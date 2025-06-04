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В США пришли в ужас из-за атак ВСУ на аэродромы - РИА Новости, 04.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:40 04.06.2025
https://ria.ru/20250604/ritter-2020766378.html
В США пришли в ужас из-за атак ВСУ на аэродромы
В США пришли в ужас из-за атак ВСУ на аэродромы - РИА Новости, 04.06.2025
В США пришли в ужас из-за атак ВСУ на аэродромы
Атаки Украины на российские аэродромы необходимо воспринимать только как акт терроризма, в том числе политического, завил бывший американский разведчик Скотт... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T01:40:00+03:00
2025-06-04T01:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
скотт риттер
россия
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МОСКВА, 4 июня — РИА Новости. Атаки Украины на российские аэродромы необходимо воспринимать только как акт терроризма, в том числе политического, завил бывший американский разведчик Скотт Риттер во время трансляции в соцсети X."Все перечисленное — акт терроризма &lt;…&gt; Кроме того, это была попытка сорвать переговоры, то есть это еще и политический терроризм, помимо всего прочего", — сказал он.Аналитик также отметил, что на фронте российская армия продолжает продвижение, и именно это диктует политическую обстановку, считает эксперт."Ответ будет, и все ответственные за это будут уничтожены", — заключил Риттер.Первого июня Минобороны России сообщило о террористических атаках ВСУ FPV-дронами на аэродромы в пяти регионах. Все удары в Ивановской, Рязанской и Амурской областях отразили. Возгорания на объектах в Мурманской и Иркутской областях ликвидировали, жертв среди персонала нет. Некоторых участников атак удалось задержать.Ответственность за теракты взял на себя глава киевского режима.
https://ria.ru/20250604/ataka-2020763488.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), скотт риттер, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Скотт Риттер, Россия
В США пришли в ужас из-за атак ВСУ на аэродромы

Скотт Риттер: атаки ВСУ на аэродромы стала актом терроризма

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Капитолий
Вид на Капитолий - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 4 июня — РИА Новости. Атаки Украины на российские аэродромы необходимо воспринимать только как акт терроризма, в том числе политического, завил бывший американский разведчик Скотт Риттер во время трансляции в соцсети X.
"Все перечисленное — акт терроризма <…> Кроме того, это была попытка сорвать переговоры, то есть это еще и политический терроризм, помимо всего прочего", — сказал он.
Кит Келлог - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
Атаки Украины на российские авиабазы увеличили риски, заявил Келлог
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Аналитик также отметил, что на фронте российская армия продолжает продвижение, и именно это диктует политическую обстановку, считает эксперт.
"Ответ будет, и все ответственные за это будут уничтожены", — заключил Риттер.
Первого июня Минобороны России сообщило о террористических атаках ВСУ FPV-дронами на аэродромы в пяти регионах. Все удары в Ивановской, Рязанской и Амурской областях отразили. Возгорания на объектах в Мурманской и Иркутской областях ликвидировали, жертв среди персонала нет. Некоторых участников атак удалось задержать.
Ответственность за теракты взял на себя глава киевского режима.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Скотт РиттерРоссия
 
 
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