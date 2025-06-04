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Путин и Трамп не обсуждали обмен заключенными - РИА Новости, 04.06.2025
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21:20 04.06.2025
https://ria.ru/20250604/putin-2020972867.html
Путин и Трамп не обсуждали обмен заключенными
Путин и Трамп не обсуждали обмен заключенными - РИА Новости, 04.06.2025
Путин и Трамп не обсуждали обмен заключенными
Тема обмена заключёнными между Россией и США не обсуждалась в ходе нового разговора президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, заявил... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T21:20:00+03:00
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Тема обмена заключёнными между Россией и США не обсуждалась в ходе нового разговора президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. В среду состоялся телефонный разговор между Путиным и Трампом. "Нет, в этот раз об этом разговор не заходил. Президенты разговаривали на этот счет, как вы помните, в ходе предыдущего разговора, который состоялся 19 мая. Эта тема на этот раз не затрагивалась", - сказал Ушаков журналистам, отвечая на вопрос, обсуждалась ли в новом разговоре лидеров России и США тема обмена заключенными между двумя странами.
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россия, сша, владимир путин, дональд трамп, юрий ушаков, в мире
Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Юрий Ушаков, В мире
Путин и Трамп не обсуждали обмен заключенными

Ушаков: Путин и Трамп не обсуждали обмен заключенными в телефонном разговоре

© Фото : AP Photo/House Select Committee, РИА Новости/Алексей ДружининДональд Трамп и Владимир Путин
Дональд Трамп и Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© Фото : AP Photo/House Select Committee, РИА Новости/Алексей Дружинин
Дональд Трамп и Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Тема обмена заключёнными между Россией и США не обсуждалась в ходе нового разговора президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
В среду состоялся телефонный разговор между Путиным и Трампом.
"Нет, в этот раз об этом разговор не заходил. Президенты разговаривали на этот счет, как вы помните, в ходе предыдущего разговора, который состоялся 19 мая. Эта тема на этот раз не затрагивалась", - сказал Ушаков журналистам, отвечая на вопрос, обсуждалась ли в новом разговоре лидеров России и США тема обмена заключенными между двумя странами.
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