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Путин и Трамп не обсуждали обмен заключенными
Путин и Трамп не обсуждали обмен заключенными - РИА Новости, 04.06.2025
Путин и Трамп не обсуждали обмен заключенными
Тема обмена заключёнными между Россией и США не обсуждалась в ходе нового разговора президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, заявил... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T21:20:00+03:00
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Тема обмена заключёнными между Россией и США не обсуждалась в ходе нового разговора президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. В среду состоялся телефонный разговор между Путиным и Трампом. "Нет, в этот раз об этом разговор не заходил. Президенты разговаривали на этот счет, как вы помните, в ходе предыдущего разговора, который состоялся 19 мая. Эта тема на этот раз не затрагивалась", - сказал Ушаков журналистам, отвечая на вопрос, обсуждалась ли в новом разговоре лидеров России и США тема обмена заключенными между двумя странами.
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Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Юрий Ушаков, В мире
Путин и Трамп не обсуждали обмен заключенными
Ушаков: Путин и Трамп не обсуждали обмен заключенными в телефонном разговоре