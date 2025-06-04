https://ria.ru/20250604/putin-2020972867.html

Путин и Трамп не обсуждали обмен заключенными

Путин и Трамп не обсуждали обмен заключенными - РИА Новости, 04.06.2025

Путин и Трамп не обсуждали обмен заключенными

Тема обмена заключёнными между Россией и США не обсуждалась в ходе нового разговора президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, заявил... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T21:20:00+03:00

2025-06-04T21:20:00+03:00

2025-06-04T21:20:00+03:00

россия

сша

владимир путин

дональд трамп

юрий ушаков

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005805664_50:0:1440:782_1920x0_80_0_0_caf5343543e5fbe706a7c44eb94bf8c3.jpg

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Тема обмена заключёнными между Россией и США не обсуждалась в ходе нового разговора президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. В среду состоялся телефонный разговор между Путиным и Трампом. "Нет, в этот раз об этом разговор не заходил. Президенты разговаривали на этот счет, как вы помните, в ходе предыдущего разговора, который состоялся 19 мая. Эта тема на этот раз не затрагивалась", - сказал Ушаков журналистам, отвечая на вопрос, обсуждалась ли в новом разговоре лидеров России и США тема обмена заключенными между двумя странами.

https://ria.ru/20250410/obmen-1998890903.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, владимир путин, дональд трамп, юрий ушаков, в мире