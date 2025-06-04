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Путепровод в Брянской области планируется восстановить до октября - РИА Новости, 04.06.2025
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17:56 04.06.2025
https://ria.ru/20250604/rzhd-2020931254.html
Путепровод в Брянской области планируется восстановить до октября
Путепровод в Брянской области планируется восстановить до октября - РИА Новости, 04.06.2025
Путепровод в Брянской области планируется восстановить до октября
Работы по восстановлению путепровода в Брянской области на месте, где мост обрушился на железнодорожные пути, будут завершены не позднее 1 октября 2025 года,... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T17:56:00+03:00
2025-06-04T17:56:00+03:00
брянская область
россия
выгоничский район
олег белозеров
владимир путин
ржд
федеральное дорожное агентство (росавтодор)
обрушение моста на поезд в брянской области
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Работы по восстановлению путепровода в Брянской области на месте, где мост обрушился на железнодорожные пути, будут завершены не позднее 1 октября 2025 года, сообщил гендиректор РЖД Олег Белозеров. Глава РЖД в среду выступал на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства в режиме видеоконференции. "В настоящее время движение поездов по участку осуществляется без ограничений. При этом Росавтодором организованы работы по восстановлению путепровода, которые будут завершены не позднее 1 октября 2025 года", - сообщил Белозеров. Он добавил, что Росавтодор по согласованию с администрацией Брянской определил маршруты объезда для автотранспорта. В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд № 86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 100 пострадали. Следственный комитет РФ сообщил, что подрывы железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях квалифицированы следствием как теракты.
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брянская область
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брянская область, россия, выгоничский район, олег белозеров, владимир путин, ржд, федеральное дорожное агентство (росавтодор), обрушение моста на поезд в брянской области, происшествия
Брянская область, Россия, Выгоничский район, Олег Белозеров, Владимир Путин, РЖД, Федеральное дорожное агентство (Росавтодор), Обрушение моста на поезд в Брянской области, Происшествия
Путепровод в Брянской области планируется восстановить до октября

РЖД: работы по восстановлению путепровода в Брянской области завершат до октября

© РИА Новости / МЧС РФ | Перейти в медиабанкМесто обрушения моста вследствие подрыва в Брянской области
Место обрушения моста вследствие подрыва в Брянской области - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в медиабанк
Место обрушения моста вследствие подрыва в Брянской области
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Работы по восстановлению путепровода в Брянской области на месте, где мост обрушился на железнодорожные пути, будут завершены не позднее 1 октября 2025 года, сообщил гендиректор РЖД Олег Белозеров.
Глава РЖД в среду выступал на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства в режиме видеоконференции.
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"В настоящее время движение поездов по участку осуществляется без ограничений. При этом Росавтодором организованы работы по восстановлению путепровода, которые будут завершены не позднее 1 октября 2025 года", - сообщил Белозеров.
Он добавил, что Росавтодор по согласованию с администрацией Брянской определил маршруты объезда для автотранспорта.
В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд № 86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 100 пострадали. Следственный комитет РФ сообщил, что подрывы железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях квалифицированы следствием как теракты.
Аварийно-спасательные работы на месте обрушения моста в Брянской области - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
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Брянская областьРоссияВыгоничский районОлег БелозеровВладимир ПутинРЖДФедеральное дорожное агентство (Росавтодор)Обрушение моста на поезд в Брянской областиПроисшествия
 
 
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