Северной Кореи, и военную мощь пятого уровня в мире, а также на альянс с США, мы при этом откроем каналы общения с ней, чтобы строить мир на Корейском полуострове при помощи диалога и сотрудничества", - заявил Ли Чжэ Мён. Президент Ли Чжэ Мен официально приступил к исполнению своих пятилетних обязанностей в среду после того, как Центральная избирательная комиссия (ЦИК) подтвердила его победу на выборах 3 июня. Политик получил 49,42% голосов. Ли Чжэ Мён вступил в должность президента, включая роль главнокомандующего, в 6.21 (0.21 мск), после того как ЦИК одобрил его победу на пленарном заседании. Он вступил в должность немедленно, без переходного периода, так как был избран в результате внеочередных выборов, прошедших из-за импичмента предыдущего лидера страны. Церемония инаугурации началась в 11.00 (5.00 мск) в главном холле здания парламента страны и завершилась примерно за 32 минуты, после чего Ли Чжэ Мён с супругой пообщались с пришедшими на церемонию депутатами, официальными лицами и другими гостями. Президент также поздоровался и сфотографировался с обслуживающим персоналом парламента, уборщиками и охранниками, а затем вышел из здания, чтобы поприветствовать собравшихся у парламента сторонников.
https://ria.ru/20250604/koreya-2020780556.html
https://ria.ru/20250603/koreya-2020742566.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, корейский полуостров, южная корея, ли чжэ мен, сеул
В мире, США, Корейский полуостров, Южная Корея, Ли Чжэ Мен, Сеул
Сеул будет реагировать на провокации КНДР при помощи альянса с США
Ли Чжэ Мен: Сеул будет реагировать на провокации КНДР при помощи альянса с США
СЕУЛ, 4 июн – РИА Новости. Новый президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён в речи на инаугурации заявил, что Сеул будет реагировать "провокации" КНДР на основе своей военной мощи и альянса с США, но также собирается строить мир на Корейском полуострове при помощи диалога и сотрудничества, трансляция церемонии велась телеканалом YTN.
"Хотя мы будем отвечать на ядерное оружие и военные провокации Севера
, опираясь на военный бюджет, вдвое превышающий ВВП Северной Кореи, и военную мощь пятого уровня в мире, а также на альянс с США
, мы при этом откроем каналы общения с ней, чтобы строить мир на Корейском полуострове
при помощи диалога и сотрудничества", - заявил Ли Чжэ Мён
.
Президент Ли Чжэ Мен официально приступил к исполнению своих пятилетних обязанностей в среду после того, как Центральная избирательная комиссия (ЦИК) подтвердила его победу на выборах 3 июня. Политик получил 49,42% голосов. Ли Чжэ Мён вступил в должность президента, включая роль главнокомандующего, в 6.21 (0.21 мск), после того как ЦИК одобрил его победу на пленарном заседании.
Он вступил в должность немедленно, без переходного периода, так как был избран в результате внеочередных выборов, прошедших из-за импичмента предыдущего лидера страны.
Церемония инаугурации началась в 11.00 (5.00 мск) в главном холле здания парламента страны и завершилась примерно за 32 минуты, после чего Ли Чжэ Мён с супругой пообщались с пришедшими на церемонию депутатами, официальными лицами и другими гостями.
Президент также поздоровался и сфотографировался с обслуживающим персоналом парламента, уборщиками и охранниками, а затем вышел из здания, чтобы поприветствовать собравшихся у парламента сторонников.