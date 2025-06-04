https://ria.ru/20250604/putin-2020970300.html

Встреча Путина и Зеленского никогда не рассматривалась, заявил Ушаков

Встреча Путина и Зеленского никогда не рассматривалась, заявил Ушаков - РИА Новости, 04.06.2025

Встреча Путина и Зеленского никогда не рассматривалась, заявил Ушаков

Вопрос возможной встречи президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского никогда не стоял в практической плоскости, сообщил журналистам помощник... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T21:01:00+03:00

2025-06-04T21:01:00+03:00

2025-06-04T21:01:00+03:00

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Вопрос возможной встречи президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского никогда не стоял в практической плоскости, сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков. "Вы знаете, что этот вопрос (встречи Путина и Зеленского - ред.) не стоял в практической плоскости никогда, и на что российская сторона изначально согласилась - на то, чтобы проводить все переговоры между соответствующими делегациями Украины и России", - сказал Ушаков.

https://ria.ru/20250604/putin-2020912980.html

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россия, украина, владимир путин, владимир зеленский, юрий ушаков, в мире