https://ria.ru/20250604/ritter-2020766378.html

В США пришли в ужас из-за атак ВСУ на аэродромы

В США пришли в ужас из-за атак ВСУ на аэродромы - РИА Новости, 04.06.2025

В США пришли в ужас из-за атак ВСУ на аэродромы

Атаки Украины на российские аэродромы необходимо воспринимать только как акт терроризма, в том числе политического, завил бывший американский разведчик Скотт... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T01:40:00+03:00

2025-06-04T01:40:00+03:00

2025-06-04T01:40:00+03:00

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вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 4 июня — РИА Новости. Атаки Украины на российские аэродромы необходимо воспринимать только как акт терроризма, в том числе политического, завил бывший американский разведчик Скотт Риттер во время трансляции в соцсети X."Все перечисленное — акт терроризма <…> Кроме того, это была попытка сорвать переговоры, то есть это еще и политический терроризм, помимо всего прочего", — сказал он.Аналитик также отметил, что на фронте российская армия продолжает продвижение, и именно это диктует политическую обстановку, считает эксперт."Ответ будет, и все ответственные за это будут уничтожены", — заключил Риттер.Первого июня Минобороны России сообщило о террористических атаках ВСУ FPV-дронами на аэродромы в пяти регионах. Все удары в Ивановской, Рязанской и Амурской областях отразили. Возгорания на объектах в Мурманской и Иркутской областях ликвидировали, жертв среди персонала нет. Некоторых участников атак удалось задержать.Ответственность за теракты взял на себя глава киевского режима.

https://ria.ru/20250604/ataka-2020763488.html

https://ria.ru/20250602/peregovory-2020562136.html

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в мире, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), скотт риттер, россия