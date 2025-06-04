https://ria.ru/20250604/rossija-2020841460.html

В Кремле рассказали о мерах предосторожности в связи с терактами ВСУ

В Кремле рассказали о мерах предосторожности в связи с терактами ВСУ - РИА Новости, 04.06.2025

В Кремле рассказали о мерах предосторожности в связи с терактами ВСУ

Россия принимает меры предосторожности из-за атак Киева на объекты мирной инфраструктуры, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T13:06:00+03:00

2025-06-04T13:06:00+03:00

2025-06-04T13:29:00+03:00

россия

дмитрий песков

в мире

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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Россия принимает меры предосторожности из-за атак Киева на объекты мирной инфраструктуры, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Киевский режим продолжает свои попытки атаковать объекты мирной инфраструктуры. Российская сторона принимает соответствующие меры предосторожности, исходя из хорошо известной и понятной сущности киевского режима", — сказал он.В последние дни киевский режим устроил сразу несколько терактов на территории России. Так, в ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области автомобильный мост обрушился на проходивший под ним пассажирский поезд, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более ста пострадали. Примерно в это же время на 48-м километре трассы Тросна — Калиновка в Железногорском районе Курской области произошло обрушение моста в тот момент, когда по нему ехал грузовой локомотив. Пострадали трое сотрудников поездной бригады. Следственный комитет квалифицировал подрывы железнодорожной инфраструктуры как теракты. В тот же день террористической атаке с применением FPV-дронов подверглись аэродромы в пяти регионах. Как заявили в Минобороны, все удары в Ивановской, Рязанской и Амурской областях отразили. На объектах в Мурманской и Иркутской областях начались возгорания, но их оперативно ликвидировали, жертв среди персонала нет. Некоторых участников атак удалось задержать. Ответственность за теракты взял на себя Владимир Зеленский.Третьего июня прогремел взрыв около Крымского моста. По словам Пескова, мост не получил повреждений и продолжает работать.

https://ria.ru/20250603/podryvy-2020690546.html

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россия, дмитрий песков, в мире