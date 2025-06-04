https://ria.ru/20250604/putin-2020971985.html
Путин и Трамп не обсуждали проекты меморандумов
Путин и Трамп не обсуждали проекты меморандумов - РИА Новости, 04.06.2025
Путин и Трамп не обсуждали проекты меморандумов
Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп не обсуждали тексты проектов меморандумов РФ и Украины по урегулированию конфликта, сообщил... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T21:16:00+03:00
2025-06-04T21:16:00+03:00
2025-06-04T21:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
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дональд трамп
юрий ушаков
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп не обсуждали тексты проектов меморандумов РФ и Украины по урегулированию конфликта, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Нет, тексты не обсуждались. Было сказано, как я уже упомянул, что эти меморандумы будут изучаться в Киеве и в Москве. И дальше, как мы надеемся, переговоры будут продолжены", - сказал он, отвечая на вопрос об обсуждении лидерами двух стран в ходе телефонного разговора российско-украинских меморандумов.
https://ria.ru/20250604/ushakov-2020971557.html
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россия, украина, киев, владимир путин, дональд трамп, юрий ушаков, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
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Путин и Трамп не обсуждали проекты меморандумов
Ушаков: Путин и Трамп не обсуждали тексты проектов меморандумов России и Украины