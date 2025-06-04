https://ria.ru/20250604/rzhd-2020931254.html

Путепровод в Брянской области планируется восстановить до октября

Путепровод в Брянской области планируется восстановить до октября - РИА Новости, 04.06.2025

Путепровод в Брянской области планируется восстановить до октября

Работы по восстановлению путепровода в Брянской области на месте, где мост обрушился на железнодорожные пути, будут завершены не позднее 1 октября 2025 года,... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T17:56:00+03:00

2025-06-04T17:56:00+03:00

2025-06-04T17:56:00+03:00

брянская область

россия

выгоничский район

олег белозеров

владимир путин

ржд

федеральное дорожное агентство (росавтодор)

обрушение моста на поезд в брянской области

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Работы по восстановлению путепровода в Брянской области на месте, где мост обрушился на железнодорожные пути, будут завершены не позднее 1 октября 2025 года, сообщил гендиректор РЖД Олег Белозеров. Глава РЖД в среду выступал на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства в режиме видеоконференции. "В настоящее время движение поездов по участку осуществляется без ограничений. При этом Росавтодором организованы работы по восстановлению путепровода, которые будут завершены не позднее 1 октября 2025 года", - сообщил Белозеров. Он добавил, что Росавтодор по согласованию с администрацией Брянской определил маршруты объезда для автотранспорта. В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд № 86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 100 пострадали. Следственный комитет РФ сообщил, что подрывы железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях квалифицированы следствием как теракты.

https://ria.ru/20250604/vzryvy-2020910869.html

https://ria.ru/20250604/uscherb-2020902871.html

брянская область

россия

выгоничский район

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брянская область, россия, выгоничский район, олег белозеров, владимир путин, ржд, федеральное дорожное агентство (росавтодор), обрушение моста на поезд в брянской области, происшествия