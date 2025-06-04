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Встреча Путина и Зеленского никогда не рассматривалась, заявил Ушаков - РИА Новости, 04.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
21:01 04.06.2025
https://ria.ru/20250604/putin-2020970300.html
Встреча Путина и Зеленского никогда не рассматривалась, заявил Ушаков
Встреча Путина и Зеленского никогда не рассматривалась, заявил Ушаков - РИА Новости, 04.06.2025
Встреча Путина и Зеленского никогда не рассматривалась, заявил Ушаков
Вопрос возможной встречи президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского никогда не стоял в практической плоскости, сообщил журналистам помощник... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T21:01:00+03:00
2025-06-04T21:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
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юрий ушаков
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Вопрос возможной встречи президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского никогда не стоял в практической плоскости, сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков. "Вы знаете, что этот вопрос (встречи Путина и Зеленского - ред.) не стоял в практической плоскости никогда, и на что российская сторона изначально согласилась - на то, чтобы проводить все переговоры между соответствующими делегациями Украины и России", - сказал Ушаков.
https://ria.ru/20250604/putin-2020912980.html
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россия, украина, владимир путин, владимир зеленский, юрий ушаков, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Юрий Ушаков, В мире
Встреча Путина и Зеленского никогда не рассматривалась, заявил Ушаков

Ушаков: вопрос встречи Путина и Зеленского не стоял в практической плоскости

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк Помощник президента РФ Юрий Ушаков
 Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости / POOL
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Помощник президента РФ Юрий Ушаков. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Вопрос возможной встречи президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского никогда не стоял в практической плоскости, сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.
"Вы знаете, что этот вопрос (встречи Путина и Зеленского - ред.) не стоял в практической плоскости никогда, и на что российская сторона изначально согласилась - на то, чтобы проводить все переговоры между соответствующими делегациями Украины и России", - сказал Ушаков.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВладимир ПутинВладимир ЗеленскийЮрий УшаковВ мире
 
 
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