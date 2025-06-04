https://ria.ru/20250604/seul-2020780892.html

Сеул будет реагировать на провокации КНДР при помощи альянса с США

Сеул будет реагировать на провокации КНДР при помощи альянса с США - РИА Новости, 04.06.2025

Сеул будет реагировать на провокации КНДР при помощи альянса с США

Новый президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён в речи на инаугурации заявил, что Сеул будет реагировать "провокации" КНДР на основе своей военной мощи и альянса с США,... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T07:26:00+03:00

2025-06-04T07:26:00+03:00

2025-06-04T12:31:00+03:00

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СЕУЛ, 4 июн – РИА Новости. Новый президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён в речи на инаугурации заявил, что Сеул будет реагировать "провокации" КНДР на основе своей военной мощи и альянса с США, но также собирается строить мир на Корейском полуострове при помощи диалога и сотрудничества, трансляция церемонии велась телеканалом YTN. "Хотя мы будем отвечать на ядерное оружие и военные провокации Севера, опираясь на военный бюджет, вдвое превышающий ВВП Северной Кореи, и военную мощь пятого уровня в мире, а также на альянс с США, мы при этом откроем каналы общения с ней, чтобы строить мир на Корейском полуострове при помощи диалога и сотрудничества", - заявил Ли Чжэ Мён. Президент Ли Чжэ Мен официально приступил к исполнению своих пятилетних обязанностей в среду после того, как Центральная избирательная комиссия (ЦИК) подтвердила его победу на выборах 3 июня. Политик получил 49,42% голосов. Ли Чжэ Мён вступил в должность президента, включая роль главнокомандующего, в 6.21 (0.21 мск), после того как ЦИК одобрил его победу на пленарном заседании. Он вступил в должность немедленно, без переходного периода, так как был избран в результате внеочередных выборов, прошедших из-за импичмента предыдущего лидера страны. Церемония инаугурации началась в 11.00 (5.00 мск) в главном холле здания парламента страны и завершилась примерно за 32 минуты, после чего Ли Чжэ Мён с супругой пообщались с пришедшими на церемонию депутатами, официальными лицами и другими гостями. Президент также поздоровался и сфотографировался с обслуживающим персоналом парламента, уборщиками и охранниками, а затем вышел из здания, чтобы поприветствовать собравшихся у парламента сторонников.

https://ria.ru/20250604/koreya-2020780556.html

https://ria.ru/20250603/koreya-2020742566.html

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корейский полуостров

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, корейский полуостров, южная корея, ли чжэ мен, сеул