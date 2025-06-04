https://ria.ru/20250604/putin-2020970300.html
Встреча Путина и Зеленского никогда не рассматривалась, заявил Ушаков
Встреча Путина и Зеленского никогда не рассматривалась, заявил Ушаков - РИА Новости, 04.06.2025
Встреча Путина и Зеленского никогда не рассматривалась, заявил Ушаков
Вопрос возможной встречи президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского никогда не стоял в практической плоскости, сообщил журналистам помощник... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T21:01:00+03:00
2025-06-04T21:01:00+03:00
2025-06-04T21:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
владимир путин
владимир зеленский
юрий ушаков
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1902076798_0:34:3158:1810_1920x0_80_0_0_4c34368138874715acb019903ccea8ce.jpg
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Вопрос возможной встречи президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского никогда не стоял в практической плоскости, сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков. "Вы знаете, что этот вопрос (встречи Путина и Зеленского - ред.) не стоял в практической плоскости никогда, и на что российская сторона изначально согласилась - на то, чтобы проводить все переговоры между соответствующими делегациями Украины и России", - сказал Ушаков.
https://ria.ru/20250604/putin-2020912980.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1902076798_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_5f220f1cebc6b58216ebf70d3f74439d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, владимир путин, владимир зеленский, юрий ушаков, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Юрий Ушаков, В мире
Встреча Путина и Зеленского никогда не рассматривалась, заявил Ушаков
Ушаков: вопрос встречи Путина и Зеленского не стоял в практической плоскости